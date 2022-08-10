https://ukraina.ru/20220810/1037478660.html

Сергей Соседов: Первые лица российского шоу-бизнеса поддержали спецоперацию на Украине

Сергей Соседов: Первые лица российского шоу-бизнеса поддержали спецоперацию на Украине - 10.08.2022 Украина.ру

Сергей Соседов: Первые лица российского шоу-бизнеса поддержали спецоперацию на Украине

Если поп и рок-исполнители публично выступают против России – они ничего не теряют. Если же выступают за Россию, теряют на Западе счета, деньги, недвижимость -... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T13:01

2022-08-10T13:01

2022-08-10T13:01

интервью

соседов

максим галкин

александр гребенщиков

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Если поп и рок-исполнители публично выступают против России – они ничего не теряют. Если же выступают за Россию, теряют на Западе счета, деньги, недвижимость - и теряют безвозвратно, отмечает известный музыкальный критик Сергей Соседов. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию Украина.ру.- Сергей, многие наши поп- и рок-звезды выступили против СВО, уехали из страны. Почему, на ваш взгляд, они это сделали?- Я думаю, здесь вот что: все эти деятели шоу-бизнеса, эстрады, не все, а многие… Вообще, эта среда шоу-бизнеса - такая якобы прогрессивная, якобы передовая, не консервативная. Они все всегда куда-то стремятся, к чему-то новому, какие-то новые рубежи: всё, надо покорять Европу, Америку. Такие потуги существуют – песни на английском языке…Они хотя бы головой подумали – кому там сдались их песни на английском языке, когда там своих певцов, которые поют на английском, в сотни раз больше, и их английский там понятен.Вот Лазарев, еще кто-то, они на английском запели… Они бы мозгами пораскинули своими, что никогда они не будут конкурентоспособными с английскими, американскими и другими исполнителями. Это же глупо, потому что вы не носители языка.Что ценится прежде всего? Ценится эксклюзив. Почему в мире ценится русский балет, почему ценятся Уланова и Плисецкая? Потому что близко нет в мире балерин, похожих, или хотя бы приближающихся к Улановой и Плисецкой.Есть Уланова и Плисецкая, и все остальное. Вот это будет котироваться. Или Рудольф Нуриев. Почему он? Потому что он – Рудольф Нуриев. Поэтому успех. Почему Ростропович? Потому что он один, и все остальные.А тут они хотят конкурировать с огромным количеством певцов, тем более, с западным менталитетом, с прекрасным английским, с другой вокальной школой, с другой техникой. Но мозги-то должны быть у людей! Вы можете конкурировать только в том, чего там, на Западе, нет.Вот Зыкина 16 раз выступала в США в советское время, в глухое время! Это не в девяностые, это в советское время. Она в шестидесятых-восьмидесятых шестнадцать раз выступала с огромным успехом в США.Она не только для русской диаспоры пела, она вообще пела там везде, и ее принимали! Потому что там нет такой певицы, как Зыкина. Никто не поет русские народные песни под оркестр русских народных инструментов. И нет такой школы вокальной как у Зыкиной.Там есть другая школа на Западе, в Америке, а вот как у Зыкиной – нет. Поэтому Зыкина была интересна там, и она имела успех. Именно потому, что она не пела по-английски, а потому что она пела по-русски, и как пела – с оркестром! В той технике, в той манере, которой в Америке не существует, и которой на Западе не существует в принципе.- У многих представителей нашей поп-тусовки – очень высокое самомнение…- Эта среда шоу-бизнеса считает, что они все очень крутые, что им должны везде поклоняться, они все такие прогрессивные. И поэтому, естественно, им хочется выделится как-то, высказаться, выкобениться.Каким образом это можно сделать? А вот давайте мы будем все отрицать, мы будем в оппозиции власти, мы оппозиционеры. При этом они это делают, понимая, что им за это ничего не будет. Ничего абсолютно.Не зная фактов, не зная истории, не зная политической ситуации, но они же "политологи" все. Простите, но они же только песенки петь на сцене могут, и то не всегда хорошо.Я постоянно у них спрашиваю: "Зачем вы лезете туда, где вы ничего не понимаете, где вы совершенно полный профан? У вас же нет нужного образования - ни исторического, ни политологического, ни гуманитарного, ни филологического".Они полуобразованные люди, и вообще недообразованные. Зачем они лезут туда? Они не могут ответить вопрос: что вы знаете про ситуацию с Америкой? Да ничего! И знать-то не можете, потому что вы далеки совершенно от этой сферы.Но они хотят сами себе казаться знающими, прогрессивными – а баба Яга против! А вот мы будем против! У вас по телевидению это рассказывают, а мы будем против этого. Они не понимают даже, против чего они! Они не могут даже сформулировать позицию свою. Просто тупо против.- Не только некоторые поп-исполнители против, но и некоторые рок-музыканты...- Они всегда были против. Хотя перестройка их открыла, вывела всех из андеграунда, но они все против. Против чего вы? Против людей, которые вам дали свободу, чтобы вы пели теперь на всех радиостанциях страны?Рок тогда затмил всё и всех, это было что-то ужасное, это хотелось все закрыть и убрать. По всем радиостанциям этот рок шел сплошным потоком, это было ужасно. И вот они все были там против чего-то.Посмотрите на эти лица! Я не беру основных героев, больших артистов как Макаревич или Шевчук. А сколько там было всякой шушеры, о которой сегодня никто не помнит уже. И вот они все были против. А против чего они – непонятно.