"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок - 09.08.2022 Украина.ру
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"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок - 09.08.2022 Украина.ру
"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок
Съемочная группа фильма "Мариуполь" работала над его созданием непосредственно в этом городе около полутора месяцев, фиксируя настоящие кадры боевых действий и неподдельные эмоции людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
2022-08-09T05:00
2022-08-09T05:00
новости
мариуполь
фильм
съемки
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По словам Ларкина, ежедневное продвижение союзных войск обеспечивало съемочному процессу необходимую динамику, хотя освобожденные территории и оставались опасными для гражданских.Корреспондент рассказал, что снимали обычных людей – местных жителей города, журналистов, военных, благодаря чему получили много искренних кадров.Полный текст интервью читайте здесь.
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Новости
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новости, мариуполь, фильм, съемки
Новости, Мариуполь, фильм, съемки

"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок

05:00 09.08.2022
 
Мариуполь фильм
Мариуполь фильм
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Съемочная группа фильма "Мариуполь" работала над его созданием непосредственно в этом городе около полутора месяцев, фиксируя настоящие кадры боевых действий и неподдельные эмоции людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
Мы начали снимать там сразу после того, как наши войска взяли Волноваху и пошли дальше на Мариуполь. Стратегия была довольно простая – мы приезжали рано утром в город и шли на звук боя, куда могли дойти.
По словам Ларкина, ежедневное продвижение союзных войск обеспечивало съемочному процессу необходимую динамику, хотя освобожденные территории и оставались опасными для гражданских.
Корреспондент рассказал, что снимали обычных людей – местных жителей города, журналистов, военных, благодаря чему получили много искренних кадров.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиМариупольфильмсъемки
 
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