https://ukraina.ru/20220809/1037442335.html

Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео

Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео - 09.08.2022 Украина.ру

Как юань заменит доллар и во что погружается экономика ЕС - Агеев. Видео

Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской... Украина.ру, 09.08.2022

2022-08-09T12:09

2022-08-09T12:09

2022-08-09T12:09

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Директор института экономических стратегий, профессор МГИМО Александр Агеев в эфире Украина.ру рассказал, как Польша зарабатывает на остатках украинской экономики, о ходе и перспективах газовой войны Европы с Россией, а также объяснил, может ли юань стать полноценной альтернативой доллару:00:55 – Киевские власти продолжают распродажу страны Польше. Что останется от Украины?04:17 - Конкуренция между Китаем и Индием за российское топливо;06:55 – К чему приведет покупка СПГ Европой;12:30 – Может ли китайский Юань стать альтернативой доллару для РФ?

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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