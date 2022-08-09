Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ - 09.08.2022 Украина.ру
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Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ
Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ - 09.08.2022 Украина.ру
Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ
Транзит российской нефти в направлении Польши и Германии продолжается через территорию Белоруссии, несмотря на препятствия, создаваемые Украиной, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на источник
2022-08-09T13:50
2022-08-09T13:51
новости
нефть
дружба
киев
транзит
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"Транзит российской нефти продолжается через Белоруссию в направлении Польши и Германии", - приводит агентство слова своего источника в российской топливной компании "Транснефть".Ранее стало известно, что украинская компания "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии, Венгрии и Чехии.Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин в комментарии для РИА Новости.По его словам, прокачка нефти в эти страны по "Дружбе" была полностью остановлена Украиной 4 августа в 6.10 утра.Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты, однако, денежные средства при осуществение платежа за транзит по украинской территории были возвращены на счет ПАО "Транснефть".
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новости, нефть, дружба, киев, транзит
Новости, нефть, дружба, Киев, транзит

Транзит российской нефти продолжается вопреки действиям "Укртранснафты" – СМИ

13:50 09.08.2022 (обновлено: 13:51 09.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Транзит российской нефти в направлении Польши и Германии продолжается через территорию Белоруссии, несмотря на препятствия, создаваемые Украиной, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на источник
"Транзит российской нефти продолжается через Белоруссию в направлении Польши и Германии", - приводит агентство слова своего источника в российской топливной компании "Транснефть".
Ранее стало известно, что украинская компания "Укртранснафта" остановила прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в сторону Словакии, Венгрии и Чехии.
Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин в комментарии для РИА Новости.
По его словам, прокачка нефти в эти страны по "Дружбе" была полностью остановлена Украиной 4 августа в 6.10 утра.
Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты, однако, денежные средства при осуществение платежа за транзит по украинской территории были возвращены на счет ПАО "Транснефть".
Нефтяная компания Роснефть приступила к бурению скважины Центрально-Ольгинская-1
23 июля, 16:25
Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в ЕвропуИмпорт нефти в страны ЕС с Ближнего Востока растёт в связи с европейскими санкциями против России; основными поставщиками при этом являются Саудовская Аравия и Ирак. Об этом сообщило 22 июня агентство Bloomberg на основе анализа данных о передвижении танкеров.
 
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