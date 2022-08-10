Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ

Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса

Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру