Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
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Из либертарианской идеи народного кладезя знаний, какой "Википедия" была в середине нулевых, сейчас она превратилась в более профессиональный и ангажированный ресурс. Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, "Википедия" середины нулевых была пустой, состоящей из "статей-заголовков". Благодаря этому, была возможность реализовать либертарианскую идею саморегулируемого кладезя знаний.
Он добавил, что в те времена было просто стать автором "Википедии".
Естественно, с ростом ее влияния стало всё больше "профессиональных" админов, политически ангажированных в одну сторону.
По словам респондента, в настоящем должность автора "Википедии" - выборная и нужно пройти много этапов, чтобы получить ее.
Со временем развития ресурса менялось и отношение к нему, и кадровая политика, объяснил автор. Теперь "Википедия" вынуждена иметь отношение к политике и занимать чью-нибудь позицию.
Полный текст интервью читайте здесь.
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