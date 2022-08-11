https://ukraina.ru/20220811/1037499359.html

Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру

Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру - 11.08.2022 Украина.ру

Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру

Социальные сети рано или поздно начинают цензурировать размещаемый у них контент, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.

2022-08-11T06:15

2022-08-11T06:15

2022-08-11T06:15

цензура

социальные сети

виталий третьяков

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По мнению Третьякова, все социальные сети первоначально себя позиционировали как свободную трибуну для любых высказываний без всякой цензуры, однако рано или поздно это заканчивалось.По словам эксперта, медиаплатформы можно сравнить с "отделом писем в советских изданиях" .Третьяков полагает, что люди, которые осуществляют этот отбор, исполняют волю высшего руководства.Полностью интервью можно прочитать здесь. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220807/1037377906.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

цензура, социальные сети, виталий третьяков, новости, яндекс