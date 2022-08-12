https://ukraina.ru/20220812/1037521653.html

Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре

Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре - 12.08.2022 Украина.ру

Кнутов рассказал, как опыт боёв в Личисанске используется в Соледаре

Военная операция по взятию Лисичанска показала, что в первую очередь необходимо брать промзону. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2022-08-12T04:15

2022-08-12T04:15

2022-08-12T04:15

спецоперация

новости

юрий кнутов

лисичанск

артёмовск (бахмут)

северск

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По его словам, за счёт первоочередного взятия промзоны Лисичанска город был освобождён гораздо быстрее с меньшими потерями и разрушениями.Он добавил, что в настоящий момент разворачивается отдельная операция по освобождению Артёмовска (Бахмута). После этого, по его словам, войска двинутся в сторону Северска.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1037368697.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, лисичанск, артёмовск (бахмут), северск