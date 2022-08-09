https://ukraina.ru/20220809/1037442335.html
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской... Украина.ру, 09.08.2022
2022-08-09T12:09
2022-08-09T12:09
2022-08-09T12:09
видео
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Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской экономики, о ходе и перспективах газовой войны Европы с Россией, а также объяснил, может ли юань стать полноценной альтернативой доллару:00:55 – Киевские власти продолжают распродажу страны Польше. Что останется от Украины?04:17 - Конкуренция между Китаем и Индием за российское топливо;06:55 – К чему приведет покупка СПГ Европой;12:30 – Может ли китайский Юань стать альтернативой доллару для РФ?
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/09/1037442072_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_14956720cdd715872cab6073451f2ab2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской экономики, о ходе и перспективах газовой войны Европы с Россией, а также объяснил, может ли юань стать полноценной альтернативой доллару:
00:55 – Киевские власти продолжают распродажу страны Польше. Что останется от Украины?
04:17 - Конкуренция между Китаем и Индием за российское топливо;
06:55 – К чему приведет покупка СПГ Европой;
12:30 – Может ли китайский Юань стать альтернативой доллару для РФ?