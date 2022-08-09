https://ukraina.ru/20220809/1037402706.html
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок - 09.08.2022 Украина.ру
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
Съемочная группа фильма "Мариуполь" работала над его созданием непосредственно в этом городе около полутора месяцев, фиксируя настоящие кадры боевых действий и неподдельные эмоции людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
2022-08-09T05:00
2022-08-09T05:00
2022-08-09T05:00
новости
мариуполь
фильм
съемки
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По словам Ларкина, ежедневное продвижение союзных войск обеспечивало съемочному процессу необходимую динамику, хотя освобожденные территории и оставались опасными для гражданских.Корреспондент рассказал, что снимали обычных людей – местных жителей города, журналистов, военных, благодаря чему получили много искренних кадров.Полный текст интервью читайте здесь.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037340391_0:122:1281:1082_1920x0_80_0_0_25bce7819bfa9e64375381b3e664410d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, фильм, съемки
Новости, Мариуполь, фильм, съемки
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
Съемочная группа фильма "Мариуполь" работала над его созданием непосредственно в этом городе около полутора месяцев, фиксируя настоящие кадры боевых действий и неподдельные эмоции людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
Мы начали снимать там сразу после того, как наши войска взяли Волноваху и пошли дальше на Мариуполь. Стратегия была довольно простая – мы приезжали рано утром в город и шли на звук боя, куда могли дойти.
По словам Ларкина, ежедневное продвижение союзных войск обеспечивало съемочному процессу необходимую динамику, хотя освобожденные территории и оставались опасными для гражданских.
Корреспондент рассказал, что снимали обычных людей – местных жителей города, журналистов, военных, благодаря чему получили много искренних кадров.
Полный текст интервью читайте здесь
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