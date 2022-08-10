Пасечник: Преследовать учителей за проукраинские взгляды в ЛНР не будут
07:58 10.08.2022 (обновлено: 07:59 10.08.2022)
Глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что школьных учителей, работавших при Украине, никто не будет преследовать за проукранские взгляды. Об этом он заявил 9 августа в ходе беседы с журналистами.
Вместе с тем глава республики подчеркнул, что несогласные преподавать в школах по новым учебникам учителя не смогут работать в школах ЛНР.
Те преподаватели, которые согласны с тем, что они преподавали неправильную историю, пройдут соответствующие курсы переподготовки, и будут дальше работать. Если они не согласны с нами в каком-то идейном плане, это дело каждого человека в отдельности. Преследовать никто никого не будет, но и в школе такие преподаватели учить детей однозначно не будут"
Пасечник отметил, что до февраля 2022 года в учебных заведениях оккупированной части ЛНР велась "пропаганда фашизма и русофобии", что является недопустимым. В настоящий момент во все учебные заведения на освобожденной территории доставлены учебники, в которых исторические факты не искажены.
Вчера, 19:43Референдум в ЛНР пройдет только после освобождения ДНРПроведение референдума о вхождении Луганской Народной Республики в состав России станет возможным только после того, как будет полностью освобождена территория ДНР, заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник 9 августа в ходе беседы с журналистами