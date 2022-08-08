https://ukraina.ru/20220808/1037408489.html

Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ

Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T13:33

2022-08-08T13:33

2022-08-08T13:33

интервью

всу

россия

сво

владимир евсеев

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У ВСУ физически нет сил для масштабного контрнаступления на Херсон. Тем более, мы сами готовы проводить там наступление и выйти на Южный Буг, мы просто ждем удобного момента. Сначала нужно решить вопрос с Донбассом, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руВ прошедшие выходные на границе Херсонской и Николаевской области прошли интенсивные бои на реке Ингулец, где ВСУ понесли тяжелые потери, пытаясь создать полноценный плацдарм на восточном берегу реки в районе Андреевки.- Владимир Валерьевич, это была очередная показательная атака или в скором времени нам стоит ожидать крупных сражений на этом направлении?- Вопрос в том, какими силами осуществлялась эта атака. Дело в том, что Россия сама готова к проведению наступления, но она не торопится. Такие попытки завоевать плацдарм обескровливают Украину. Мы выбиваем те ее силы, которые могут наступать. Если бы у них была уверенность в успехе наступления, они бы не проводили эвакуацию в Николаеве. По некоторым данным, там идет эвакуация военкоматов и других учреждений, идет зачистка от "пророссийских элементов".Я думаю, такие попытки наступления ВСУ носят сугубо локальный характер и преследуют цель показать Западу, что они могут что-то сделать. Потому что в Донбассе у них рушится вся линия фронта от Северска до Марьинки. Идут бои за Северск и Соледар.Освобождение Северска не будет представлять проблемы после захода в тыл войскам, которые занимают высоты.Фактически в условиях полного провала в Донбассе им нужен хоть какой-то пиар-эффект. Какой ценой – значения не имеет. Им нужно опять было обстрелять Антоновский мост в Херсоне, потому что они понимают, что никакого масштабного наступления на юге Украины, которое должно было произойти до середины августа, у них не будет.- Думаете, у них нет для этого человеческих ресурсов?- Пока не видно сил, которыми это наступление можно провести. Изначально разговор шел о том, что им удастся собрать от 10 до 15 бригад. Якобы они снимут эти силы с Сумской, Черниговской и Киевской области и все перебросят туда, собрав некий кулак. Но где эти силы в таком количестве? Мы знаем, сколько мы их выбиваем высокоточными ударами в том же Николаеве и Днепропетровске, но мы не знаем, где у них эти силы, из которых можно составить 10 бригад для наступления. Зато есть данные британской разведки, что у самой России есть там от 20 до 30 тысяч человек, готовых к наступлению.Поэтому я думаю, что эти локальные события носят пиар эффект и преследуют две цели. Первое – показать Западу, что они наступают, поэтому им нужно поставлять оружие. Второе – показать самому украинскому населению, что "мы идем освобождать Херсон". Но для реального наступления у них нет сил. Просто в преддверии полного освобождения Донбасса они пытаются изобразить хоть какую-то активность.Все идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара-Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Важное значение будет иметь освобождение Константиновки и Дружковки. В таких условиях собрать мощную группировку для контрнаступления очень сложно, потому что она будет уничтожена с воздуха. Невозможно сразу взять и создать силы ПВО. Тем более, у нас есть высокоточное оружие, которое уничтожит это ПВО. А потом мы можем наносить бомбовые удары с высоты 15 км. За рекой Ингулец мы можем их молотить и молотить бомбами свободного падения, пока там никого не останется. Они это прекрасно понимают.Хотя понятно, что эта имитация контрнаступления будет ими активно раскручиваться. Особенно, если им удастся за что-то зацепиться. Но вы сами понимаете, что эта река не имеет важного значения. Ее и в брод можно пройти. Если они можем пройти ее в брод, то и мы сможем.Вся эта мышиная возня закончится только тогда, когда мы сами проведем наступление и выйдем на Южный Буг. Потому что Николаев нужно брать с двух сторон: со стороны Херсона и форсировать Южный Буг и заходить с той стороны. Иначе Николаев не взять. И как только мы это сделаем, сказки про контрнаступление на Херсон прекратятся.Я же не зря у вас спросил, какими силами они пытались атаковать. Потому что раньше они проводили наступление силами двух-трех бригад. Это не то количество, которое может быть критично для России, учитывая данные британской разведки о 20-30 тысяч наших, не вообще, а готовых к наступлению.