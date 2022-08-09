https://ukraina.ru/20220809/1037424556.html
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима - 09.08.2022 Украина.ру
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
Обстрел Запорожской АЭС является абсолютно безответственным шагом со стороны киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T07:15
2022-08-09T07:15
2022-08-09T07:15
спецоперация
запорожская аэс
новости
владимир евсеев
обстрелы
киевский режим
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Он указал, что данная АЭС является одной из крупнейших на Украине, и её повреждение может привести к аварии, сравнимой по масштабам со случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году.По мнению Евсеева, "единственным способом" избавления от опасных действий киевского режима будет являться ликвидацией Украины как государства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, владимир евсеев, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Запорожская АЭС, Новости, Владимир Евсеев, обстрелы, киевский режим
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
Обстрел Запорожской АЭС является абсолютно безответственным шагом со стороны киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру