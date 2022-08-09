"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона - 09.08.2022 Украина.ру
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"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона - 09.08.2022 Украина.ру
"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона
Комментируя ночную беседу Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила произошедший на американском телевидении год назад конфуз, пост от этом она написала в своем Telegram-канале 9 августа
2022-08-09T11:19
2022-08-09T11:19
новости
владимир зеленский
мария захарова
билл клинтон
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Накануне Sputnik Ближенее Зарубежье сообщил о ночном разговоре между Зеленским и Клинтоном. В беседе также приняли участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак."Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински". – написала Захарова.Захарова намекнула на период президентства Билла Клинтона (1993-2001), когда в 1995 году в администрацию президента пришла стажерка Моника Левински. У бывшего главы США завязался с ней любовный роман, который в 1998 году перерос в сексуальный скандал.
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новости, владимир зеленский, мария захарова, билл клинтон
Новости, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Билл Клинтон

"Президент Левински": Захарова высмеяла ночной разговор Зеленского и Клинтона

11:19 09.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Комментируя ночную беседу Владимира Зеленского с экс-президентом США Биллом Клинтоном, официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила произошедший на американском телевидении год назад конфуз, пост от этом она написала в своем Telegram-канале 9 августа
Накануне Sputnik Ближенее Зарубежье сообщил о ночном разговоре между Зеленским и Клинтоном. В беседе также приняли участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински". – написала Захарова.
Захарова намекнула на период президентства Билла Клинтона (1993-2001), когда в 1995 году в администрацию президента пришла стажерка Моника Левински. У бывшего главы США завязался с ней любовный роман, который в 1998 году перерос в сексуальный скандал.
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