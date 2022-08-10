Эксперт Норин рассказал об основных проблемах ВСУ
© Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военные, отказавшиеся от участия в боевых действиях с военнослужащими ВСУ
© Народная милиция ДНР
Основная часть украинской армии плохо оснащена и вооружена, рассказал военный эксперт и историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
По словам эксперта, у Украины есть качественное оружие, но его довольно мало.
Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды".
Норин подчеркнул, что Украина может наносить очень болезненные удары с помощью западных партнеров, и ее силы не надо недооценивать.
У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.
Норин считает, что в настоящий момент "сложился тяни-толкай - вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше".
Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара.
При этом эксперт не уверен, что контрудар все же будет нанесен.
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