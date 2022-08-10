Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО - 10.08.2022 Украина.ру
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Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО
Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО - 10.08.2022 Украина.ру
Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО
У президента России Владимира Путина сохранились дружеские отношения в НАТО не только с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал бывший постпред США при организации Иво Даалдер в статье для Politico
2022-08-10T07:53
2022-08-10T07:53
новости
сша
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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Он также раскритиковал Эрдогана за закупку комплексов российского производства ПВО С-400, назвав его единственным лидером в НАТО, который предпочел российские ракеты западному оборудованию.Помимо этого, американский дипломат возмутился совместной встрече президентов России, Турции и Ирана в Тегеране. Он также осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.Ранее в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.
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новости, сша, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Новости, США, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган

Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО

07:53 10.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЕжегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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У президента России Владимира Путина сохранились дружеские отношения в НАТО не только с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал бывший постпред США при организации Иво Даалдер в статье для Politico
Эрдоган вряд ли единственный лидер страны — члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Иво Даалдер
бывший постпред США при организации
Он также раскритиковал Эрдогана за закупку комплексов российского производства ПВО С-400, назвав его единственным лидером в НАТО, который предпочел российские ракеты западному оборудованию.
Помимо этого, американский дипломат возмутился совместной встрече президентов России, Турции и Ирана в Тегеране. Он также осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Ранее в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 16:40
Украинизация США идёт полным ходом. В главной роли — Дональд Трамп
 
НовостиСШАВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
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