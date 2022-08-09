https://ukraina.ru/20220809/1037449200.html

Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты

Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты - 09.08.2022 Украина.ру

Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты

Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

2022-08-09T13:59

интервью

вс рф

украина

норин

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Россия на Украине столкнулась с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Мы наступаем, взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что противник оперативно подтягивает резервы. Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины, считает военный историк и журналист Евгений НоринОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что в распоряжении Украины уже достаточно западных РСЗО типа HIMARS, поэтому США видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.- Евгений, как вы оцениваете это заявление? Это хорошо или плохо для нас?- Я не знаю, почему он именно так сказал и что за этим кроется. Но мы можем делать некие предположения.Во-первых, на Украине с боеприпасами - действительно проблема. Во-вторых, нельзя просто взять и привезти в чистое поле такую сложную технику, чтобы она сама начала стрелять. Западные поставки оружия – это непростая штука для Украины, потому что все это вооружение для них непривычно. Это другие технические регламенты, это переобучение расчетов и это необходимость встраивать их в новую армейскую структуру с другими нормами расхода боеприпасов и другой техникой безопасности. Ты должен не просто дать Украине вооружение. Ты должен обеспечить ей подловленные расчеты.Почему, например, так трудно уничтожить HIMARS`ы? Потому что вокруг них построена целая система. Есть расчеты ПВО, которые их прикрывают, есть люди, занимающиеся вопросами целеуказания и разведки. То есть воюют не пушки. Воюют батареи, сведенные в дивизионы, которые встроены в структуру вооруженных сил.Допустим, с "тремя топорами" (американские гаубицы M-777) история попроще, потому что само орудие попроще. Но у тебя все равно другие боеприпасы, другие запчасти, которых на месте нет. У тебя необходимость переучитывать расчеты и встроить их в бригады.Поэтому США решили, что у них нет проблем с количеством установок. Они решили сосредоточиться на том, что есть.- На Украину прибыли первые три немецкие самоходные зенитки "Гепард". Их планируют использовать для прикрытия важных объектов инфраструктуры от атак вертолетов и самолетов, идущих на малых и сверхмалых высотах. Хватит ли этих трех установок, чтобы сбить наш вертолет и раздуть из этого перемогу в СМИ?- Трех штук в любом случае недостаточно. Другое дело, что сбить вертолет и раздуть из этого перемогу можно из ПЗРК или из автоматической пушки. Эти три единицы нужны противнику, чтобы люди освоили на месте, и чтобы понять их практические возможности. Потому что испытать в борьбе с российскими войсками все, что угодно, у украинской армии не было. Сейчас такая возможность появилась. Так что это просто пробная партия, чтобы посмотреть, как это вид вооружения будет вести себя в реальной боевой обстановке.- Можно ли навскидку сказать, чье оружие показало себя лучше: западное или российское?- Не надо зацикливаться на качестве оружия. В умелых руках даже антикварная гаубица Д-20 – это страшная штука. Вопрос в том, какая система эффективнее. Как это оружие встроено в систему логистики, связи, командования, контроля и принятия решений.Сейчас российская армия напоминает боксера с очень большими кулаками, но полуслепого и с замедленной реакцией. Мы испытываем проблемы со связью, с принятием решений, с инициативой и разведкой. При этом у нас здоровенные кулаки, которыми мы месим украинскую пехоту.Российская армия сейчас мощнее украинской. Но у нас есть куча проблем, которые решаются, но частично. Кроме того, у нас есть еще одна проблема – острый недостаток пехоты. Регулярно возникают ситуации, когда артиллерия выбивает противника, а пехоты либо физически мало, либо она недостаточно хорошо вымуштрована, чтобы идти за огневым валом и занимать позицию. Как ни парадоксально, эта проблема схоже с проблемой времен Великой Отечественной войны 1942 года, когда артиллерия выбивала противника, а пехота не поднималась. Дело не в том, что у нас пехоты плохая. А в том, что ее мало и многие задачи решаются "на тоненького", включая удержание линии фронта и штурмовые действия. Как решить эту проблему я вообще не представляю. Только массовым призывом добровольцев. Но добровольчество тоже имеет конечный запас.У Украины есть другая проблема. Там весьма небольшое количество очень качественного всего (те же HIMARS). Насколько я знаю, расчеты установок не украинские и руководит ими не Украина. Основная масса украинских сил – плохо обученная и плохо оснащенная тяжелым оружием пехота. Эту пехоту толпами укладывают, а взамен присылают новых. Мой друг артиллерист ДНР сформулировал это так, что у них "бесконечные люди, у нас бесконечные снаряды".Украина может наносить по нам очень болезненные удары с помощью западных партнеров. Ее силы тоже не надо недооценивать. У нее еще есть обученная пехота и очень хорошо обученные артиллеристы. Но им не достает мощи и пехота у нее слишком дешевая.Сложился тяни-толкай. Вопрос в том, кто будет решать эти проблемы быстрее и кто хрустнет раньше. Россия занята тем, что наносит и наносит противнику людские потери, а Украина пытается наращивать силы для возможного контрудара.- Будет ли он в итоге нанесен?- Не знаю. Скорее всего, Украина попытается его где-то нанести. Даже если она не сможет этого сделать реально, она будет серьезно работать в жанре анонса, потому что это все равно заставляет держать нас настороже и раздергивать силы из резервов на случай внезапных угроз.Есть еще одна проблема, что большая часть участков, где может быть наступление, известно. Поскольку противнику предоставляют разведданные страны НАТО, то нам устраивать внезапные прорывы тоже достаточно сложно. По сути мы столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, но только на новом техническом витке. Мы наступаем, взломать позиционный фронт вроде бы получается, но пробиться дальше и развить успех трудно, потому что противник оперативно подтягивает резервы.Ситуация может привести к тому, что в наших штабах все же возобладает идея наносить удары по тыловой инфраструктуре Украины. К этой теме вернутся после битвы за Донбасс, которая как минимум будет продолжаться до взятия Славянска и Краматорска.Возможно, все же последует какая-то смена стратегии. Потому что воевать так, как мы воюем сейчас, можно долго и не очень результативно.- Если у нас такие проблемы с пехотой, может, нам действительно стоит привлечь воевать сирийцев или северокорейцев? Или это изначально бред?- Это полный бред. Во-первых, качество сирийской пехоты - катастрофически плохое. Во-вторых, представьте, какие политические последствия это будет иметь. Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда.Я не знаю, насколько качественная северокорейская пехота. Это тайна, обернутая в загадку внутри секрета. И вообще я не уверен, что Ким захочет давать эту пехоту.Так что давайте все же русскую пехоту как-нибудь привлекать, потому что она надежнее, она хорошо представляет нашу систему вооружений и командную цепочку. Потому что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.Я уже представляю заголовки в СМИ, что "Россия привела на Украину сирийских террористов, которые грабят Кривой Рог". Я этого не хочу, а такие инциденты будут, потому что таковы люди и такова война.Поэтому эта идея мне заведомо кажется ахинеей.

https://ukraina.ru/20220511/1033942320.html

https://ukraina.ru/20220808/1037408489.html

https://ukraina.ru/20220809/1037437602.html

https://ukraina.ru/20220808/1037418354.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, вс рф, украина, норин