https://ukraina.ru/20220810/1037501214.html
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО - 10.08.2022 Украина.ру
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
2022-08-10T15:16
испания
мадрид
нато
акция
посол
новости
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Украинские активисты голыми нападут на делегатов НАТО в преддверии саммита, и обмажут их фекалиями, заявили пранкеры от имени Кличко. Акцию якобы организовывает посол Украины в Мадриде."Вы не слишком сильно обидитесь?", - поинтересовались пранкеры. Посол, по их словам, сам будет принимать участие в мероприятии, и без одежды.Хосе-Луис Мартинес Альмейда внимательно выслушал вопрос, кивнул головой, ответил "Да", а потом рассказал о своем видении будущего Украины. Когда "Кличко" задал вопрос снова и пояснил, что активисты будут "без какой-либо одежды", мэр замешкался.Испанский чиновник пообещал переговорить с посольством насчет акции, если это действительно будет интересно украинской стороне.Это будет непростительным не напомнить европейцам о происходящем на Украине, добавил Хосе-Луис Мартинес Альмейда. Чиновник поддержал акцию, однако сам участвовать отказался – "не так уверен в своей фигуре".
https://ukraina.ru/20220705/1034295162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
испания, мадрид, нато, акция, посол, новости
Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube
Украинские активисты голыми нападут на делегатов НАТО в преддверии саммита, и обмажут их фекалиями, заявили пранкеры от имени Кличко. Акцию якобы организовывает посол Украины в Мадриде.
"Вы не слишком сильно обидитесь?", - поинтересовались пранкеры.
Посол, по их словам, сам будет принимать участие в мероприятии, и без одежды.
Хосе-Луис Мартинес Альмейда внимательно выслушал вопрос, кивнул головой, ответил "Да", а потом рассказал о своем видении будущего Украины. Когда "Кличко" задал вопрос снова и пояснил, что активисты будут "без какой-либо одежды", мэр замешкался.
Испанский чиновник пообещал переговорить с посольством насчет акции, если это действительно будет интересно украинской стороне.
Вероятно, это самая лучшая метафора, чтобы показать народу, что в настоящий момент происходит на Украине. Я согласен с вами в то, что сейчас Украина осталась голая
Хосе-Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида
Это будет непростительным не напомнить европейцам о происходящем на Украине, добавил Хосе-Луис Мартинес Альмейда. Чиновник поддержал акцию, однако сам участвовать отказался – "не так уверен в своей фигуре".