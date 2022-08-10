https://ukraina.ru/20220810/1037471655.html

Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут

Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут - 10.08.2022 Украина.ру

Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут

Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что школьных учителей, работавших при Украине, никто не будет преследовать за проукранские взгляды. Об этом он заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами.

2022-08-10T07:58

2022-08-10T07:58

2022-08-10T07:59

лнр

леонид пасечник

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Вместе с тем глава республики подчеркнул, что несогласные преподавать в школах по новым учебникам учителя не смогут работать в школах ЛНР.Пасечник отметил, что до февраля 2022 года в учебных заведениях оккупированной части ЛНР велась "пропаганда фашизма и русофобии", что является недопустимым. В настоящий момент во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, в которых исторические факты не искажены.

https://ukraina.ru/20220809/1037469374.html

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2022

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лнр, леонид пасечник