На Украине посчитали хейтеров Сталина
© Плакаты СССР/Говорков В.Сталин
© Плакаты СССР/Говорков В.
Социологи посчитали, что 64% украинцев негативно относятся к личности бывшего главы Правительства СССР Иосифа Сталина, сообщает Киевский международный институт социологии 9 августа
По информации института, негативное отношение к советскому лидеру резко выросло после переворота 2014 годаю
До 2021 года ситуация существенно не менялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли тех, кто положительно относится к Сталину. Сейчас же, после полномасштабного вторжения, общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев - 64% - имеют отрицательное отношение к Сталину и только 5% - положительное.
Также в исследовании сообщается, что снижение отношения наблюдается наиболее ярко на юге и востоке Украины.
Ссылаясь на издание иногента, Киевский международный институт социологии уточняет, что в России, наоборот, в последние годы растет динамика отношения к личности Сталина.
Украинская идеология последних лет направлена на очернение и искажение любой исторической информаци о Советском Союзе, коммунистических лидерах и Великой Отечественной войне.
18 июня, 15:47Красота по-донецки. Рынок, который построил СталинОдно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок