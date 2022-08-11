Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Социальные сети рано или поздно начинают цензурировать размещаемый у них контент, рассказал медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков в интервью Украина.ру.
По мнению Третьякова, все социальные сети первоначально себя позиционировали как свободную трибуну для любых высказываний без всякой цензуры, однако рано или поздно это заканчивалось.
Ясное дело, что рано или поздно это должно было закончится. То, что сейчас мы имеем, и с чем, в частности, я сталкиваюсь как пользователь сетей … "Твиттер", "Фейсбук"*, "Живой журнал", "Телеграм", "Вконтакте", у меня есть "Youtube" - цензура есть, можно считать и называть это политкорректно редакционной политикой, от этого ничего не меняется.
По словам эксперта, медиаплатформы можно сравнить с "отделом писем в советских изданиях" .
Условно говоря, на 10 опубликованных писем 8 или 9 давали с положительной оценкой происходящего в стране, 1 или 2 с некой критикой, совсем не публиковали то, что выходило за рамки марксистской идеологии, политики КПСС, СССР и так далее. Тоже самое мы видим сейчас на этих платформах.
Третьяков полагает, что люди, которые осуществляют этот отбор, исполняют волю высшего руководства.
Связь медиамагнатов, а это, фактически СМИ, с политической властью была всегда, и будет, пока есть политика и журналистика.
7 августа, 12:35"Наглядный пример западной демократии": YouTube заблокировал канал "Ростеха" Российская государственная корпорация "Ростех" получила от Google уведомление о блокировке своего YouTube-канала, в связи с чем канал будет перенесён на российскую площадку RuTube. Об этом сообщила 7 августа пресс-служба госкорпорации
Полностью интервью можно прочитать здесь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.