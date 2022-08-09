https://ukraina.ru/20220809/1037447712.html
СБУ вербует молодых россиян
СБУ вербует молодых россиян - 09.08.2022 Украина.ру
СБУ вербует молодых россиян
На фоне СВО на Украине украинские спецслужбы активизировали попытки вербовки молодых россиян к террористическим актам, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет
2022-08-09T13:38
2022-08-09T13:38
2022-08-09T13:38
новости
терроризм
сбу
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По информации ведомства, такая активность украинских вербовщиков связна именно с проведением спецоперации на территории Украины.Сообщается, что под руководство председателя НАК РФ, директор ФСБ РФ Александра Бортникова в Москве было проведено заседание по вопросам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.Минобороны РФ, СМИ и чиновники регулярно сообщают о террористических методах, которые применяют ВСУ и СБУ против российских военных, мирных жителей Украины и народных республик Донбасса.Так, 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о применении киевским режимом запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных мин.В этот же день стало известно о покушении на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру в Новой Каховке.В воскресенье 7 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал террористическим актом удар ВСУ по Запорожской АЭС, в результате которого произошло задымление.*Деятельность организации запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20220731/1037057676.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, терроризм, сбу
СБУ вербует молодых россиян
На фоне СВО на Украине украинские спецслужбы активизировали попытки вербовки молодых россиян к террористическим актам, сообщает 9 августа РИА Новости, ссылаясь на Национальный антитеррористический комитет
Международные террористические организации и идеологи деструктивных течений, таких как "Колумбайн"* и "М.К.У." (радикальная неонацистская группировка с Украины - ред.) не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность, в том числе посредством сети интернет.
По информации ведомства, такая активность украинских вербовщиков связна именно с проведением спецоперации на территории Украины.
Сообщается, что под руководство председателя НАК РФ, директор ФСБ РФ Александра Бортникова в Москве было проведено заседание по вопросам профилактики терроризма в сфере образования и молодежной среде.
Минобороны РФ, СМИ и чиновники регулярно сообщают о террористических методах, которые применяют ВСУ и СБУ против российских военных, мирных жителей Украины и народных республик Донбасса.
Так, 6 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о применении киевским режимом запрещённых Оттавской конвенцией противопехотных мин.
В этот же день стало известно о покушении на заместителя главы местной администрации по ЖКХ Виталия Гуру в Новой Каховке.
В воскресенье 7 августа официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал террористическим актом удар ВСУ по Запорожской АЭС, в результате которого произошло задымление.
*Деятельность организации запрещена в РФ