https://ukraina.ru/20220809/1037402811.html

Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск

Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск - 09.08.2022 Украина.ру

Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск

Российской армии освободить Соледар от ВСУ будет труднее, чем Артемовск, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру

2022-08-09T05:15

2022-08-09T05:15

2022-08-09T07:07

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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.По его словам, Россия зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность — два километра и его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220808/1037396064.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артемовск, всу, вс рф