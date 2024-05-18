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Иоанн Павел II и мир на Украине

Иоанн Павел II и мир на Украине - 18.05.2024 Украина.ру

Иоанн Павел II и мир на Украине

Кароль Войтыла родился 18 мая 1920 года под Краковом. Его мать Эмилия была родом с православной Холмщины, что до сих пор является основой легенд о том, что она — этническая украинка (русинка). Однако, она была римо-католичкой и считала себя полькой

2024-05-18T16:46

2024-05-18T16:46

2024-05-18T16:46

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Кароль Войтыла-старший, который до призыва в армию в 1900-м был портным, дослужился сначала до унтер-офицера, а потом и до поручика. В 1918-м он вступил в только что созданное Войско Польское, но на фронт не попал — служил в Вадовицкой уездной команде пополнений (что-то наподобие райвоенкомата).Лёлек (так ласково сокращали его имя) сызмальства прислуживал в костёле, который со временем стал ему вторым домом. А ещё у Войтылы-младшего было увлечение, которое вполне могло стать делом его жизни, — театр. Он играл главные роли в любительских спектаклях, получил второе место на воеводском конкурсе чтецов-декламаторов.В апреле 1938 года Вадовицкую гимназию посетил краковский архиепископ, кардинал Адам Сапега, и приветственную речь поручили провозгласить школьнику выпускного класса Каролю Войтыле. Речь произвела на кардинала впечатление.В октябре 1938 года Кароль стал студентом философского факультета Ягеллонского университета в Кракове (кафедра полонистики), и сразу же записался в состав "Академического легиона" (АЛ) — студенческого добровольческого подразделения, действовавшего под эгидой Министерства обороны Польши (программа военного обучения студентов под таким названием существует и сейчас).В июле-августе 1939 года окончивший первый курс Кароль Войтыла был участником "Общественного лагеря" АЛ под Львовом. Под "общественным" характером лагеря польские власти понимали "улучшение отношений с украинским населением", поэтому военная подготовка сочеталась с различными акциями по "польско-украинскому сближению". Студенты вернулись в Краков в конце августа 1939-го, за несколько дней до начала Второй мировой войны.После оккупации Кракова нацисты закрыли Ягеллонский университет.Чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию, Кароль устроился подсобным рабочим на химическом заводе "Сольвей". Одновременно он ходил на лекции в подпольном университете, писал стихи и пьесы, основал подпольный "Рапсодийный театр", в котором играл главные роли. Кароль не был подпольщиком, но, в соответствии с нацистскими законами, и посещение занятий в подпольном университете, и работа в незарегистрированном официально театре были преступлениями.В 1942 году, после смерти отца, он пошёл на нелегальные богословские курсы того же Ягеллонского университета.С августа 1944 года, когда гестапо начало особенно жестоко преследовать католическое духовенство, Войтыла перешёл на нелегальное положение и вместе с несколькими лучшими семинаристами тайно поселился во дворце краковского архиепископа Адама Сапеги.После освобождения Кракова Красной Армией Кароль Войтыла продолжает богословское образование в Ягеллонском университете, с апреля 1945 по август 1946 также работает там ассистентом кафедры и ведёт семинары по истории догматики, пишет метафизическую поэзию.Защитив магистерскую диссертацию по богословию, 1 ноября 1946 года Кароль Войтыла был рукоположен в священники, а уже 15 ноября отправился продолжать богословскую учебу и защищать докторскую в Доминиканском университете "Ангеликум" в Риме.С 1953 года Войтыла преподаёт в Ягеллонском университете общественную этику, но вскоре богословский факультет был закрыт, а все курсы переведены в семинарию. В конце 1956 года он возглавил кафедру этики Люблинского католического университета.В 1958 году Кароль Войтыла был рукоположен в епископы и назначен помощником архиепископа Кракова.В октябре 1962 года как один из его самых младших участников он принимает участие в работе первой сессии Второго Ватиканского Собора, на котором был дан старт либеральным реформам в Католической церкви.В марте 1964 года Кароль Войтыла был официально провозглашён архиепископом Кракова, а в июне 1967-го он получил из рук Папы Римского Павла VI кардинальскую шапку.