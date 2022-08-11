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Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию

Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию - 11.08.2022 Украина.ру

Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию

Все основные лица российской эстрады поддержали спецоперацию, убежден музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T06:30

2022-08-11T06:30

2022-08-11T06:30

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Он перечислил основных, по своему мнению, "героев поп-сцены": Николая Баскова, Ларису Долину, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Валерию, Ирину Аллегрову, Олега Газманова.Также Соседов напомнил, что российский певец Филипп Киркоров долгое время сомневался и хранил молчание, но в итоге поддержал действия правительства и выступил в Крыму.Ранее Киркоров отправился в Феодосию, где выступил в госпитале перед российскими солдатами, участвующими в СВО. Поклонники обрушились с критикой на артиста, не веря в искренность его мотивов.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220728/1036961614.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстрада, сво