Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре - 12.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220812/1037521653.html
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре - 12.08.2022 Украина.ру
Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
Военная операция по взятию Лисичанска показала, что в первую очередь необходимо брать промзону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2022-08-12T04:15
2022-08-12T04:15
спецоперация
новости
юрий кнутов
лисичанск
артёмовск (бахмут)
северск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/16/1034301664_0:196:2947:1854_1920x0_80_0_0_3df453c51b0dbe13dd4548a090474a30.jpg
По его словам, за счёт первоочередного взятия промзоны Лисичанска город был освобождён гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями.Он добавил, что в настоящий момент разворачивается отдельная операция по освобождению Артёмовска (Бахмута). После этого, по его словам, войска двинутся в сторону Северска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/16/1034301664_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_6b0312c54a9dbaf06172e5cf82e3ba65.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, юрий кнутов, лисичанск, артёмовск (бахмут), северск
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, Лисичанск, Артёмовск (Бахмут), Северск

Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре

04:15 12.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Военная операция по взятию Лисичанска показала, что в первую очередь необходимо брать промзону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
По его словам, за счёт первоочередного взятия промзоны Лисичанска город был освобождён гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями.

Этот опыт сейчас используется и в Соледаре, и в ходе других действий по освобождению Донбасса.

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО
Он добавил, что в настоящий момент разворачивается отдельная операция по освобождению Артёмовска (Бахмута). После этого, по его словам, войска двинутся в сторону Северска.
ВСУ БТР украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 17:11Спецоперация
"Ждете русских?": Украинские военные допрашивают жителей Артемовска, оставшихся в городеБойцы Вооруженных сил Украины ходят по домам и квартирам Артемовска (Бахмута) и допрашивают местных жителей, отказавшихся покидать город. Об этом сообщил 6 августа Telegram-канал "Артемовск Z Бахмут".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовЛисичанскАртёмовск (Бахмут)Северск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
04:30Эксперт рассказал о "самом спокойном" городе, освобожденном от украинских националистов
04:15Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре
04:00Килинкаров рассказал, понесет ли Украина ответственность за нарушение конвенций
23:00"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине
22:29Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
21:50Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
21:36Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
21:17Дмитрий Медведев посетил ЛНР
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Лента новостейМолния