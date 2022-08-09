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"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок

"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок - 09.08.2022 Украина.ру

"Шли на звук боя": один из создателей фильма "Мариуполь" рассказал о процессе съемок

Съемочная группа фильма "Мариуполь" работала над его созданием непосредственно в этом городе около полутора месяцев, фиксируя настоящие кадры боевых действий и неподдельные эмоции людей, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин

2022-08-09T05:00

2022-08-09T05:00

2022-08-09T05:00

новости

мариуполь

фильм

съемки

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По словам Ларкина, ежедневное продвижение союзных войск обеспечивало съемочному процессу необходимую динамику, хотя освобожденные территории и оставались опасными для гражданских.Корреспондент рассказал, что снимали обычных людей – местных жителей города, журналистов, военных, благодаря чему получили много искренних кадров.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мариуполь, фильм, съемки