https://ukraina.ru/20220811/1037520509.html

Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов"

Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов" - 11.08.2022 Украина.ру

Харьков без "Восторга", но с моргом в санатории для "кракенов"

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T08:03

2022-08-11T08:03

2022-08-11T09:12

эксклюзив

харьков

украина

сво

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Харьковский гауляйтер Синегубов 3 августа сделал заявление, которое в городе тут же назвали анонсом новой волны террора. Чиновник сообщил, что по имеющейся у него информации в ближайшие дни «оккупанты» усилят ракетные удары по Харькову и районам области.Почти не обманулПрошедшая неделя показала, что интенсивность ракетных ударов осталась на прежнем уровне. Впрочем, отношение харьковчан именно к этому виду обстрелов давно уже вышло на уровень «да кто их считал», поскольку ракеты прилетают каждую ночь, но гражданское население от этого почти не страдает.Другое дело обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО. В июле жители города гибли в результате серии ударов по остановкам общественного транспорта. Следы прилетов свидетельствуют, что удары наносились с позиций ВСУ. После выступления Синегубова тактика изменилась, теперь «защитники» бьют залпами по площадям.Вечером 4 августа, за 15 минут до начала комендантского часа, под массированный удар «Ураганов» попал район Павлово Поле. Свидетели в один голос утверждают, что подобный ужас им пришлось пережить впервые за все время конфликта. Пострадали жилые дома, учебные заведения. Во многих квартирах выбиты стекла. Были осколочные прилеты в окна. Пострадали три человека, находившиеся на улице.Поскольку никто еще не ложился спать, люди успели зафиксировать направление, с которого велась стрельба, и мнения многих наблюдателей совпали: юго-запад.«Губер позавчера напророчил обстрелы РСЗО, эта падла знала что нацики будут стрелять».«Стреляют кракены»«Живу в центре, недалеко есть арта, после вылетов уже через минуту были прилеты на Павлово Поле», — писали в соцсетях очевидцы обстрела.В самом деле, на юго-западе от Павлова Поля нет и никогда не было позиций ВС РФ. Случай наглядный и вопиющий, но не единичный. Нацисты, стреляющие по жилым кварталам Харькова, далеко не всегда маскируются. А зачем, если даже в обстреле Донецка всегда можно обвинить россиян?Утро 8 августа снова выдалось громким, и снова под огнем РСЗО оказалось Павлово Поле. На этот раз кассетные снаряды «Ураганов» накрыли улицу Деревянко и микрорайон высотных новостроек на улице 23 августа. Один мужчина тяжело ранен, другой был убит на месте.Следует отметить, что тихий престижный район находится всего в 2-3 километрах от центра, и в то же время — на краю леса, который тянется за Окружную, до Пятихаток. Школы, расположенные рядом с лесом, уже становились «гнездами» украинских и зарубежных боевиков. В полном соответствии с недавним докладом Amnesty International. В результате два учебных заведения (29-я, 89-я школы) пострадали от ракетных ударов ВС РФ, третье — 47-я гимназия, где размещались иностранные наемники, — разрушено.Теперь, очевидно, нацисты положили глаз на жилые кварталы, особенно на новые высотки — удобные позиции как для наблюдения, так и для ведения огня. На случай будущего штурма города, который, по версии Арестовича и Синегубова, «невозможен». Как заявил последний, россияне обстрелами «терроризируют харьковчан, потому что знают, что не могут захватить Харьков».Учитывая привычку украинских военных и чиновников выворачивать ситуацию наизнанку, можно расценивать эти слова как признание, что ВСУ разрушают Харьков, поскольку не рассчитывают его удержать. А пока что варварские обстрелы города послужили прелюдией для спектакля на тему ПВО.Незамедлительно после удара РСЗО 4 августа на сайте президента появилась петиция с просьбой усилить ПВО Харькова и области. И — ура, «харьковчане, наш голос услышан» — Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному «рассмотреть вопрос, поднятый в обращении».Последовали выступления ряда экспертов о бесполезности имеющихся на Украине систем ПВО против РСЗО, а тем более «Искандеров». А за выступлениями последовал вполне предсказуемый вывод. Его озвучил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк: «Нужны противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу».Но уж кто-кто, а харьковчане понимают: при обстрелах со стороны военных формирований Украины (ВФУ) никакое ПВО не спасает, потому что не применяется. Да что там ПВО, даже оповещений воздушной тревоги при «дружественных» обстрелах не бывает. Либо сирена издевательски включается постфактум.Трудности перевода и просроченная тушенкаНа 10 августа назначена внеочередная сессия Харьковского городского совета (текст был передан в редакцию Украина.ру накануне. — Ред.) . Можно не сомневаться, что народные избранники и на этот раз не оставят в покое харьковские топонимы, тем более что Киев огласил список великих людей, «не имеющих отношения к Украине», и эту рекомендацию нужно срочно учесть.А вот вопросы распределения гуманитарной помощи как в областном, так и городском совете не поднимаются вовсе, подобные вещи обсуждают исключительно в узком кругу. Точнее, в двух узких кругах, отдельно мэром Тереховым и губернатором Синегубовым. Там все делят таким образом, что горожанам как из одного, так и из другого источника перепадают сущие крохи.Вот рассказ участницы одного из районных форумов о ее «гуманитарных» мытарствах:«Оформила гуманитарку 14 мая через чат-бот. Внимание! 3 августа получаю смс что можно идти забирать. Отстояли очередь вчера за гуманитаркой. Ничего не получили. Нам не хватило. (Не хватило 3/4 очереди). Сказали, приходите в субботу. Сейчас получаю сообщение:"Добрый день! Вынуждены сообщить, что последнее сообщение, которое вы получили о резервировании продуктового набора, было отправлено ошибочно. Хорошая новость: ваш заказ не будет аннулирован, вы получите новое сообщение о резервировании в порядке очереди. Спасибо за понимание. Вместе мы сила!".Вы что там курите? Вы нормальные кто это все делает с людьми? Вы понимаете, что мы рискуем жизнями стоя в очередях по несколько часов? Удалила чат ваш, подавитесь своей гуманитаркой!! Заберите ее себе!! Не нужны мне ваши макароны и ваша просроченная тушенка!!!!!».Инсайд: желающие участвовать в гуманитарном бизнесе под крышей Синегубова выплачивают главе ВГА $10 000 ежемесячно.Тем временем в деле переименований городской бизнес пошел даже дальше, чем ополоумевшие дерусификаторы из офиса Зеленского. Одна из сетей супермаркетов меняет название просто потому, что «Восторг» — это русское слово. Комизм ситуации заключается в том, что если просто перевести название на украинский, получится «Захват». С ударением на первом слоге. Но кто же ставит ударение на вывесках? А «Захва́т» может вызвать (и наверняка вызовет) вполне определенные ассоциации с методами работы клана Авакова, который контролирует данную торговую сеть. Поэтому название выбрали другое. Оригинальное: «Харьков». Что якобы символизирует любовь владельцев к родному городу.Интересно, что и сам экс-министр, и его приближенные, мэр Терехов и доктор Комаровский, недавно высказались в том смысле, что воевать с русским языком как минимум не время. А один из некогда входивший в пул Авакова журналистов, Андрей Войцеховский, даже провел из-за подобного заявления два месяца в СИЗО.И вот — новый поворот — внезапный ребрендинг сети, по которой однажды уже прилетало. Возможно, от своих. Но название вряд ли является определяющим фактором при договоре бизнеса с боевиками. Нет консенсуса в денежных вопросах — и те же «кракены» точно так же ударят по «Харькову». Причем с восторгом.Санаторий для «кракенов»Впрочем, для «кракенов» наступили нелегкие времена, их ряды редеют.Из сообщения Минобороны РФ: «В результате российских ракетных ударов по базам украинских националистов на харьковском направлении, массовых потерь и дезертирств наемников утратило боеспособность нацформирование "Кракен". Для срочного восполнения потерь команды нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей Харькова».Разумеется, главарь «Кракена» Константин Немичев немедленно назвал это сообщение фейком. Но 3 августа действительно был объявлен набор в спецподразделение, а спустя два дня тот же Немичев похвастался, что вербовка проходит успешно. По его словам, за двое суток присоединиться к нацформированию изъявили желание 800 человек.Здорово напоминает стандартный рекламный трюк. Неизвестно, найдутся ли на самом деле желающие стать под знамя «Кракена», но доподлинно известно, что охота на нацистов идет как на передовой (куда их с трудом выталкивает командование), так и в самом Харькове.Число прилетов российских ракет в город подсчитать несложно. Как правило, часть из них власти замалчивают. В таких случаях харьковчане не сомневаются — попали куда надо. Так что автор следующего комментария по поводу обстрела Павлова Поля 4 августа, как минимум, сильно преувеличивает во второй части утверждения: «Это кассетные из "Ураганов" по центру города с юго-запада города. И пока что главы РФ никак не борются с нациками, которые каждый день лупят по мирняку».О потерях среди военных косвенно свидетельствуют появившиеся в городе передвижные морги-рефрижераторы. Но не только они. Автомобили «скорой помощи» можно увидеть в самых неожиданных местах. Так, пять «скорых» в компании военных джипов на днях были замечены возле закрытого автосалона на улице Клочковской. Складывается впечатление, что раненых, как и трупы, в Харькове пристроить уже некуда.На этой почве в городе разгорелся скандал. Жители Основянского района воспротивились обустройству нового морга в помещениях детского санатория, и обратились с жалобой к одному из нардепов. История вышла наружу. Пошли слухи, что в санаторий уже свозят умирать безнадежных раненых… Вряд ли перспектива получить путевку в это заведение добавит привлекательности объявленным вакансиям в «Кракене».

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https://ukraina.ru/20220805/1037328323.html

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2022

Артем Павлов

Артем Павлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Артем Павлов

эксклюзив, харьков, украина, сво