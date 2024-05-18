"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье - 18.05.2024 Украина.ру
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"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье
"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье - 18.05.2024 Украина.ру
"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье
В Херсоне российские войска нанести мощный удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
2024-05-18T17:36
2024-05-18T18:51
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Командир подпольщиков сообщил, что по наводке подпольщиков в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Подпольщики отследили, что там находится патрульная полиция, оперативные сотрудники в штатском и сотрудники СБУ, которые бывают наездами.18 мая в Харьковской области участники подполья уничтожило железнодорожный релейный шкаф, заблокировав движение украинских военных составов минимум на стуки, сообщил журналистам РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег."Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. &lt;…&gt; Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток", — рассказал он.По словам Лебедева, не менее чем на сутки удалось остановить движение составов, перевозивших в сторону фронта личный состав, боеприпасы и военную технику для ВСУ. При этом в обратном направлении вывозили технику на ремонт, раненых и направляющихся на отдых украинских военных.
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новости, херсон, россия, харьковская область, сбу, сво, украина, железная дорога, логистика, херсонская область, вс рф
Новости, Херсон, Россия, Харьковская область, СБУ, СВО, Украина, железная дорога, логистика, Херсонская область, ВС РФ

"Очень результативный удар": ВС РФ размолотили место дислокации СБУ в Херсоне - подполье

17:36 18.05.2024 (обновлено: 18:51 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНочной этап военных учений "Ладога 2009"
Ночной этап военных учений Ладога 2009 - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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В Херсоне российские войска нанести мощный удар по месту дислокации СБУ в днепровском РОВД. Об этом сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град"
Командир подпольщиков сообщил, что по наводке подпольщиков в Херсоне был нанесен очень результативный удар по днепровскому РОВД. Подпольщики отследили, что там находится патрульная полиция, оперативные сотрудники в штатском и сотрудники СБУ, которые бывают наездами.

"У СБУ там были свои кабинеты, но постоянно они там не сидели, но удар произошел когда нужно. <...> Мы внимательно следим за нацистами. И всеми, кто им помогает, никто из них не сможет спать спокойно", — рассказал "Град".

18 мая в Харьковской области участники подполья уничтожило железнодорожный релейный шкаф, заблокировав движение украинских военных составов минимум на стуки, сообщил журналистам РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.
"Харьковское сопротивление сообщает об очень удачной проведенной диверсии. <…> Ребята взяли и сожгли релейный шкаф на одной из железнодорожных веток", — рассказал он.
По словам Лебедева, не менее чем на сутки удалось остановить движение составов, перевозивших в сторону фронта личный состав, боеприпасы и военную технику для ВСУ. При этом в обратном направлении вывозили технику на ремонт, раненых и направляющихся на отдых украинских военных.
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