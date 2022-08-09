Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия

"Например, Су-34 с его контейнерами, которые позволяют читать карту боевых действий и обеспечивать наводку нашей артиллерии и ракетам. У нас есть "БукМ3". Мы знаем, что они предназначены для самолетов, вертолетов и ракет. Но оказалось, что благодаря профессионализму наших людей мы можем сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-техническом задании Минобороны. Вот на что способно гениальное оружие. Эта операция открывает новые возможности для наших вооружений. У нас и снайперские винтовочки стали появляться. И "Сумрак", и другие винтовки Лобаева", - перечислил Баранец.