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Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ

Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру

Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ

На херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть силы, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они действительно могут начать там наступление, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

2022-08-09T15:10

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Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен, считает эксперт.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу