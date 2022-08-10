Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ - 10.08.2022 Украина.ру
Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
Основная часть украинской армии плохо оснащена и вооружена, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-10T08:00
2022-08-10T08:00
спецоперация
норин
всу
потери всу
украина
новости
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По словам эксперта, у Украины есть качественное оружие, но его довольно мало.Норин подчеркнул, что Украина может наносить очень болезненные удары с помощью западных партнеров, и ее силы не надо недооценивать.Норин считает, что в настоящий момент "сложился тяни-толкай - вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше".При этом эксперт не уверен, что контрудар все же будет нанесен.Полностью интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220809/1037455187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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норин, всу, потери всу, украина, новости
Спецоперация, Норин, ВСУ, потери ВСУ, Украина, Новости

Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ

08:00 10.08.2022
 
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
Украинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
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Читать в
Основная часть украинской армии плохо оснащена и вооружена, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По словам эксперта, у Украины есть качественное оружие, но его довольно мало.
Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды".
Евгений Норин
Военный эксперт
Норин подчеркнул, что Украина может наносить очень болезненные удары с помощью западных партнеров, и ее силы не надо недооценивать.
У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.
Евгений Норин
Военный эксперт
Норин считает, что в настоящий момент "сложился тяни-толкай - вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше".
Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара.
Евгений Норин
Военный эксперт
При этом эксперт не уверен, что контрудар все же будет нанесен.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
Вчера, 15:40
Стул скоро рухнет. Военный эксперт о том, что будет, когда ВСУ выбьют из Донбасса Потеря Донбасса будет означать массовое недовольство в ВСУ руководством страны. А это угроза военного переворота и угроза того, что Владимир Зеленский сам отречется от власти и сбежит. Это понимают даже в США. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь
 
СпецоперацияНоринВСУпотери ВСУУкраинаНовости
 
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