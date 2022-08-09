https://ukraina.ru/20220809/1037445865.html

Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"

Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров" - 09.08.2022 Украина.ру

Песков рассказал, что будет, если на Украине построят завод по производству "Байрактаров"

Российские войска нанесут удар по заводу по производству турецких беспилотников "Байрактар", если его начнут строить на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс"

2022-08-09T12:59

2022-08-09T12:59

2022-08-09T13:00

песков

bayraktar tb2 (байрактар)

завод

украина

новости

демилитаризация

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Строительство завода беспилотников "продлит страдания украинцев", добавил Песков. Избежать достижения целей специальной военной операции России беспилотники, сказал он, не помогут. О строительстве завода по производству турецких "Байрактаров" сообщил накануне посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, турецкая компания уже приобрела земельный участок на Украине, спроектировала завод и намерена его построить.

https://ukraina.ru/20211001/1032365975.html

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песков, bayraktar tb2 (байрактар), завод, украина, новости, демилитаризация