https://ukraina.ru/20220811/1037476464.html

Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике

Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике - 11.08.2022 Украина.ру

Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике

Из либертарианской идеи народного кладезя знаний, какой "Википедия" была в середине нулевых, сейчас она превратилась в более профессиональный и ангажированный ресурс. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T04:15

2022-08-11T04:15

2022-08-11T04:15

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По его словам, "Википедия" середины нулевых была пустой, состоящей из "статей-заголовков". Благодаря этому, была возможность реализовать либертарианскую идею саморегулируемого кладезя знаний.Он добавил, что в те времена было просто стать автором "Википедии".По словам респондента, в настоящем должность автора "Википедии" - выборная и нужно пройти много этапов, чтобы получить ее.Со временем развития ресурса менялось и отношение к нему, и кадровая политика, объяснил автор. Теперь "Википедия" вынуждена иметь отношение к политике и занимать чью-нибудь позицию.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220727/1036911708.html

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