https://ukraina.ru/20220810/1037472858.html

Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО

Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО - 10.08.2022 Украина.ру

Дипломат из США пожаловался, что у Путина есть "друзья" в НАТО

У президента России Владимира Путина сохранились дружеские отношения в НАТО не только с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал бывший постпред США при организации Иво Даалдер в статье для Politico

2022-08-10T07:53

2022-08-10T07:53

2022-08-10T07:53

новости

сша

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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Он также раскритиковал Эрдогана за закупку комплексов российского производства ПВО С-400, назвав его единственным лидером в НАТО, который предпочел российские ракеты западному оборудованию.Помимо этого, американский дипломат возмутился совместной встрече президентов России, Турции и Ирана в Тегеране. Он также осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.Ранее в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам двусторонних переговоров было опубликовано совместное заявление, согласно которому лидеры подтвердили волю РФ и Турции к дальнейшему развитию отношений, несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы.

https://ukraina.ru/20220809/1037459437.html

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2022

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новости, сша, владимир путин, реджеп тайип эрдоган