https://ukraina.ru/20220810/1037453686.html

Третьяков о том, что может помочь Rutube и есть ли цензура в соцсетях

Третьяков о том, что может помочь Rutube и есть ли цензура в соцсетях - 10.08.2022 Украина.ру

Третьяков о том, что может помочь Rutube и есть ли цензура в соцсетях

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T06:41

2022-08-10T06:41

2022-08-10T06:41

интервью

свобода слова

виталий третьяков

россия

сми

яндекс

вконтакте

соцсети

журналистика

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Есть ли цензура в соцсетях, какое отношение это имеет к противостоянию России и Запада и как работать с обновленным Яндекс.дзеном, рассказал в интервью Украина.ру медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков.— Виталий Товиевич, в Яндекс.дзен появились новые правила, в которых есть и пункт о ложной информации и "фейках". То есть кто-то в Яндексе, неизвестный нам, будет решать, что удалять, а что нет. Не будет ли это инструментом политической цензуры и не пострадают ли СМИ от этого?— Я не знаю, что там конкретно на "Яндекс.Дзен", но знаю, что я вижу и то, что есть. Вот эти социальные сети первоначально себя позиционировали как свободную трибуну для любых высказываний без всякой цензуры. Это уже тогда наводило на мысль, что это неосуществимо. Не знаю уж, были такие пожелания искренними или нет, или просто обман публики, чтобы привлечь ее.Ясное дело, что рано или поздно это должно было закончится. То, что сейчас мы имеем, и с чем, в частности, я сталкиваюсь как пользователь сетей … "Твиттер", "Фейсбук"*(признана экстремистской в РФ), "Живой журнал", "Телеграм", "Вконтакте", у меня есть "Youtube" - цензура есть, можно считать и называть это политкорректно редакционной политикой, от этого ничего не меняется.Если раньше можно было сравнить эти платформы с отделом писем в советских изданиях. Их приходило много, десятки и сотни тысяч, все напечатать было невозможно, печатали выборочно. Ясное дело, что выбор состоял в определенной политической линии, сначала она шла от государства, потом от самой редакции.Условно говоря, на 10 опубликованных писем 8 или 9 давали с положительной оценкой происходящего в стране, 1 или 2 с некой критикой, совсем не публиковали то, что выходило за рамки марксистской идеологии, политики КПСС, СССР и так далее. Тоже самое мы видим сейчас на этих платформах.Руководствуются эти люди, которые осуществляют этот отбор, изымая что-то, собственными представлениями или получают команду сверху, уже не важно. Скорее всего, они не напрямую, а это поручает им их руководство.Связь медиамагнатов, а это, фактически СМИ, с политической властью была всегда, и будет, пока есть политика и журналистика. Поскольку все проблемы обострились, противоречия обострились, антагонистические выражаясь в том числе, между Россией и Западом, по поводу Украины.Ясное дело, это должно было проявиться в этих соцсетях, что собственно, мы и видим. Мне известно, что в "Фейсбуке"* вся русскоязычная редакция состоит из украинцев, и они осуществляют эту цензуру. Вот я, например, слово "хохол", которое использую в жизни, никогда не использую в своих постах, тем не менее в этой соцсети достаточно регулярно в течении последнего года блокировали мою страницу на некоторый срок.— За что блокировали?- Посты мои более, чем невинные, если оценивать полемику вокруг этого дела. Что касается угроз, которые мне, например, в "Твиттере" пишут те, кто подписываются украинцами - там какими словами они меня поносят это и ненависть, и угроза здоровья и жизни. Я никогда не жалуюсь, заношу в черный список этих персонажей. Их почему-то в самостийной никто не банит, хотя если там системы работают, то по словам можно сразу блокировать эти аккаунты, но этого не происходит.— Все те же двойные стандарты?— Ну это меня уже не удивляет, это все настолько очевидно. Что касается "Яндекса" я не знаю, в связи с чем они ввели такие правила, но коль скоро тенденция развивается, она начинает касаться всех СМИ аналогичного типа.— Ну они же международная компания, приходится, видимо, приспосабливаться…— Я понимаю, у меня отношение к этому спокойное, потому что я знаю, что с отменой государственной цензуры и с провозглашением государственных законов, что цензура запрещена и не должно ее быть, это не значит, что ее нет в реальности. Это так называемая политкорректность и так называемая толерантность.