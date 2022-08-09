Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров" - 09.08.2022 Украина.ру
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Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров" - 09.08.2022 Украина.ру
Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"
2022-08-09T12:59
2022-08-09T13:00
песков
bayraktar tb2 (байрактар)
завод
украина
новости
демилитаризация
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Строительство завода беспилотников "продлит страдания украинцев", добавил Песков. Избежать достижения целей специальной военной операции России беспилотники, сказал он, не помогут. О строительстве завода по производству турецких "Байрактаров" сообщил накануне посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкая компания уже приобрела земельный участок на Украине, спроектировала завод и намерена его построить.
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песков, bayraktar tb2 (байрактар), завод, украина, новости, демилитаризация
Песков, Bayraktar TB2 (Байрактар), завод, Украина, Новости, демилитаризация

Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"

12:59 09.08.2022 (обновлено: 13:00 09.08.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоенный беспилотник "Байрактар" сбитый в Киевской области
Военный беспилотник Байрактар сбитый в Киевской области
© Министерство обороны РФ
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Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"
Факт создания такого объекта там, конечно же, сразу же подпадет под тему демилитаризации - это нужно понимать
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Строительство завода беспилотников "продлит страдания украинцев", добавил Песков. Избежать достижения целей специальной военной операции России беспилотники, сказал он, не помогут.
О строительстве завода по производству турецких "Байрактаров" сообщил накануне посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкая компания уже приобрела земельный участок на Украине, спроектировала завод и намерена его построить.
Bayraktar TB2 Турчинов
1 октября 2021, 07:40
«Байрактары» против Черноморского флота России. Зачем Киеву беспилотникиВ Киевской области будет действовать центр по обслуживанию турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Соответствующий меморандум был подписан в присутствии президента Украины Владимира Зеленского. Как повлияет появление широко разрекламированных дронов на конфликт в Донбассе и соотношение сил на Черном море, узнавала Украина.ру
 
ПесковBayraktar TB2 (Байрактар)заводУкраинаНовостидемилитаризация
 
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Заголовок открываемого материала
12:59Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"
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