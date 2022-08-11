Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию - 11.08.2022 Украина.ру
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Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию - 11.08.2022 Украина.ру
Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
Все основные лица российской эстрады поддержали спецоперацию, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T06:30
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Он перечислил основных, по своему мнению, "героев поп-сцены": Николая Баскова, Ларису Долину, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерию, Ирину Аллегрову, Олега Газманова.Также Соседов напомнил, что российский певец Филипп Киркоров долгое время сомневался и хранил молчание, но в итоге поддержал действия правительства и выступил в Крыму.Ранее Киркоров отправился в Феодосию, где выступил в госпитале перед российскими солдатами, участвующими в СВО. Поклонники обрушились с критикой на артиста, не веря в искренность его мотивов.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, эстрада, сво
Новости, эстрада, СВО

Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию

06:30 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОткрытие XXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
Открытие XXIV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Все основные лица российской эстрады поддержали спецоперацию, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Первые лица шоу-бизнеса, эстрады, они как раз за.
Он перечислил основных, по своему мнению, "героев поп-сцены": Николая Баскова, Ларису Долину, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерию, Ирину Аллегрову, Олега Газманова.
Также Соседов напомнил, что российский певец Филипп Киркоров долгое время сомневался и хранил молчание, но в итоге поддержал действия правительства и выступил в Крыму.
Ранее Киркоров отправился в Феодосию, где выступил в госпитале перед российскими солдатами, участвующими в СВО. Поклонники обрушились с критикой на артиста, не веря в искренность его мотивов.
Полный текст интервью читайте здесь.
Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:14
"Вы замечательные": Киркоров поблагодарил российских солдат в КрымуПевец Филипп Киркоров на концерте в Крыму поприветствовал российских военных, которые проходят реабилитацию после ранений на полуострове и посетили мероприятие. Соответствующее видео опубликовано в сети 28 июля
 
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