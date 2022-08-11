Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037476464.html
Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике - 11.08.2022 Украина.ру
Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
Из либертарианской идеи народного кладезя знаний, какой "Википедия" была в середине нулевых, сейчас она превратилась в более профессиональный и ангажированный ресурс. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T04:15
2022-08-11T04:15
новости
википедия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101389/70/1013897077_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2738a4c7821ada3bd23d6420acccc7ff.jpg
По его словам, "Википедия" середины нулевых была пустой, состоящей из "статей-заголовков". Благодаря этому, была возможность реализовать либертарианскую идею саморегулируемого кладезя знаний.Он добавил, что в те времена было просто стать автором "Википедии".По словам респондента, в настоящем должность автора "Википедии" - выборная и нужно пройти много этапов, чтобы получить ее.Со временем развития ресурса менялось и отношение к нему, и кадровая политика, объяснил автор. Теперь "Википедия" вынуждена иметь отношение к политике и занимать чью-нибудь позицию.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220727/1036911708.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101389/70/1013897077_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_336f2828f2f01d73d5c50a9a654eaea6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, википедия, политика
Новости, Википедия, политика

Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике

04:15 11.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России вступает в силу новый антипиратский закон
В России вступает в силу новый антипиратский закон - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
Из либертарианской идеи народного кладезя знаний, какой "Википедия" была в середине нулевых, сейчас она превратилась в более профессиональный и ангажированный ресурс. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, "Википедия" середины нулевых была пустой, состоящей из "статей-заголовков". Благодаря этому, была возможность реализовать либертарианскую идею саморегулируемого кладезя знаний.
Он добавил, что в те времена было просто стать автором "Википедии".
Естественно, с ростом ее влияния стало всё больше "профессиональных" админов, политически ангажированных в одну сторону.
По словам респондента, в настоящем должность автора "Википедии" - выборная и нужно пройти много этапов, чтобы получить ее.
Со временем развития ресурса менялось и отношение к нему, и кадровая политика, объяснил автор. Теперь "Википедия" вынуждена иметь отношение к политике и занимать чью-нибудь позицию.
Полный текст интервью читайте здесь.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 10:46
"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкцийМеры, применяемые в России по частичному закрытию государственной официальной статистики и отказ от публикаций отчётности по международным стандартам является оправданной мерой в условиях экономической войны, ведущейся Западом. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру
 
НовостиВикипедияполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
06:40Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
06:30Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
06:15Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
06:10СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
06:09Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
06:07Главное на 11 августа: в России и в мире
06:00Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
05:45"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
05:30"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
05:15"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
05:00Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
04:45Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
04:30Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
04:15Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Лента новостейМолния