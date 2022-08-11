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Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру
Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
Итальянский журналист, корреспондент издания Libero Даниэль Дель Орко рассказал, что приехал в ЛНР, чтобы увидеть референдум, а корреспондент китайского канала "Феникс TV" Лю Юй Гуан раскрыл правду о обстрелах ВСУ
2022-08-11T12:41
2022-08-11T12:41
2022-08-11T12:41
новости
журналисты
китай
италия
донбасс
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На днях группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее и рассказать своей аудитории.Помимо журналистов из Италии и КНР, Донбасс также посетили представители СМИ Германии, Сербии, КНДР, Сирии, Грузии и Никарагуа."Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум", - рассказал Даниэль Дель Орко, посетивший Луганскую Народную Республику.По словам Лю Юй Гуан, который живет и работает в Донецке, а прежде получил ранение в Славянске, он не может объяснить, почему ВСУ обстреливают мирные кварталы, в которых нет ничего, кроме жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, но считает, что мир должен знать об этих преступлениях.
https://ukraina.ru/20220809/1037456264.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, журналисты, китай, италия, донбасс
Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
Итальянский журналист, корреспондент издания Libero Даниэль Дель Орко рассказал, что приехал в ЛНР, чтобы увидеть референдум, а корреспондент китайского канала "Феникс TV" Лю Юй Гуан раскрыл правду о обстрелах ВСУ
На днях группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее и рассказать своей аудитории.
Помимо журналистов из Италии и КНР, Донбасс также посетили представители СМИ Германии, Сербии, КНДР, Сирии, Грузии и Никарагуа.
"Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум", - рассказал Даниэль Дель Орко, посетивший Луганскую Народную Республику.
По словам Лю Юй Гуан, который живет и работает в Донецке, а прежде получил ранение в Славянске, он не может объяснить, почему ВСУ обстреливают мирные кварталы, в которых нет ничего, кроме жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, но считает, что мир должен знать об этих преступлениях.