Так что нужно иметь аналогичные по мощи СМИ, чтобы противостоять этому. Относительно того, что есть это слово "фейк", оно вообще неправильно используется в русском языке, потому что непонятно, что оно значит. То ли непроверенная информация, то ли лживая. Он может получить информацию из источника, которому он доверяет, а есть ситуация, когда специально обманывают.Создают специально ложь, мы это имеем в большинстве случаев с украинскими СМИ по ходу событий в Украине и России, и западными СМИ, которые их во всем поддерживают. "Дойче Велле" особенно отличаются, "BBC" сейчас также так действуют.Взрослый, профессиональный человек, разбирающийся в политике, так или иначе, не может не понимать, что то, что он пишет, это ложь. Если он это делает, он либо идиот и не профессионал и не должен там работать, но не в моей власти его прогнать, либо это провокатор, он специально так делает. Я склоняюсь ко второму. Потому что не может быть, чтобы работали одни идиоты и невежды, хотя и таких много. Это сознательная работа, а назвать это словом "фейк", ну, это непонятно русскому уху. Нужно использовать понятие "ложь", "обман", "неправда".Но система такая мощная, субъектов информационной деятельности так много, что обеспечить профессионализм, честность и объективность можно, каким-то образом контролируя их деятельность законами, обучением, кодексами чести, а для миллионов – невозможно.Так что это большой философский вопрос, как бороться с ложью, некоторые говорят, что только правдой, я так не считаю. Это не доказанное никем утверждение, что правда всегда побеждает ложь. Массовую ложь правда не побеждает. Мы видим это как при общении, так и в политике.— Я почему спросил о новых правилах "Яндекс.Дзен", там нет каких-то указаний, что будут блокировать что-то конкретное, просто формулировка позволит им удалять то, что они посчитают нужным, плюс материалы публикуются теперь иначе и СМИ могут потерять часть просмотров, потому что оттуда идет большой трафик. Нам что делать?— Вам заводить собственные Яндексы, Дзены, только так.— Как с этим работать журналистам?— Умный журналист всегда напишет то, что хотел так, что ни один суд не докажет, что это клевета или нарушение закона. Любой грамотный, владеющий родной речью и языком журналист это умеет делать. Поэтому я думаю, что суды насчет клеветы - это неэффективно. Но мое мнение в данном случае не особо важно, потому что все равно что-то нужно делать.Поток непроверенной лживой и невежественной информации слишком велик, с этим нужно что-то делать. Писать правду? Это невозможно, каждый день писать. А тогда давайте придумаем формулировку в уголовном кодексе, да, но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но не факт, что там объективная ситуация в итоге таких процессов выходит.Любая газета, начиная от стенной и заканчивая соцсетями проводит свою редакционную политику – это реальность. Так было всегда и так всегда будет, другой вопрос, в чьих интересах она проводится.— Говорят, что "Youtube" осенью могут заблокировать, сможет ли в таком случае "Rutube" стать достойной заменой?— Если до сих пор "Rutube" нормально не заработал, то может только блокировка "Youtube" в РФ подтолкнет его к тому, чтобы сделать что-то эффективное касательно самого механизма. Вот у меня в "Твиттере" более ста тысяч читателей накопилось, началась блокировка его, я выхожу туда через VPN, это время занимает. Мне говорят, мол, зачем вы им пользуетесь, вы же патриот. Ну я завел аккаунт в "Рутвит".— Никто не пришел туда?— Ну пришли сотни людей, но она не работает нормально, у меня там сотни лайков и комментариев в "Твиттере", хотя за мной пошли самые активные читатели. Значит, он нормально не функционирует. Не понятно, почему не сделать нормально. Дало было государство какую-то сумму команде, которая гарантирует это сделать. Функционирует пока отвратительно.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220809/1037452413.html

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https://ukraina.ru/20220805/1037336981.html

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2022

Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, свобода слова, виталий третьяков, россия, сми, яндекс, вконтакте, соцсети, журналистика