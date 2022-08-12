https://ukraina.ru/20220812/1037521653.html
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре - 12.08.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
Военная операция по взятию Лисичанска показала, что в первую очередь необходимо брать промзону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-12T04:15
2022-08-12T04:15
2022-08-12T04:15
спецоперация
новости
юрий кнутов
лисичанск
артёмовск (бахмут)
северск
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По его словам, за счёт первоочередного взятия промзоны Лисичанска город был освобождён гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями.Он добавил, что в настоящий момент разворачивается отдельная операция по освобождению Артёмовска (Бахмута). После этого, по его словам, войска двинутся в сторону Северска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, лисичанск, артёмовск (бахмут), северск
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Лисичанск, Артёмовск (Бахмут), Северск
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
Военная операция по взятию Лисичанска показала, что в первую очередь необходимо брать промзону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов