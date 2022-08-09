Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
12:59 09.08.2022 (обновлено: 13:00 09.08.2022)
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный беспилотник "Байрактар" сбитый в Киевской области
© Министерство обороны РФ
Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"
Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать
Строительство завода беспилотников "продлит страдания украинцев", добавил Песков. Избежать достижения целей специальной военной операции России беспилотники, сказал он, не помогут.
О строительстве завода по производству турецких "Байрактаров" сообщил накануне посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкая компания уже приобрела земельный участок на Украине, спроектировала завод и намерена его построить.
1 октября 2021, 07:40«Байрактары» против Черноморского флота России. Зачем Киеву беспилотникиВ Киевской области будет действовать центр по обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Соответствующий меморандум был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Как повлияет появление широко разрекламированных дронов на конфликт в Донбассе и соотношение сил на Черном море, узнавала Украина.ру