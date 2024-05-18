Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте - 18.05.2024 Украина.ру
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Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте
Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте - 18.05.2024 Украина.ру
Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил перспективы российского наступления на Харьковском направлении, назвал условия для начала переговоров по Украине и прокомментировал новые назначения в российском правительстве.
2024-05-18T17:11
2024-05-18T17:11
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00:23 - о наступлении на Харьковском направлении и надеждах Киева на американское оружие;07:13 - об истерике Зеленского и американских системах ПВО Patriot;10:48 - почему Белый дом уверен, что киевскому режиму не грозит крупное поражение до выборов президента США?14:42 - что считать обрушением фронта?18:58 - на каких условиях Россия пойдёт на переговоры по Украине?22:13 - легитимность Зеленского как президента Украины сходит на нет: какая судьба его ждёт?23:25 - министр обороны Белоусов и учения по применению ядерного оружия: как усилятся позиции России?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, харьков, пётр скоробогатый, владимир зеленский, андрей белоусов, всу, переговоры, сша, президент украины, легитимность, ядерное оружие, пво, наступление, вс рф, сво, спецоперация, харьковская область, бпла, дроны, танки, артиллерия, видео, видео
Новости, Россия, Украина, Харьков, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Андрей Белоусов, ВСУ, переговоры, США, президент Украины, легитимность, Ядерное оружие, ПВО, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Харьковская область, БПЛА, дроны, танки, артиллерия, Видео

Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте

17:11 18.05.2024
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил перспективы российского наступления на Харьковском направлении, назвал условия для начала переговоров по Украине и прокомментировал новые назначения в российском правительстве.
00:23 - о наступлении на Харьковском направлении и надеждах Киева на американское оружие;
07:13 - об истерике Зеленского и американских системах ПВО Patriot;
10:48 - почему Белый дом уверен, что киевскому режиму не грозит крупное поражение до выборов президента США?
14:42 - что считать обрушением фронта?
18:58 - на каких условиях Россия пойдёт на переговоры по Украине?
22:13 - легитимность Зеленского как президента Украины сходит на нет: какая судьба его ждёт?
23:25 - министр обороны Белоусов и учения по применению ядерного оружия: как усилятся позиции России?
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковПётр СкоробогатыйВладимир ЗеленскийАндрей БелоусовВСУпереговорыСШАпрезидент УкраинылегитимностьЯдерное оружиеПВОнаступлениеВС РФСВОСпецоперацияХарьковская областьБПЛАдронытанкиартиллерияВидео
 
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