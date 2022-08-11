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Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию - 11.08.2022 Украина.ру
Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
Все основные лица российской эстрады поддержали спецоперацию, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T06:30
2022-08-11T06:30
2022-08-11T06:30
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Он перечислил основных, по своему мнению, "героев поп-сцены": Николая Баскова, Ларису Долину, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерию, Ирину Аллегрову, Олега Газманова.Также Соседов напомнил, что российский певец Филипп Киркоров долгое время сомневался и хранил молчание, но в итоге поддержал действия правительства и выступил в Крыму.Ранее Киркоров отправился в Феодосию, где выступил в госпитале перед российскими солдатами, участвующими в СВО. Поклонники обрушились с критикой на артиста, не веря в искренность его мотивов.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эстрада, сво
Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
Все основные лица российской эстрады поддержали спецоперацию, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Первые лица шоу-бизнеса, эстрады, они как раз за.
Он перечислил основных, по своему мнению, "героев поп-сцены": Николая Баскова, Ларису Долину, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерию, Ирину Аллегрову, Олега Газманова.
Также Соседов напомнил, что российский певец Филипп Киркоров долгое время сомневался и хранил молчание, но в итоге поддержал действия правительства и выступил в Крыму.
Ранее Киркоров отправился в Феодосию, где выступил в госпитале перед российскими солдатами, участвующими в СВО. Поклонники обрушились с критикой на артиста, не веря в искренность его мотивов.
Полный текст интервью читайте здесь
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