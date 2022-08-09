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Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия
Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия
Российская армия на Украине вышла на поле боя с разным оружием. Например, с проверенным в боях в Сирии, Чечне и Южной Осетии. Это старое оружие, но оно модернизированное. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T11:05
2022-08-09T11:05
2022-08-09T11:05
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всу
оружие
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Еще у России есть оружие, которое не надо модернизировать, потому что оно себя прекрасно показало в Сирии, а также принципиально новые образцы вооружений, которые впервые появились на поле боя, подчеркнул эксперт.Таким образом, Россия постепенно начинает доставать из рукава самое новое оружие, включая лазерное, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, оружие
Новости, Россия, ВСУ, оружие
Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия
Российская армия на Украине вышла на поле боя с разным оружием. Например, с проверенным в боях в Сирии, Чечне и Южной Осетии. Это старое оружие, но оно модернизированное. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Еще у России есть оружие, которое не надо модернизировать, потому что оно себя прекрасно показало в Сирии, а также принципиально новые образцы вооружений, которые впервые появились на поле боя, подчеркнул эксперт.
"Например, Су-34 с его контейнерами, которые позволяют читать карту боевых действий и обеспечивать наводку нашей артиллерии и ракетам. У нас есть "БукМ3". Мы знаем, что они предназначены для самолетов, вертолетов и ракет. Но оказалось, что благодаря профессионализму наших людей мы можем сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-техническом задании Минобороны. Вот на что способно гениальное оружие. Эта операция открывает новые возможности для наших вооружений. У нас и снайперские винтовочки стали появляться. И "Сумрак", и другие винтовки Лобаева", - перечислил Баранец.
Таким образом, Россия постепенно начинает доставать из рукава самое новое оружие, включая лазерное, заключил собеседник издания.