В России штаты бригады мирного времени составляют около 2,5 тысяч человек. Получается, что 10 тысяч – это четыре бригады. Если это 30 тысяч, то у нас там есть 12 бригад, готовых к наступлению. В этих условиях контрнаступать силами двух-трех бригад – просто смешно. Мы их просто запускаем и уничтожаем. Ингулец – не Днепр. Ее можно пройти в брод. Поэтому их уничтожают – они отходят. Можно бесконечно такие наступления проводить, говоря, что "мы форсировали реку и захватили плацдарм". Потом с этого "плацдарма" уйдут те, кто сможет уйти.Повторюсь, я не вижу предпосылок для масштабного контрнаступления ВСУ. Тем более, мы сами готовы проводить наступление, просто ждем удобного момента. Потому что нам нужно вопрос с Донбассом решить.- Как вы сейчас оцениваете темпы нашего наступления?- Крепкая оборона есть только в Донбассе и эта оборона уже прорывается (Пески и Авдеевка). Но такой обороны уже нет в Соледаре, Артемовске и Северске.Я пока не знаю, какую оборону они создали по линии Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка, но вы понимаете, что за это время невозможно создать такую линию обороны, которая была в Песках. Где силы для этой обороны? Где артиллерия? Они сейчас даже не могут вести контрбатарейную борьбу. У них для этого нет ни орудий, ни американских станций. Они пока могут работать ротными минометами, но дальность у них небольшая. У них проблема с батальонными минометами.И в условиях этого провала они пытаются проводить какую-то активность. Им не жалко личного состава? У них в Донбассе кадрового состава осталось около 20%. Все остальное – призывники. Кто там воевать будет? Какая устойчивость у этих войск? Никакие заградотряды не помогут, если у них останется 5% кадрового состава?А этих их меры по переселению людей. Кого-то, может и переселят, но недолго. А дальше что? Они Запорожье и Днепропетровск будут переселять? А куда они их будут переселять в таком количестве? Они говорят, что в Донбассе у них 250 осталось тысяч населения. Так в одном Запорожье полмиллиона живет. Куда они целый город переселят? А Днепропетровск еще больше. А как они их будут содержать? У вас уже около 7 млн внутренних переселенцев. Это просто пиар, за которым ничего не видно.Все движется к концу для киевского режима. Иначе они не выдумывали бы всякие "эвакуации" и не стреляли бы минами "Лепесток" по Донецку. Август в этом плане будет показательный. Я очень надеюсь, что к концу августа мы сможем освободить Донецкую область.- Почему вы думаете, что этот вопрос можно решить настолько быстро?- Потому что мы прорываем глубоко эшелонированную оборону. Честно говоря, я не ожидал, что мы сможем быстро взять Пески. Уже речь идет о том, что и Марьинку скоро возьмут, хотя бои за нее идут с 24 февраля. Это самый многострадальный город. Но мы ее освободим, когда возьмем терриконы и зайдем с этой стороны. Как военный эксперт я уверен, что ситуация для киевского режима складывается крайне неблагоприятно и падение киевского режима ускоряется.- Вы упомянули пиар-эффект, но проблема в том, что пиар у противника работает хорошо. Что конкретно должно произойти, чтобы он перестал работать?- Эту пиар-машину создали американцы. Напомню, первая такая пиар-кампания была еще в 2014 году, когда в Донецке якобы сели наши десантники и их там убили. Потом куда-то делись трупы. Потом был малазийский "Боинг". Американцы их заточили под этот пиар, они их продвигают в мировых СМИ, которые сами контролируют. Поэтому когда они не могут побеждать на поле боя, они занимаются пиаром и готовят очередные провокации.Посмотрите, насколько беспринципно ведет себя Запад. Обстреливается Запорожская АЭС. Почему нет заявления генерального директора МАГАТЭ? Почему нет требования к Совету Безопасности исключить Украину из организации? Вы же вводите санкции против разных стран под любым предлогом, а тут обстреливается атомная станция из РСЗО "Ураган", и гендиректор МАГАТЭ не считает нужным об этом сообщить. Об этом говорит только генсек ООН. Это чудовищно. Это полная дискредитация всех международных институтов.А эта атомная станция едва ли не самая мощная на Украине. Там можно такой Чернобыль устроить, что всей территории Украины. Они чуть не попали в бассейны с выдержками из отработанного ядерного топлива. А если бы был выброс? А если бы была повреждена станция, которая питала их охлаждение?Есть только один способ избавиться от этого кошмара – ликвидировать Украину как государство. Потому что они неуправляемые и своим поведением напоминают обезьяну с гранатой.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20220805/1037335669.html

https://ukraina.ru/20220808/1037389594.html

https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сво, владимир евсеев, украина, владимир зеленский, днр, донецк