Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО - 10.08.2022 Украина.ру
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Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
испания
мадрид
нато
акция
посол
новости
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Украинские активисты голыми нападут на делегатов НАТО в преддверии саммита, и обмажут их фекалиями, заявили пранкеры от имени Кличко. Акцию якобы организовывает посол Украины в Мадриде."Вы не слишком сильно обидитесь?", - поинтересовались пранкеры. Посол, по их словам, сам будет принимать участие в мероприятии, и без одежды.Хосе-Луис Мартинес Альмейда внимательно выслушал вопрос, кивнул головой, ответил "Да", а потом рассказал о своем видении будущего Украины. Когда "Кличко" задал вопрос снова и пояснил, что активисты будут "без какой-либо одежды", мэр замешкался.Испанский чиновник пообещал переговорить с посольством насчет акции, если это действительно будет интересно украинской стороне.Это будет непростительным не напомнить европейцам о происходящем на Украине, добавил Хосе-Луис Мартинес Альмейда. Чиновник поддержал акцию, однако сам участвовать отказался – "не так уверен в своей фигуре".
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испания, мадрид, нато, акция, посол, новости
Испания, Мадрид, НАТО, акция, посол, Новости

Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО

15:16 10.08.2022
 
© AP / Olivier MatthysУкраина ЕС флаги акция вступление
Украина ЕС флаги акция вступление - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© AP / Olivier Matthys
Читать в
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube
Украинские активисты голыми нападут на делегатов НАТО в преддверии саммита, и обмажут их фекалиями, заявили пранкеры от имени Кличко. Акцию якобы организовывает посол Украины в Мадриде.
"Вы не слишком сильно обидитесь?", - поинтересовались пранкеры.
Посол, по их словам, сам будет принимать участие в мероприятии, и без одежды.
Хосе-Луис Мартинес Альмейда внимательно выслушал вопрос, кивнул головой, ответил "Да", а потом рассказал о своем видении будущего Украины. Когда "Кличко" задал вопрос снова и пояснил, что активисты будут "без какой-либо одежды", мэр замешкался.
Испанский чиновник пообещал переговорить с посольством насчет акции, если это действительно будет интересно украинской стороне.
Вероятно, это самая лучшая метафора, чтобы показать народу, что в настоящий момент происходит на Украине. Я согласен с вами в то, что сейчас Украина осталась голая
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Это будет непростительным не напомнить европейцам о происходящем на Украине, добавил Хосе-Луис Мартинес Альмейда. Чиновник поддержал акцию, однако сам участвовать отказался – "не так уверен в своей фигуре".
- РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:18
Проблемы НАТО в зеркале последнего саммитаСаммит НАТО, состоявшийся 28-30 июня в Мадриде, вновь поднял вопрос об адекватности альянса современным вызовам. Действительно, хотя вступление Швеции и Финляндии — событие исторического значения (Швеция оставалась нейтральной на протяжении двухсот лет), важнее вопрос о том, зачем им нужно НАТО. И тут есть минимум две точки зрения
 
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