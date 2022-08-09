Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск - 09.08.2022 Украина.ру
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Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск
Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск - 09.08.2022 Украина.ру
Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск
Российской армии освободить Соледар от ВСУ будет труднее, чем Артемовск, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
2022-08-09T05:15
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Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.По его словам, Россия зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность — два километра и его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, артемовск, всу, вс рф
Новости, Артемовск, ВСУ, ВС РФ

Баранец объяснил, почему освободить Соледар будет труднее, чем Артемовск

05:15 09.08.2022 (обновлено: 07:07 09.08.2022)
 
© Фото : Геннадий Дубовойподразделение «Талиба» взяло населенный пункт Камышеваха
подразделение «Талиба» взяло населенный пункт Камышеваха - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© Фото : Геннадий Дубовой
Читать в
Российской армии освободить Соледар от ВСУ будет труднее, чем Артемовск, сказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру
Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Соледаре по-прежнему ведутся бои в промзоне, зацепиться за улицы города сложно ввиду массированной работы артиллерии противника, которая бьет по собственным оставленным позициям, потому что все пристрелено.

И в том, и в другом (Соледаре и Артемовске - ред.) городе есть промышленные предприятия. Но, учитывая масштабы завода Knauf, думаю, что в Соледаре нам будет труднее.

Виктор Баранец интервью
Виктор Баранец
По его словам, Россия зацепились за окраины завода Knauf, но его протяженность — два километра и его цеха — это идеальный укрепрайон для отступающей армии Украины.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Антоновский мост удар - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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