На Украине посчитали хейтеров Сталина - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220809/1037454651.html
На Украине посчитали хейтеров Сталина
На Украине посчитали хейтеров Сталина - 09.08.2022 Украина.ру
На Украине посчитали хейтеров Сталина
Социологи посчитали, что 64% украинцев негативно относятся к личности бывшего главы Правительства СССР Иосифа Сталина, сообщает Киевский международный институт социологии 9 августа
2022-08-09T15:05
2022-08-09T15:05
новости
сталин
украина
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/18/1030051839_0:11:1129:646_1920x0_80_0_0_482613d6e9472873f6c81973e756f431.jpg.webp
По информации института, негативное отношение к советскому лидеру резко выросло после переворота 2014 годаюТакже в исследовании сообщается, что снижение отношения наблюдается наиболее ярко на юге и востоке Украины.Ссылаясь на издание иногента, Киевский международный институт социологии уточняет, что в России, наоборот, в последние годы растет динамика отношения к личности Сталина.Украинская идеология последних лет направлена на очернение и искажение любой исторической информаци о Советском Союзе, коммунистических лидерах и Великой Отечественной войне.
https://ukraina.ru/20220618/1034175597.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103005/18/1030051839_0:0:1129:848_1920x0_80_0_0_0e5c3c75fe67d60cdc4fc549bc8e7551.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сталин, украина, пропаганда
Новости, Сталин, Украина, пропаганда

На Украине посчитали хейтеров Сталина

15:05 09.08.2022
 
© Плакаты СССР/Говорков В.Сталин
Сталин
© Плакаты СССР/Говорков В.
Читать в
Социологи посчитали, что 64% украинцев негативно относятся к личности бывшего главы Правительства СССР Иосифа Сталина, сообщает Киевский международный институт социологии 9 августа
По информации института, негативное отношение к советскому лидеру резко выросло после переворота 2014 годаю
До 2021 года ситуация существенно не менялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину. Сейчас же, после полномасштабного вторжения, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев - 64% - имеют отрицательное отношение к Сталину и только 5% - положительное.
Также в исследовании сообщается, что снижение отношения наблюдается наиболее ярко на юге и востоке Украины.
Ссылаясь на издание иногента, Киевский международный институт социологии уточняет, что в России, наоборот, в последние годы растет динамика отношения к личности Сталина.
Украинская идеология последних лет направлена на очернение и искажение любой исторической информаци о Советском Союзе, коммунистических лидерах и Великой Отечественной войне.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 15:47
Красота по-донецки. Рынок, который построил СталинОдно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок
 
НовостиСталинУкраинапропаганда
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Бутина рассказала, зачем Байдену нужна чернокожая баскетболистка-наркоманка
15:10Зеленский подписал закон о принудительном кормлении заключенных через год
15:10Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ
15:05На Украине посчитали хейтеров Сталина
15:03Марат Баширов о требовании Зеленского не пускать россиян в страны Запада
14:57Спиридон Килинкаров: Для властей Украины совершенно не важно, сколько украинцев поляжет
14:41"Не было выбора", "должна сидеть в тюрьме" - российские звезды высказались о Софии Ротару
14:38Война с Западом, фейки и как вычищать пятую колонну - Малькевич. Правдиво и жёстко. Видео
14:18Подоляк раскрыл настоящую цель бесконечных сообщений о контрнаступлении на Херсон
13:59Евгений Норин: Россия проламывает оборону ВСУ, но нам не хватает пехоты
13:50Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ
13:41Der Spiegel: Германия потеряет 260 млрд евро из-за Украины
13:38СБУ вербует молодых россиян
13:30Песков прокомментировал возможность встречи Зеленского и Путина на Бали
13:10Венгрия Орбана и Украина Зеленского: настоящее против фальшивого
12:59Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
12:45Хроника событий на Украине на 12:00 9 августа
12:44Волкер и овцы: чего Запад требует от Украины
12:23Звезда "Сватов" начала собирать деньги на украинскую армию
12:09Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Лента новостейМолния