На Украине посчитали хейтеров Сталина

Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин Одно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок