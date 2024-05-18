https://ukraina.ru/20240518/1055149681.html

Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на Украине

Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на Украине - 18.05.2024 Украина.ру

Бунт дальнобойщиков против мобилизации. Итоги 18 мая на Украине

Украинские дальнобойщики перекрыли трассу Киев-Одесса, протестуя против мобилизации

2024-05-18T18:30

2024-05-18T18:30

2024-05-18T18:30

эксклюзив

хроники

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О протесте украинских дальнобойщиков сообщило издание "Страна"."Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Они вывели на дорогу десятки фур, образовав там огромную пробку. Водители выступают против нового закона о мобилизации", - написало издание.Оно опубликовало фото и видео с места событий.Издание напомнило, что со вступлением в силу нового украинского закона о мобилизации водителей фур могут начать мобилизовывать на границе, при выезде с Украины. Под бронь большинство водителей не попадают."Дальнобойщики устроили акцию протеста на трассе Киев-Одесса. Выставив десятки фур, они создали огромную пробку на трассе. Претензия активистов - отсутствие броней для водителей согласно нового закона об ужесточении мобилизации. Хороший пример, как объединившись можно отстаивать свои права. Уверены, что власти будут вынуждены сделать послабление для дальнобойщиков", - прокомментировал протест дальнобойщиков популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Ранее стали появляться новости о том, что находящиеся за рубежом украинские дальнобойщики бросают свои авто и не возвращаются на Украину."Алексеевич, я очень извиняюсь за свой поступок. На Украину я возвращаться не буду, мне дороже моя жизнь и жизнь моей семьи. Машина стоит на платной парковке. До 15-го числа я заплатил. Звонить не нужно, трубку брать не буду. Отчётные деньги скину вам на карту через месяц", - писал один из дальнобойщиков своему работодателю, обещая также отправить геолокацию стоянки.Это сообщение разошлось по соцсетям."Вот так выглядит финальное сообщение водителя-дальнобойщика своему механику или руководителю. А что другого можно ожидать от людей, которых по сути мы все просим? От людей, чья работа нужна стране и которым Государство само разрешило выезжать. Они нам везут лекарства, ГСМ, продукты и все-все остальное. Но кто-то почему-то решил их снимать с фур и тащить в ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.). Какой-то "гений" решил поставить посты отлова на границах. Господа, результат будет мгновенный, вот такой как на скрине. Это дикая глупость кошмарить дальнобойщиков", - прокомментировал его директор украинской сети АЗС Дмитрий Лёушкин на своей странице в соцсетях.По его словам, если "если забрать строителей, не будет квартир новых, если пекарей - хлеба, если мясников — колбасы, а если водителей, -то ни квартир, ни хлеба ни колбасы"."Вариант с бронью 50% тут не катит. Ну не работает оно тут так. Не получится работать только 50% машин, а остальным стоять в гараже. Это не тот случай, когда можно выбрать ключевых сотрудников. На фуре он всего один и весь ключевой. Я уверен, что это поймут, поймут обязательно, когда грянет кризис, у нас обычно иначе понимать не могут. Но вот вопрос: - "Сколько к тому моменту у нас в стране дальнобойщиков останется?" Мы так любим не смотреть вперед, а любим создавать проблемы и потом героически их решать. Я очень хочу донести одну простую мысль. Дальнобойщики, настоящие дальнобойщики, там по "Шляху" очень легко сделать список. Так вот, им надо безоговорочно 100% бронь давать и ни в коем случае не снимать с фур. Это табу должно быть", - указал директор сети АЗС.По его словам, дальнобойщики по факту работают на фронт."Если кому тут видится несправедливость, мол почему эта профессия в приоритете должна быть, так вот эта профессия уже работает на фронт по определению. Они везут всё, что нужно для фронта и тыла. И ничем их миссия не отличается от логистики военного времени. Поэтому международники должны быть безоговорочно забронированы на 100%. И чем раньше такое решение появится, тем легче нам в этой войне будет", - подытожил Лёушкин.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" 18 мая сообщил, что на протест дальнобойщиков уже обратили внимание в Офисе президента."Наш источник сообщает, что Зеленскому доложили про массовые протесты дальнобойщиков.. Глава ОП Ермак спустил дело в СБУ Кейс решать будут как обычно - заткнут рты. Репрессивно. Сейчас нажмут на владельцев этого бизнеса. Далее некоторым, кто согласен будет делится, дадут втихаря квоты на бронь, по звонку. Остальных просто зачистят", - указывалось в публикации канала.По его информации, официально власти "на уступки не пойдут, так как боятся прецедента, что остальные последуют примеру"."Помните как заговорили тему с отказом выпускать заграницу студентов. Или вопрос с выдачей паспортов заграницей. Здесь такая же задача - сбить негатив и недовольство. Сейчас цель у ОП не дать всем недовольным объединиться в единое целое и начать масштабный протест против законопроекта о мобилизации. После всех отловят и загонят на "ноль". На Банковой уверены, что ничего серьезного не будет. Снова "повоняют" и разойдутся", - подытожили авторы канала.Тем временем на Украине прогнозируют ужесточение мобилизации. В первый день действия нового закона о мобилизации многие украинские города обезлюдели. Мужчины стараются не показываться на улицах. Так, в сети завирусились видео из Одессы и Запорожья. При этом некоторые источники сообщают, что облавы планируются на понедельник."20 мая мужчинам я посоветовал бы сидеть дома. Просто посидите, посмотрите телек, поспите. Пообщайтесь с близкими", - отметил украинский медиаэксперт Анатолий Шарий.Также 18 мая заработало приложение для военнообязанных "Резерв+". В нём уже обнаружили несколько багов. Кроме того, украинские программисты, изучив код приложения, выяснили, что оно было разработано на базе школьного приложения "Мрiя", которое было презентовано украинским Минцифры в сентябре.Они обратили внимание на строки кода "Резерва+", в которых прямо говорится о том, что войти в "Мрiю" можно используя отпечаток пальца или сканирование лица. Кроме того, в коде есть строки, в которых прописывается подача домашних заданий, пропущенные занятия, оценке от классного руководителя или уведомления родителей, что их дети находятся в укрытии.Также приложение, если выбрать опцию "Я проживаю за границей", сообщало, что таким гражданам повестка о мобилизации может прийти на е-mail. При этом такой опции в постановлении Кабинета министров Украины о вручении повесток нет. Предполагалось, что приложение избавит от необходимости приходить в ТЦК и СП.После того, как на эту опцию обратили внимание, приложение изменилось. Теперь, если выбрать опцию "Я проживаю за границей", появляется уведомление, что с такими гражданами ТЦК может связаться по электронной почте.

https://ukraina.ru/20240518/1055147303.html

https://ukraina.ru/20240518/1055144540.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники