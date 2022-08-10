https://ukraina.ru/20220810/1037501979.html
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео - 10.08.2022 Украина.ру
Лизан: "Полезли в берлогу медведя - он вышел. Что будет, когда выйдет дракон". Видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
видео
иван лизан
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037501537_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_027d62dcdc37f7cb34efdd6d3979aa4f.jpg.webp
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о вероятности начала Японией СВО против России:01:02 – Заявления Минобороны КНР и МИД КНР: пойдёт ли Китай дальше и будет ли разрыв дипломатических отношений с США?03:17 - Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда: насколько верно такое сравнение?07:15 - Действительно ли Китай составляет большую экзистенциальную угрозу США? 09:55 - Какова вероятность начала Японией СВО против РФ из-за союза с Китаем?11:55 - Будет ли развитие кризиса вокруг Тайваня?15:02 - Насколько своевременна эскалация конфликта со стороны США?Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037501537_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6bb0e79c96a0bdd3f37ac48d69fc38e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, иван лизан, китай, видео
Глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в интервью Украина.ру рассказал о возможных действиях Китая в отношении США, а также о вероятности начала Японией СВО против России:
01:02 – Заявления Минобороны КНР и МИД КНР: пойдёт ли Китай дальше и будет ли разрыв дипломатических отношений с США?
03:17 - Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда: насколько верно такое сравнение?
07:15 - Действительно ли Китай составляет большую экзистенциальную угрозу США?
09:55 - Какова вероятность начала Японией СВО против РФ из-за союза с Китаем?
11:55 - Будет ли развитие кризиса вокруг Тайваня?
15:02 - Насколько своевременна эскалация конфликта со стороны США?
Напомним, вооруженные силы Китая 4 августа приступили к масштабным военным маневрам с ракетными стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня. Они должны были завершиться в полдень 7 августа (07:00 мск), но, согласно информации Минобороны КНР, продлятся по меньшей мере еще сутки. Учения начались на следующий день после завершения визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.