https://ukraina.ru/20240518/1055149930.html

Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны

Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны - 18.05.2024 Украина.ру

Еще один трофей пополнит выставку вражеской техники на Поклонной горе - Минобороны

Очередной военный трофей пополнит выставку захваченной военной техники на Поклонной горе в Москве, им станет британская эвакуационная машина FV104 "Samaritan". Кадры транспортировки "Самаритянина" 18 мая опубликовали в пресс-службе Минобороны РФ

2024-05-18T18:38

2024-05-18T18:38

2024-05-18T18:48

новости

москва

украина

великобритания

минобороны

всу

сво

техника

военная техника

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1e/1054820594_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_161c201e8caa3f0f2734490d73117163.jpg

Еще один иностранный трофей пополнит выставку. На этот раз им станет поверженная эвакуационная машина FV104 "Samaritan" британского производства. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск "Восток" смогли вывезти ее в тыл на восстановление, говорится в сообщении.Сейчас захваченную машину ВСУ уже отремонтировали и теперь она готовится пополнить коллекцию трофейного иностранного вооружения. Эвакуацию британской машины с поля боя в темное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы, уточнили в пресс-службе.Затем машина была доставлена в ремонтное подразделение бригады, где провели краткосрочный ремонт и техническое обслуживание."Британия поставляла эту технику Украине. Всего было выпущено 100 таких машин. Это одна из них, ее можно использовать как редкий коллекционный экспонат, она очень котируется. История этого автомобиля очень старая. Он производился с 70-х годов в Великобритании, четырех человек может эвакуировать, два члена экипажа. Имеет противоминную защиту, что очень помогает экипажу", — рассказал специалист по ремонту автомобильной техники с позывным Герман.Автомобиль FV104 "Samaritan" ("Самаритянин") является одним из вариантов семейства боевых бронированных машин "Combat Vehicle Reconnaissance" (гусеничных). Принят на вооружение британских вооруженных сил в 1976 году. Вместительность - до 6 человек.

https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html

москва

украина

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, украина, великобритания, минобороны, всу, сво, техника, военная техника, спецоперация, ремонт