СБУ вербует молодых россиян - 09.08.2022 Украина.ру
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СБУ вербует молодых россиян
СБУ вербует молодых россиян - 09.08.2022 Украина.ру
СБУ вербует молодых россиян
На фоне СВО на Украине украинские спецслужбы активизировали попытки вербовки молодых россиян к террористическим актам, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет
2022-08-09T13:38
2022-08-09T13:38
новости
терроризм
сбу
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По информации ведомства, такая активность украинских вербовщиков связна именно с проведением спецоперации на территории Украины.Сообщается, что под руководство председателя НАК РФ, директор ФСБ РФ Александра Бортникова в Москве было проведено заседание по вопросам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.Минобороны РФ, СМИ и чиновники регулярно сообщают о террористических методах, которые применяют ВСУ и СБУ против российских военных, мирных жителей Украины и народных республик Донбасса.Так, 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о применении киевским режимом запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных мин.В этот же день стало известно о покушении на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру в Новой Каховке.В воскресенье 7 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал террористическим актом удар ВСУ по Запорожской АЭС, в результате которого произошло задымление.*Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, терроризм, сбу
Новости, терроризм, СБУ

СБУ вербует молодых россиян

13:38 09.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки УкраїниСБУ Служба безопасности Украины
СБУ Служба безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Служба безпеки України
Читать в
На фоне СВО на Украине украинские спецслужбы активизировали попытки вербовки молодых россиян к террористическим актам, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет

Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети интернет.

По информации ведомства, такая активность украинских вербовщиков связна именно с проведением спецоперации на территории Украины.
Сообщается, что под руководство председателя НАК РФ, директор ФСБ РФ Александра Бортникова в Москве было проведено заседание по вопросам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.
Минобороны РФ, СМИ и чиновники регулярно сообщают о террористических методах, которые применяют ВСУ и СБУ против российских военных, мирных жителей Украины и народных республик Донбасса.
Так, 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о применении киевским режимом запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных мин.
В этот же день стало известно о покушении на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру в Новой Каховке.
В воскресенье 7 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал террористическим актом удар ВСУ по Запорожской АЭС, в результате которого произошло задымление.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
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Терроризм как проверенный метод. Итоги 31 июля на Украине
 
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