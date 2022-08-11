"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ - 11.08.2022 Украина.ру
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"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ - 11.08.2022 Украина.ру
"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
В случае поражения Украины западные страны всю вину возложат на Владимира Зеленского и его приближенных, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-11T09:15
2022-08-11T09:15
владимир зеленский
украина
всу
новости
спиридон килинкаров
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По мнению экс-парламентария, нет никаких шансов, чтобы украинская власть из этого конфликта вышла победителем.Политик добавил, что для Киева из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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владимир зеленский, украина, всу, новости, спиридон килинкаров
Владимир Зеленский, Украина, ВСУ, Новости, Спиридон Килинкаров

"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ

09:15 11.08.2022
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В случае поражения Украины западные страны всю вину возложат на Владимира Зеленского и его приближенных, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
По мнению экс-парламентария, нет никаких шансов, чтобы украинская власть из этого конфликта вышла победителем.
Украина проиграла эту войну ровно в тот момент, когда согласилась на реализацию проекта "Украина – Анти-Россия". Это произошло не сегодня, а в тот момент, когда мы согласились на то, что Украину будут превращать в антироссийский проект. Я имею в виду - украинский народ, украинская власть. Кто-то не высказался по этому поводу, решил смолчать, а те, кто говорили – к ним не прислушались.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Политик добавил, что для Киева из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких.
политолог Марат Баширов
Вчера, 07:56Спецоперация
Чего Зеленский не знает о международном правеИнтерес к Украине, Владимиру Зеленскому резко падает в мире, появляется много критических статей в прессе, поэтому Зеленский хочет поддерживать такую русофобскую политику, заявил политолог в интервью Украина.ру.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
Владимир ЗеленскийУкраинаВСУНовостиСпиридон Килинкаров
 
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Заголовок открываемого материала
09:15Дипломат отверг обвинения в адрес РФ в нарушении Будапештского меморандума
09:15"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ
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