https://ukraina.ru/20220809/1037438807.html
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона - 09.08.2022 Украина.ру
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона
Комментируя ночную беседу Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила произошедший на американском телевидении год назад конфуз, пост от этом она написала в своем Telegram-канале 9 августа
2022-08-09T11:19
2022-08-09T11:19
2022-08-09T11:19
новости
владимир зеленский
мария захарова
билл клинтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_0:26:2833:1620_1920x0_80_0_0_8f406da79a3041874ce9dbd90e65b8d9.jpg
Накануне Sputnik Ближенее Зарубежье сообщил о ночном разговоре между Зеленским и Клинтоном. В беседе также приняли участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак."Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински". – написала Захарова.Захарова намекнула на период президентства Билла Клинтона (1993-2001), когда в 1995 году в администрацию президента пришла стажерка Моника Левински. У бывшего главы США завязался с ней любовный роман, который в 1998 году перерос в сексуальный скандал.
https://ukraina.ru/20220809/1037437702.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/45/1033444563_159:0:2676:1888_1920x0_80_0_0_85eea8842c9e3a9df673ab7f513d0b40.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, мария захарова, билл клинтон
Новости, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Билл Клинтон
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона
Комментируя ночную беседу Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила произошедший на американском телевидении год назад конфуз, пост от этом она написала в своем Telegram-канале 9 августа
Накануне Sputnik Ближенее Зарубежье сообщил о ночном разговоре между Зеленским и Клинтоном. В беседе также приняли участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински". – написала Захарова.
Захарова намекнула на период президентства Билла Клинтона (1993-2001), когда в 1995 году в администрацию президента пришла стажерка Моника Левински. У бывшего главы США завязался с ней любовный роман, который в 1998 году перерос в сексуальный скандал.