Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру
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Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе - 11.08.2022 Украина.ру
Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе
Итальянский журналист, корреспондент издания Libero Даниэль Дель Орко рассказал, что приехал в ЛНР, чтобы увидеть референдум, а корреспондент китайского канала "Феникс TV" Лю Юй Гуан раскрыл правду о обстрелах ВСУ
2022-08-11T12:41
2022-08-11T12:41
новости
журналисты
китай
италия
донбасс
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На днях группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее и рассказать своей аудитории.Помимо журналистов из Италии и КНР, Донбасс также посетили представители СМИ Германии, Сербии, КНДР, Сирии, Грузии и Никарагуа."Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум", - рассказал Даниэль Дель Орко, посетивший Луганскую Народную Республику.По словам Лю Юй Гуан, который живет и работает в Донецке, а прежде получил ранение в Славянске, он не может объяснить, почему ВСУ обстреливают мирные кварталы, в которых нет ничего, кроме жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, но считает, что мир должен знать об этих преступлениях.
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новости, журналисты, китай, италия, донбасс
Новости, журналисты, Китай, Италия, Донбасс

Итальянский и китайский журналисты рассказали об увиденном в Донбассе

12:41 11.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Итальянский журналист, корреспондент издания Libero Даниэль Дель Орко рассказал, что приехал в ЛНР, чтобы увидеть референдум, а корреспондент китайского канала "Феникс TV" Лю Юй Гуан раскрыл правду о обстрелах ВСУ
На днях группа иностранных журналистов и экспертов посетила Донбасс, чтобы своими глазами увидеть происходящее и рассказать своей аудитории.
Помимо журналистов из Италии и КНР, Донбасс также посетили представители СМИ Германии, Сербии, КНДР, Сирии, Грузии и Никарагуа.
"Мы приехали, чтобы увидеть, как республика справляется с трудностями и как Российская Федерация может помочь росту её экономики в непростой ситуации, в которой она находится, а также увидеть, что будет происходить в ближайшие недели, когда пройдёт референдум", - рассказал Даниэль Дель Орко, посетивший Луганскую Народную Республику.
По словам Лю Юй Гуан, который живет и работает в Донецке, а прежде получил ранение в Славянске, он не может объяснить, почему ВСУ обстреливают мирные кварталы, в которых нет ничего, кроме жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, но считает, что мир должен знать об этих преступлениях.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 16:58
Немецкий журналист в Еленовке: что можно сказать о стране, которая стреляет по своим?Немецкий журналист Томас Рупер рассказал о посещении колонии в Еленовке (ДНР), по которой был нанесен удар ВСУ. Он рассказал о том, что западные СМИ врут об этом обстреле, сообщает Telegram-канал "Репортёр Rudenko V"
 
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