https://ukraina.ru/20220810/1037501979.html

Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео

Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео - 10.08.2022 Украина.ру

Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео

Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

видео

иван лизан

китай

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Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о вероятности начала Японией СВО против России:01:02 – Заявления Минобороны КНР и МИД КНР: пойдёт ли Китай дальше и будет ли разрыв дипломатических отношений с США?03:17 - Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда: насколько верно такое сравнение?07:15 - Действительно ли Китай составляет большую экзистенциальную угрозу США? 09:55 - Какова вероятность начала Японией СВО против РФ из-за союза с Китаем?11:55 - Будет ли развитие кризиса вокруг Тайваня?15:02 - Насколько своевременна эскалация конфликта со стороны США?Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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