Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?

Немецкий журналист Томас Рупер рассказал о посещении колонии в Еленовке (ДНР), по которой был нанесен удар ВСУ. Он рассказал о том, что западные СМИ врут об этом обстреле, сообщает Telegram-канал "Репортёр Rudenko V"