К тому времени Войтыла уже находился в жёстком противостоянии с властями ПНР. Он принял решение перенести легендарную икону Божьей Матери из Ченстоховы в Краковскую архиепархию и поддержал акции жителей "образцового социалистического города" Новая Гута за возведение там католического собора. Начало его постройки 18 мая 1969 года стало одной из самых крупных побед католической церкви в социалистической Польше. А уже в следующем году в результате массовых выступлений поляков многолетний лидер ПОРП Владислав Гомулка, публично выступавший против постройки костёла в Новой Гуте, вынужден был уйти в отставку.С начала 1970-х кардинал Кароль Войтыла становится одним из самых известных и авторитетных в мире католических иерархов Польши, тесно сотрудничает с кардиналом Стефаном Вышинским, которого именно Войтыла назвал "примасом тысячелетия".После смерти Павла VI и недолгого правления Папы Иоанна Павла I, 16 октября 1978 года кардинал Кароль Войтыла был избран 264-м Папой Римским и принял имя Иоанна Павла II. Это был первый не-итальянец, который занял высший пост в католической церкви с 1523 года, и первый Папа-славянин в истории.Одной из первых апостольских поездок Иоанна Павла II после избрания стало путешествие в Польшу 2-10 июня 1979 года. Семь месяцев власти Польши сопротивлялись этой поездке, но всё же были вынуждены уступить. Папа тогда триумфально объехал всю страну. Всего приветствовать Папу на улицы вышло более 10 миллионов человек — треть населения ПНР.Через год, летом 1980 года, в Польше появился первый в коммунистических странах независимый профсоюз "Солидарность". Вскоре в ПНР воцарилось фактическое двоевластие. Лишь введение в Польше в декабре 1981 года военного положения позволило на несколько лет отодвинуть неминуемый крах мировой системы социализма.Иоанн Павел II стал первым "медийным Папой". Его выступления на польском языке на волнах "Радио Ватикана" слушали не только поляки, но и сотни тысяч жителей Западной Украины, помнящие польский язык. Люди собирались семьями перед радиоприёмниками и внимали словам Папы Римского — собственно, та же технология использовалась и для "раскрутки" Хомейни.Сам же Папа считал свою миссию в мире особой после 13 мая 1981 года. Ранним вечером того дня на площади Святого Петра на Папу было совершено покушение. Террористом оказался член турецкой ультранационалистической исламистской организации "Серые волки" Мехмет Али Агджа. Итальянская полиция пришла к выводу, что Агджа был лишь исполнителем, а организатором покушения были спецслужбы Болгарии.В 1981 году аргументы типа "хайли лайкли" в международной политике были ещё не в ходу. А вот в 2006-м созданная правительством Италии комиссия посчитала "доказанным", что приказ убить Папу отдал лично Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, а Политбюро ЦК на тайном заседании единогласно (включительно с будущим "отцом перестройки" Михаилом Горбачёвым) одобрило это решение.Естественно, никаких реальных доказательств этой версии обнародовано не было. Сам Агджа утверждал, что заказ на убийство Папы был выдан иранским правительством. Не исключена и американская версия.1 декабря 1989 года Иоанн Павел II принял в Ватикане Горбачёва. Личная встреча продолжалась 1 час и 50 минут, когда после неё открылась дверь кабинета, Горбачев сказал жене: "Раиса, познакомься, это одна из самых влиятельных личностей, которые есть на планете Земля".За три дня до это встречи Совет по делам религий СССР разрешил деятельность УГКЦ.Приезд Иоанна Павла II на Украину в июне 2001 года, безусловно, не был рядовым событием для страны, но он не стал и будничной поездкой для самого "Папы-путешественника". Иоанн Павел II придавал этому паломничеству особое значение. Главной преградой на пути папского "паломничества" на Украину была крайне жесткая позиция по этому вопросу Русской православной церкви.Визит Папы на Украину, с политической точки зрения, был одной большой демонстрацией полной поддержки независимости Украины, её сохранения и развития как самостоятельного государства. Существует популярная точка зрения, что этот визит в значительной степени подтолкнул Майданы 2004 и 2014 годов, в которых активную роль играли греко-католики.Собственно, именно в последнем пункте в значительной мере содержится ответ на вопрос – мог ли Иоанн Павел II сыграть позитивную роль в прекращении конфликта? Нет, по двум причинам.Во-первых, он и так сыграл одну из важных ролей в том, чтобы этот конфликт в принципе стал возможным.Во-вторых, Зеленский неоднократно показал, что он – сатанист и авторитет Папы ему безразличен.

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Олег Хавич

история, история украины, папа римский, греко-католики, католическая церковь, польша