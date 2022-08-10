Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео - 10.08.2022 Украина.ру
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Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео - 10.08.2022 Украина.ру
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
видео
иван лизан
китай
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о вероятности начала Японией СВО против России:01:02 – Заявления Минобороны КНР и МИД КНР: пойдёт ли Китай дальше и будет ли разрыв дипломатических отношений с США?03:17 - Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда: насколько верно такое сравнение?07:15 - Действительно ли Китай составляет большую экзистенциальную угрозу США? 09:55 - Какова вероятность начала Японией СВО против РФ из-за союза с Китаем?11:55 - Будет ли развитие кризиса вокруг Тайваня?15:02 - Насколько своевременна эскалация конфликта со стороны США?Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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видео, иван лизан, китай, видео
Видео, Иван Лизан, Китай

Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео

15:16 10.08.2022
 
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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о вероятности начала Японией СВО против России:
01:02 – Заявления Минобороны КНР и МИД КНР: пойдёт ли Китай дальше и будет ли разрыв дипломатических отношений с США?
03:17 - Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда: насколько верно такое сравнение?
07:15 - Действительно ли Китай составляет большую экзистенциальную угрозу США?
09:55 - Какова вероятность начала Японией СВО против РФ из-за союза с Китаем?
11:55 - Будет ли развитие кризиса вокруг Тайваня?
15:02 - Насколько своевременна эскалация конфликта со стороны США?
Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
 
ВидеоИван ЛизанКитай
 
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