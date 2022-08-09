Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия - 09.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия
Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия - 09.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия
Российская армия на Украине вышла на поле боя с разным оружием. Например, с проверенным в боях в Сирии, Чечне и Южной Осетии. Это старое оружие, но оно модернизированное. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T11:05
2022-08-09T11:05
новости
россия
всу
оружие
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Еще у России есть оружие, которое не надо модернизировать, потому что оно себя прекрасно показало в Сирии, а также принципиально новые образцы вооружений, которые впервые появились на поле боя, подчеркнул эксперт.Таким образом, Россия постепенно начинает доставать из рукава самое новое оружие, включая лазерное, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, всу, оружие
Новости, Россия, ВСУ, оружие

Военный эксперт Баранец рассказал, какое оружие против ВСУ достала из кармана Россия

11:05 09.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Российская армия на Украине вышла на поле боя с разным оружием. Например, с проверенным в боях в Сирии, Чечне и Южной Осетии. Это старое оружие, но оно модернизированное. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Еще у России есть оружие, которое не надо модернизировать, потому что оно себя прекрасно показало в Сирии, а также принципиально новые образцы вооружений, которые впервые появились на поле боя, подчеркнул эксперт.
"Например, Су-34 с его контейнерами, которые позволяют читать карту боевых действий и обеспечивать наводку нашей артиллерии и ракетам. У нас есть "БукМ3". Мы знаем, что они предназначены для самолетов, вертолетов и ракет. Но оказалось, что благодаря профессионализму наших людей мы можем сбивать ракеты HIMARS. Как сказал один офицер, это оружие показало такие резервы, которые даже не были заложены в тактико-техническом задании Минобороны. Вот на что способно гениальное оружие. Эта операция открывает новые возможности для наших вооружений. У нас и снайперские винтовочки стали появляться. И "Сумрак", и другие винтовки Лобаева", - перечислил Баранец.
Таким образом, Россия постепенно начинает доставать из рукава самое новое оружие, включая лазерное, заключил собеседник издания.
 
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