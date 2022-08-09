Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
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Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео - 09.08.2022 Украина.ру
Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео
Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской... Украина.ру, 09.08.2022
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Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской экономики, о ходе и перспективах газовой войны Европы с Россией, а также объяснил, может ли юань стать полноценной альтернативой доллару:00:55 – Киевские власти продолжают распродажу страны Польше. Что останется от Украины?04:17 - Конкуренция между Китаем и Индием за российское топливо;06:55 – К чему приведет покупка СПГ Европой;12:30 – Может ли китайский Юань стать альтернативой доллару для РФ?
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Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео

12:09 09.08.2022
 
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Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской экономики, о ходе и перспективах газовой войны Европы с Россией, а также объяснил, может ли юань стать полноценной альтернативой доллару:
00:55 – Киевские власти продолжают распродажу страны Польше. Что останется от Украины?
04:17 - Конкуренция между Китаем и Индием за российское топливо;
06:55 – К чему приведет покупка СПГ Европой;
12:30 – Может ли китайский Юань стать альтернативой доллару для РФ?
 
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