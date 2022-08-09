Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
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Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ
Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ - 09.08.2022 Украина.ру
Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ
На херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть силы, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они действительно могут начать там наступление, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-09T15:10
2022-08-09T15:10
новости
всу
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Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен, считает эксперт.Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, заключил собеседник издания.
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новости, всу
Новости, ВСУ

Есть два сценария. Военный эксперт о том, чем закончится большое наступление ВСУ

15:10 09.08.2022
 
© infosmi.netЮрий Кнутов
Юрий Кнутов
© infosmi.net
Читать в
На херсонском направлении сосредоточено большое количество украинских войск. Там есть силы, которые имеют восьмилетнюю подготовку под контролем натовцев. Они хорошо вооружены, они умеют правильно мыслить в ходе боевых действий. Они действительно могут начать там наступление, рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Сегодня есть два сценария этого наступления. Первый сценарий — противник может прорваться и углубиться, но так как эта местность степная, мы можем накрыть его авиацией и артиллерией, перейти в контрнаступление и на его плечах подойти к Николаеву. Это будет как на Курской дуге. Этот сценарий вполне вероятен, считает эксперт.
"Второй сценарий — мы будем держать оборону и изматывать врага до такой степени, пока это ему не надоест. Из-за больших потерь его боевой дух снизится. Мы сможем прорвать оборону и двинуться вперед", - указал Кнутов.
Но мы должны исходить из того, что наше командование мыслит на несколько ходов вперед. Нам не всегда понятны его действия. Но люди, прошедшие Сирию и провоевавшие уже полгода на Украине, знают, каким образом одерживать победы в меньшинстве, заключил собеседник издания.
 
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