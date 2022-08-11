https://ukraina.ru/20220811/1037513088.html
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ - 11.08.2022 Украина.ру
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
В случае поражения Украины западные страны всю вину возложат на Владимира Зеленского и его приближенных, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-11T09:15
2022-08-11T09:15
2022-08-11T09:15
владимир зеленский
украина
всу
новости
спиридон килинкаров
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По мнению экс-парламентария, нет никаких шансов, чтобы украинская власть из этого конфликта вышла победителем.Политик добавил, что для Киева из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037469052.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, украина, всу, новости, спиридон килинкаров
Владимир Зеленский, Украина, ВСУ, Новости, Спиридон Килинкаров
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
В случае поражения Украины западные страны всю вину возложат на Владимира Зеленского и его приближенных, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.