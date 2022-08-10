Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут - 10.08.2022 Украина.ру
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Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут
Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут - 10.08.2022 Украина.ру
Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что школьных учителей, работавших при Украине, никто не будет преследовать за проукранские взгляды. Об этом он заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами.
2022-08-10T07:58
2022-08-10T07:59
лнр
леонид пасечник
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Вместе с тем глава республики подчеркнул, что несогласные преподавать в школах по новым учебникам учителя не смогут работать в школах ЛНР.Пасечник отметил, что до февраля 2022 года в учебных заведениях оккупированной части ЛНР велась "пропаганда фашизма и русофобии", что является недопустимым. В настоящий момент во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, в которых исторические факты не искажены.
https://ukraina.ru/20220809/1037469374.html
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лнр, леонид пасечник
ЛНР, Леонид Пасечник

Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут

07:58 10.08.2022 (обновлено: 07:59 10.08.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНародный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого
Народный совет ЛНР принял отставку И. Плотницкого - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что школьных учителей, работавших при Украине, никто не будет преследовать за проукранские взгляды. Об этом он заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами.
Вместе с тем глава республики подчеркнул, что несогласные преподавать в школах по новым учебникам учителя не смогут работать в школах ЛНР.

Те преподаватели, которые согласны с тем, что они преподавали неправильную историю, пройдут соответствующие курсы переподготовки, и будут дальше работать. Если они не согласны с нами в каком-то идейном плане, это дело каждого человека в отдельности. Преследовать никто никого не будет, но и в школе такие преподаватели учить детей однозначно не будут"

Леонид Пасечник
Глава Луганской Народной Республики
Пасечник отметил, что до февраля 2022 года в учебных заведениях оккупированной части ЛНР велась "пропаганда фашизма и русофобии", что является недопустимым. В настоящий момент во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, в которых исторические факты не искажены.
Леонид Пасечник
Вчера, 19:43
Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНРПроведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами
 
ЛНРЛеонид Пасечник
 
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