Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру - 11.08.2022 Украина.ру
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Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру - 11.08.2022 Украина.ру
Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
Социальные сети рано или поздно начинают цензурировать размещаемый у них контент, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
2022-08-11T06:15
2022-08-11T06:15
цензура
социальные сети
виталий третьяков
новости
яндекс
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По мнению Третьякова, все социальные сети первоначально себя позиционировали как свободную трибуну для любых высказываний без всякой цензуры, однако рано или поздно это заканчивалось.По словам эксперта, медиаплатформы можно сравнить с "отделом писем в советских изданиях" .Третьяков полагает, что люди, которые осуществляют этот отбор, исполняют волю высшего руководства.Полностью интервью можно прочитать здесь. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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цензура, социальные сети, виталий третьяков, новости, яндекс
Цензура, Социальные сети, Виталий Третьяков, Новости, Яндекс

Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру

06:15 11.08.2022
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Социальные сети рано или поздно начинают цензурировать размещаемый у них контент, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По мнению Третьякова, все социальные сети первоначально себя позиционировали как свободную трибуну для любых высказываний без всякой цензуры, однако рано или поздно это заканчивалось.
Ясное дело, что рано или поздно это должно было закончится. То, что сейчас мы имеем, и с чем, в частности, я сталкиваюсь как пользователь сетей … "Твиттер", "Фейсбук"*, "Живой журнал", "Телеграм", "Вконтакте", у меня есть "Youtube" - цензура есть, можно считать и называть это политкорректно редакционной политикой, от этого ничего не меняется.
Виталий Третьяков
Медиаэксперт
По словам эксперта, медиаплатформы можно сравнить с "отделом писем в советских изданиях" .
Условно говоря, на 10 опубликованных писем 8 или 9 давали с положительной оценкой происходящего в стране, 1 или 2 с некой критикой, совсем не публиковали то, что выходило за рамки марксистской идеологии, политики КПСС, СССР и так далее. Тоже самое мы видим сейчас на этих платформах.
Виталий Третьяков
Медиаэксперт
Третьяков полагает, что люди, которые осуществляют этот отбор, исполняют волю высшего руководства.
Связь медиамагнатов, а это, фактически СМИ, с политической властью была всегда, и будет, пока есть политика и журналистика.
Виталий Третьяков
Медиаэксперт
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
7 августа, 12:35
"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха" Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
Полностью интервью можно прочитать здесь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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