Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру
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Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны
Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру
Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны
Очередной военный трофей пополнит выставку захваченной военной техники на Поклонной горе в Москве, им станет британская эвакуационная машина FV104 "Samaritan". Кадры транспортировки "Самаритянина" 18 мая опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ
2024-05-18T18:38
2024-05-18T18:48
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Еще один иностранный трофей пополнит выставку. На этот раз им станет поверженная эвакуационная машина FV104 "Samaritan" британского производства. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" смогли вывезти ее в тыл на восстановление, говорится в сообщении.Сейчас захваченную машину ВСУ уже отремонтировали и теперь она готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения. Эвакуацию британской машины с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы, уточнили в пресс-службе.Затем машина была доставлена в ремонтное подразделение бригады, где провели краткосрочный ремонт и техническое обслуживание."Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется. История этого автомобиля очень старая. Он производился с 70-х годов в Великобритании, четырех человек может эвакуировать, два члена экипажа. Имеет противоминную защиту, что очень помогает экипажу", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники с позывным Герман.Автомобиль FV104 "Samaritan" ("Самаритянин") является одним из вариантов семейства боевых бронированных машин "Combat Vehicle Reconnaissance" (гусеничных). Принят на вооружение британских вооруженных сил в 1976 году. Вместительность - до 6 человек.
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новости, москва, украина, великобритания, минобороны, всу, сво, техника, военная техника, спецоперация, ремонт
Новости, Москва, Украина, Великобритания, Минобороны, ВСУ, СВО, техника, военная техника, Спецоперация, ремонт

Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны

18:38 18.05.2024 (обновлено: 18:48 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Очередной военный трофей пополнит выставку захваченной военной техники на Поклонной горе в Москве, им станет британская эвакуационная машина FV104 "Samaritan". Кадры транспортировки "Самаритянина" 18 мая опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ
Еще один иностранный трофей пополнит выставку. На этот раз им станет поверженная эвакуационная машина FV104 "Samaritan" британского производства. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" смогли вывезти ее в тыл на восстановление, говорится в сообщении.
Сейчас захваченную машину ВСУ уже отремонтировали и теперь она готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения. Эвакуацию британской машины с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы, уточнили в пресс-службе.
Затем машина была доставлена в ремонтное подразделение бригады, где провели краткосрочный ремонт и техническое обслуживание.
"Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется. История этого автомобиля очень старая. Он производился с 70-х годов в Великобритании, четырех человек может эвакуировать, два члена экипажа. Имеет противоминную защиту, что очень помогает экипажу", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники с позывным Герман.
Автомобиль FV104 "Samaritan" ("Самаритянин") является одним из вариантов семейства боевых бронированных машин "Combat Vehicle Reconnaissance" (гусеничных). Принят на вооружение британских вооруженных сил в 1976 году. Вместительность - до 6 человек.
Роман Алехин интервью
13 мая, 14:42
Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
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18:38Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны
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