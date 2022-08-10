https://ukraina.ru/20220810/1037501214.html

Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО

Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО - 10.08.2022 Украина.ру

Мэр Мадрида одобрил идею о нападении голого украинского посла на делегатов НАТО

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе-Луису Мартинесу Альмейде от имени мэра Киева Виталия Кличко. У испанского чиновника спросили, как он отнесется к тому, что украинские активисты планируют нападение на делегатов НАТО. Видеозапись разговора опубликовали 10 августа в Rutube

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

2022-08-10T15:16

испания

мадрид

нато

акция

посол

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103422/27/1034222766_0:0:4980:2801_1920x0_80_0_0_51c9ac80e57fb9caf6317946c586001a.jpg.webp

Украинские активисты голыми нападут на делегатов НАТО в преддверии саммита, и обмажут их фекалиями, заявили пранкеры от имени Кличко. Акцию якобы организовывает посол Украины в Мадриде."Вы не слишком сильно обидитесь?", - поинтересовались пранкеры. Посол, по их словам, сам будет принимать участие в мероприятии, и без одежды.Хосе-Луис Мартинес Альмейда внимательно выслушал вопрос, кивнул головой, ответил "Да", а потом рассказал о своем видении будущего Украины. Когда "Кличко" задал вопрос снова и пояснил, что активисты будут "без какой-либо одежды", мэр замешкался.Испанский чиновник пообещал переговорить с посольством насчет акции, если это действительно будет интересно украинской стороне.Это будет непростительным не напомнить европейцам о происходящем на Украине, добавил Хосе-Луис Мартинес Альмейда. Чиновник поддержал акцию, однако сам участвовать отказался – "не так уверен в своей фигуре".

https://ukraina.ru/20220705/1034295162.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

испания, мадрид, нато, акция, посол, новости