"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима - 09.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220809/1037424556.html
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима - 09.08.2022 Украина.ру
"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
Обстрел Запорожской АЭС является абсолютно безответственным шагом со стороны киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-08-09T07:15
2022-08-09T07:15
спецоперация
запорожская аэс
новости
владимир евсеев
обстрелы
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_0:84:3346:1966_1920x0_80_0_0_5f7bb6ffdcb101e9b3ff3746f7e24a70.jpg
Он указал, что данная АЭС является одной из крупнейших на Украине, и её повреждение может привести к аварии, сравнимой по масштабам со случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году.По мнению Евсеева, "единственным способом" избавления от опасных действий киевского режима будет являться ликвидацией Украины как государства.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220808/1037416996.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103399/02/1033990267_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_f342e196ec519d7c817f54ea565f547e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, новости, владимир евсеев, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Запорожская АЭС, Новости, Владимир Евсеев, обстрелы, киевский режим

"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима

07:15 09.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Обстрел Запорожской АЭС является абсолютно безответственным шагом со стороны киевского режима. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что данная АЭС является одной из крупнейших на Украине, и её повреждение может привести к аварии, сравнимой по масштабам со случившейся на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Они чуть не попали в бассейны с выдержками из отработанного ядерного топлива. А если бы был выброс? А если бы была повреждена станция, которая питала их охлаждение? … Они неуправляемые и своим поведением напоминают обезьяну с гранатой

Владимир Евсеев
Военный эксперт Института стран СНГ
По мнению Евсеева, "единственным способом" избавления от опасных действий киевского режима будет являться ликвидацией Украины как государства.
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
Вчера, 16:25
Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУРоссия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа. Об этом сообщают журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияЗапорожская АЭСНовостиВладимир Евсеевобстрелыкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:45"Просто пиар": Евсеев высказался о принудительной эвакуации Донбасса
07:42Антонов рассказал, как Вашингтон "подливает масло в огонь" оказывая поддержку Украине
07:30Эксперт рассказал о следующих шагах ВС РФ после полного освобождения Песок
07:22"Должны жить в своем мире": Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян
07:15"Обезьяна с гранатой": Евсеев о действиях киевского режима
07:00О прорыве фронта речь не идет: Рожин описал, что происходит на авдеевском направлении
06:45Военный эксперт предположил, когда будет освобождена территория ДНР
06:30Военный эксперт описал два сценария развития событий на херсонском направлении
06:15Военный эксперт предположил, когда войска РФ освободят Донбасс от ВСУ
06:00Евсеев объяснил, почему ВСУ жертвует личным составом, пытаясь наступать на юге
05:57AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете?
05:45"Они понимают": Кнутов объяснил, почему Киеву недостаточно для победы западного вооружения
05:30"Неожиданность для ВСУ": Кнутов рассказал про тактику ВС РФ на фронте
05:15Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск
05:00"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
04:45Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
04:30Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
04:15"Ад для ВСУ": Баранец объяснил, почему командиры спешат быстрее доложить об успехах в СВО
04:00Себя изжила? Эксперт рассказал о роли винтовки Драгунова в современном бою
19:45Рожин: Бои на ближних подступах к Соледару закончились и переместились в сам город
Лента новостейМолния