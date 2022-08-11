https://ukraina.ru/20220811/1037513088.html

"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ

"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ - 11.08.2022 Украина.ру

"Не сегодня": экс-депутат Рады сказал, в какой момент Украина проиграла в конфликте с РФ

В случае поражения Украины западные страны всю вину возложат на Владимира Зеленского и его приближенных, заявил депутат Верховной Рады V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-11T09:15

2022-08-11T09:15

2022-08-11T09:15

владимир зеленский

украина

всу

новости

спиридон килинкаров

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По мнению экс-парламентария, нет никаких шансов, чтобы украинская власть из этого конфликта вышла победителем.Политик добавил, что для Киева из этой ситуации простых выходов нет, абсолютно никаких. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037469052.html

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2022

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владимир зеленский, украина, всу, новости, спиридон килинкаров