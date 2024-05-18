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Суд в Словакии заключил под стражу Юрая Цинтулу, совершившего покушение на Фицо
Суд в Словакии заключил под стражу Юрая Цинтулу, совершившего покушение на Фицо - 18.05.2024 Украина.ру
Суд в Словакии заключил под стражу Юрая Цинтулу, совершившего покушение на Фицо
Суд Словакии избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 71-летнего Юрая Цинтулы, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR
2024-05-18T16:40
2024-05-18T16:40
2024-05-18T16:50
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покушение
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преступления
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Ранее СМИ Словакии сообщали, что пенсионер Юрай Цинтула признал свою вину. Использованное оружие мужчина хранил на законных основаниях более 30 лет.Ранее 17 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал о второй операции, которую перенес премьер-министр страны Роберт Фицо после покушения, об этом сообщают tvnoviny. Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Киеву и членства Украины в НАТО произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. 71-летний писатель Юрай Цинтула выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один.Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В него попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
https://ukraina.ru/20240516/1055108076.html
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новости, словакия, киев, украина, роберт фицо, покушение, операция, суд, преступления
Новости, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо, покушение, операция, Суд, преступления
Суд в Словакии заключил под стражу Юрая Цинтулу, совершившего покушение на Фицо
16:40 18.05.2024 (обновлено: 16:50 18.05.2024)
Суд Словакии избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 71-летнего Юрая Цинтулы, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом сообщило словацкое новостное агентство TASR
"Мужчину, которому было предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера Роберта Фицо, суд заключил под стражу", - говорится в сообщении TARS.
Ранее СМИ Словакии сообщали, что пенсионер Юрай Цинтула признал свою вину. Использованное оружие мужчина хранил на законных основаниях более 30 лет.
Ранее 17 мая министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал о второй операции, которую перенес премьер-министр страны Роберт Фицо после покушения, об этом сообщают tvnoviny. Первая операция Фицо длилась 5 часов, работали две бригады врачей. Состояние премьера удалось стабилизировать.
"Премьер-министр Роберт Фицо
перенес операцию, в ходе которой врачи удалили некротическую ткань. "Он находится в сознании и ограничен тяжестью полученных травм", - заявил министр обороны Роберт Калиняк.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Киеву и членства Украины в НАТО произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы.
71-летний писатель Юрай Цинтула выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один.
Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В него попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.