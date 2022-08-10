https://ukraina.ru/20220810/1037458954.html

Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе

Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе - 10.08.2022 Украина.ру

Анонимный автор "Википедии" о том как СБУ работает против России в этом ресурсе

Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T08:51

2022-08-10T08:51

2022-08-10T08:52

интервью

википедия

русофобия

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Нельзя сказать, что вся Википедия — антироссийская платформа, но большая группа ее участников, конечно, настроена русофобски, как по доброй воле, так и по службе. Например, целый отдел СБУ на зарплате работает над этим ресурсом. Это даже доказывать не нужно, считает наш собеседник.Об этом один из авторов "Википедии", пожелавший остаться анонимным, рассказал в интервью изданию Украина.ру— Так называемые бюрократы и администраторы Википедии для рядового читателя всегда остаются в тени. Малая группа решает, что читают миллионы людей? — Не совсем так. Я помню Википедию середины нулевых. Тогда она еще была почти пустая, сплошные статьи-заготовки. В те времена это действительно была некая либертарианская идея саморегулируемого кладезя знаний. И стать администратором тогда было довольно просто. И сейчас это выборная должность. Чтобы ее занять, нужно много поработать над совершенствованием Википедии, пройти должности "автопатрулируемого" и "патрулирующего" — это те участники, чьи правки считаются автоматически проверенными (а "патрулирующий" еще и может одобрять или отменять правки других участников). Но со временем Википедия стала просто гигантской и чтобы быть админом, нужно действительно тратить на нее много времени, целый рабочий день. Естественно, с ростом ее влияния стало всё больше "профессиональных" админов, политически ангажированных в одну сторону. — Одна из основополагающих черт Википедии – заявка на возможность редактирования статей любым человеком. Однако в действительности не устраивающие администраторов правки моментально откатываются. Действительно ли Википедия — "свободная энциклопедия"? — В том, что не касается горячих политических тем, это действительно так. Я и сам в последнее время уже не пишу, а чаще мимоходом проверяю правки того самого "любого человека", которые остаются скрытыми, пока их не одобрит опытный википедист. И люди много добавляют дельного и ценного в статьи, правят опечатки. А бывает хулиганство, конечно. Так что править может каждый, это правда. — Есть ли в Википедии "группировки" лоббистов по тем или иным вопросам? — Конечно, есть. И всегда были. В Википедии всегда были статьи, вокруг которых возникали "войны правок", арбитражи, судилища всякие, этакая стенка на стенку. Раньше это был Карабах или статьи про Литвиненко, а в последние годы самые токсичные статьи — про Украину и всё, что с ней связано. Там с каждой стороны целая армия правит текст в свою сторону, и противники России в этой битве лучше экипированы, увы. Например, в Википедии есть понятие АИ (авторитетный источник) — это ссылка, подтверждающая сказанное. Так вот многие российские СМИ и организации усилиями отдельных ангажированных википедистов были внесены в список запрещенных источников, а нужные источники от этой участи спасены. Если зайти, например, в статью про события в Буче, там прямо в преамбуле сказано, что все аргументы России — ложь и пропаганда. И проставлены ссылки на Би-Би-Си, Дойче Велле и прочих западных пропагандистов. Я такой наглости в Википедии давно не видел. Даже в спорных статьях про Сектор Газа или войну в Югославии не найти такого откровенного попрания одного из главных принципов Википедии — нейтральной точки зрения. — Можно ли считать Википедию политически нейтральной? — Саму Википедию можно, а вот википедистов нет. Для меня, например, очевидно, что целый отдел украинской Безпеки на зарплате работает над этим ресурсом. Ведь Википедия — первая строчка в выдаче гугла, ссылки на нее встроены в виджеты поисковой системы. Это в чистом виде "комбинат правды", созданный как бы всеми и как бы никем конкретно. Естественно, загрузить этот поток нужными буквами стремятся все игроки информационного рынка. В общем-то, тут получилось как с правозащитой: часть этой отрасли делает полезное дело, а часть просто отрабатывает погоны. Я видел коллег-википедистов, бескорыстно работающих годами над сложными темами по истории, по естественным наукам. А есть другая часть. Например, литераторы, годами вычёркивающие из Википедии статьи про своих конкурентов, политики, вымарывающие о себе компрометирующие сведения. И спецслужбы определенных стран, естественно, давно в игре. Я бы не сказал, что вся Википедия — антироссийская платформа, но большая группа ее участников, конечно, настроена русофобски, как по доброй воле, так и по службе. Это даже доказывать не нужно.

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2022

Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

интервью, википедия, русофобия