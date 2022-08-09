https://ukraina.ru/20220809/1037424556.html

"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима

"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима - 09.08.2022 Украина.ру

"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима

Обстрел Запорожской АЭС является абсолютно безответственным шагом со стороны киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-08-09T07:15

2022-08-09T07:15

2022-08-09T07:15

спецоперация

запорожская аэс

новости

владимир евсеев

обстрелы

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg

Он указал, что данная АЭС является одной из крупнейших на Украине, и её повреждение может привести к аварии, сравнимой по масштабам со случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году.По мнению Евсеева, "единственным способом" избавления от опасных действий киевского режима будет являться ликвидацией Украины как государства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, владимир евсеев, обстрелы, киевский режим