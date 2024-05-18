https://ukraina.ru/20240518/1055149121.html

"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье

"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье - 18.05.2024 Украина.ру

"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье

В Херсоне российские войска нанести мощный удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"

2024-05-18T17:36

2024-05-18T17:36

2024-05-18T18:51

новости

херсон

россия

харьковская область

сбу

сво

украина

железная дорога

логистика

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101010/99/1010109926_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d3ce30615d186d3a8698b0c7a0363ade.jpg

Командир подпольщиков сообщил, что по наводке подпольщиков в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Подпольщики отследили, что там находится патрульная полиция, оперативные сотрудники в штатском и сотрудники СБУ, которые бывают наездами.18 мая в Харьковской области участники подполья уничтожило железнодорожный релейный шкаф, заблокировав движение украинских военных составов минимум на стуки, сообщил журналистам РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. <…> Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток", — рассказал он.По словам Лебедева, не менее чем на сутки удалось остановить движение составов, перевозивших в сторону фронта личный состав, боеприпасы и военную технику для ВСУ. При этом в обратном направлении вывозили технику на ремонт, раненых и направляющихся на отдых украинских военных.

https://ukraina.ru/20240518/1055147160.html

херсон

россия

харьковская область

украина

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсон, россия, харьковская область, сбу, сво, украина, железная дорога, логистика, херсонская область, вс рф