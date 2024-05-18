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Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте

Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте - 18.05.2024 Украина.ру

Как Зеленский в Харькове взял в заложники Запад и куда теперь пойдёт Россия: Скоробогатый о фронте

Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил перспективы российского наступления на Харьковском направлении, назвал условия для начала переговоров по Украине и прокомментировал новые назначения в российском правительстве.

2024-05-18T17:11

2024-05-18T17:11

2024-05-18T17:11

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00:23 - о наступлении на Харьковском направлении и надеждах Киева на американское оружие;07:13 - об истерике Зеленского и американских системах ПВО Patriot;10:48 - почему Белый дом уверен, что киевскому режиму не грозит крупное поражение до выборов президента США?14:42 - что считать обрушением фронта?18:58 - на каких условиях Россия пойдёт на переговоры по Украине?22:13 - легитимность Зеленского как президента Украины сходит на нет: какая судьба его ждёт?23:25 - министр обороны Белоусов и учения по применению ядерного оружия: как усилятся позиции России?

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