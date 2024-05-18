https://ukraina.ru/20240518/1055149389.html

Украинец на 9 мая запустил над рейхстагом в Берлине дрон с флагом России и георгиевскими лентами

Украинец на 9 мая запустил над рейхстагом в Берлине дрон с флагом России и георгиевскими лентами - 18.05.2024 Украина.ру

Украинец на 9 мая запустил над рейхстагом в Берлине дрон с флагом России и георгиевскими лентами

Украинец запустил дрон с российским флагом на 9 мая над зданием рейхстага, за это ему грозит штраф. Об этом 18 мая сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на полицию Берлина

2024-05-18T18:02

2024-05-18T18:02

2024-05-18T18:10

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Уроженец Украины по имени Иван запустил дрон с российским флагом над зданием берлинского рейхстага. Событие произошло в День Победы 9 мая, но немецкая полиция сообщила об этом только в пятницу.Помимо российского триколора, к беспилотнику были прикреплены георгиевские ленты. Пилотом, который запустил дрон с находящейся рядом площади Фридриха Эберта, оказался 41-летний уроженец Украины Иван Т., который проживает в Потсдаме, уточняют журналисты "Страны". В центре Берлина запрещены полеты беспилотников, поэтому Ивану может грозить штраф. А ряд немецких медиа сообщают, что и тюремный срок, поскольку мужчина уже имеет год условно за похожую историю. Его судили за то, что на башне бывшего парламента в Потсдаме, известного среди немцев как "Кремль", мужчина нарисовал символ Z и прикрепил к крыше российский флаг. По словам издания, Иван Т. родом из Одессы и прибыл в Германию летом 2022 года. За время проживания в стране мужчина также отметился тем, что "выкрикивал оскорбления в адрес президента Украины Владимира Зеленского на главном вокзале Гамбурга".

https://ukraina.ru/20240518/1055147621.html

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новости, берлин, украина, потсдам, флаг, россия, дроны, 9 мая, день победы