Многим из них хочется казаться, что они такие прогрессивные.- Но не все выступили против спецоперации на Украине…-Да, основные, главные герои поп-сцены, все ее поддержали – это и Басков, и Долина, и Лепс, и Стас Михайлов, и Валерия, и Киркоров в итоге. Киркоров долго молчал, долго колебался, в итоге и он поддержал, едет в Крым выступать. Аллегрова, Газманов – они все за! Первые лица шоу-бизнеса, эстрады, они как раз за.- А почему Галкин против СВО?- С Галкиным - очень странная ситуация. Демарш Галкина – это для меня загадка.- Он прежде был патриотом?- Нет, он не был никаким, я думаю, патриотом, но тут явный демарш. Можно же не быть патриотом, но не делать демаршей, можно просто себя спокойно вести. А зачем демарши такие? Выступать в Израиле… Мне это непонятно. Я Макса считал умным человеком, но такие демарши… Он же понимает, что здесь не будет зритель ходить на его концерты, но тем не менее.Может быть, ему все равно, он мультимиллионер. Он может в принципе не работать, и могут не работать его дети. Он уже обеспечил себя на несколько жизней – совершенно безбедная жизнь.- А его жена - Алла Пугачева? Какая с ней ситуация?- Для меня это уже списанный материал. Она человек, которому требуется лечение, нужна помощь, она человек нездоровый…Пройдет какое-то время, а может быть, у некоторых будет не то что осознание того, что произойдет переворот мировоззренческий, а в смысле, что мы заняли такую позицию – уехали, но мы же хотим деньги получать. Однако деньги на Западе заработать сложно. Поэтому нужно обратно возвращаться в Россию.- А нужно ли их в таком случае принимать обратно?- Дело в том, что это должен решать уже зритель. Если они наговорили на статьи (уголовного кодекса - Прим. Ред.), то эти статьи нужно к ним применить. Нужно для острастки это делать обязательно. Зритель не должен ходить на их концерты, на их спектакли.Боюсь, что ситуация будет такая, что они вернуться все назад. Кстати, Галкин… Полагаю, что у него на Западе есть недвижимость. Думаю, и в банках иностранных у него лежат деньги.Вот, собственно, и разгадка этой загадки. Он боится, что будут заморожены его средства в иностранных банках, а средства огромные – он миллионер, долларовый, не рублевый. Думаю, что он испугался, что эти деньги будут заморожены.Почему уехала Чулпашка (Чулпан Хаматова - Прим. Ред.) в Латвию? Потому что она там построила дом за 400 тысяч евро, но не успела в нем пожить, а там требуют отделиться от России. Она бы тут выступала за спецоперацию, а ей бы там дом раз – и закрыли, и четыреста тысяч ее евро плакали. Она их с таким трудом собирала, копила, ездила для этого куда-то.Поэтому надо же сохранить все это. Она и поехала в Латвию. Она же знает, что тут у нее ничего никто не отнимет, а там, если она будет что-то вякать против позиции Евросоюза, у нее отнимут этот дом, который она только что построила и вложилась, а дом хороший – в экологически чистом районе где-то под Ригой.Если они говорят против России – они ничего не теряют. Если они говорят за Россию – они на Западе теряют счета, деньги, недвижимость, и теряют безвозвратно. А говоря против России они там сохраняют свои активы, и при этом им здесь ничего не будет, они знают, что у нас в этом смысле все свободно.Ну приедет Чулпашка назад. Она будет собирать только малые залы.- А "Современник"?- Ну будут ходить туда зрители из разряда пятой колонны. Она их соберет, потому что у нас пятая колонна цветет пышным цветом здесь. Такую публику она всегда соберет – в "Современнике" или в каком-нибудь доме культуры. Она это знает так же, как и все остальные деятели.Потом у многих есть якобы крыша во власти, у того же Галкина с Пугачевой.Еще раз, уехало не большинство. Кто еще уехал? Гребенщиков уехал. Да кому он здесь сдался. Уже совершенно непонятно, о чем эти его тексты.Все это ушло. Все это было. Когда-то это было свежо, сейчас это уже все мудрено, муторно, неинтересно. Пришли другие кумиры на эстраду, в шоу-бизнес.А эта публика – это уже старпёры. Им нужно уже старость обеспечивать свою хорошую, спокойную старость, чем они и занимаются, а не то, что прям у них какая-то позиция.У них сроду никакой позиции не было и быть не могло. У них позиция только выделиться где-то, чтобы они говорили, что мы такие, вот мы против. А против чего вы? Понимаете, это просто смешно все. Пчелы против меда – это из этой серии. Это все выглядит очень глупо, тем более, в устах уже возрастных людей.Вы о вечном уже должны думать, – хочется сказать – ваши карьеры уже давно окончены, это все шлейф былой славы, былого успеха. Все окончено давно, и нужно думать о вечном, а не заниматься "баба Яга против", мы против. Кому вы сдались, кому вы интересны сегодня?Сегодня другие кумиры совершенно. Да, менее талантливые, может быть. Сегодняшняя поросль артистов и в подметки не годится тем старпёрам, которые когда-то блистали.Но все уходит, все мельчает. Просто нужно знать свое место, как-то правильно себя ощущать, ориентировать в пространстве. И не терять ориентацию в пространстве. Мне кажется, те, кто куда-то уехал – Галкин, Гребенщиков и т.д. – они потеряли ориентацию в пространстве.

https://ukraina.ru/20220804/1037286169.html

https://ukraina.ru/20220722/1036766366.html

https://ukraina.ru/20220807/1037257401.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, соседов, максим галкин, александр гребенщиков