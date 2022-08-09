Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России - 09.08.2022 Украина.ру
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Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России - 09.08.2022 Украина.ру
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
Россия должна признать себя русским государством, защищать национальные интересы за рубежом, интегрировать русских во внутреннюю политическую систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T04:45
2022-08-09T04:45
новости
ленин
россия
политика
национальные интересы
русские
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В политической системе России русские, в отличие от других народов государства, отсутствуют, считает эксперт. Москва пыталась работать с русской диаспорой за рубежом на основании концепции "русского мира", но ситуацию попытки не изменили. Эксперт надеется на перемены в этом вопросе. Отказ России от "русскости" будет вызывать смех, а не поддержку, сказал Неменский. Запад пришел к выводу, что РФ - русское государство, русский народ ассоциируется с Россией, и отказываться от этого не будет. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, ленин, россия, политика, национальные интересы, русские
Новости, Ленин, Россия, политика, национальные интересы, русские

Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России

04:45 09.08.2022
 
© СС0, pixabay.com
© СС0, pixabay.com
Читать в
Россия должна признать себя русским государством, защищать национальные интересы за рубежом, интегрировать русских во внутреннюю политическую систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
Для РФ пока это системная задача, так как мы наследуем ленинскую национальную политику с тезисом о необходимости сдерживания старшего брата, то есть русского народа, и построение всей политической системы, игнорирующей существование русских в государстве
Олег Неменский
политолог и историк
В политической системе России русские, в отличие от других народов государства, отсутствуют, считает эксперт. Москва пыталась работать с русской диаспорой за рубежом на основании концепции "русского мира", но ситуацию попытки не изменили. Эксперт надеется на перемены в этом вопросе.
Отказ России от "русскости" будет вызывать смех, а не поддержку, сказал Неменский. Запад пришел к выводу, что РФ - русское государство, русский народ ассоциируется с Россией, и отказываться от этого не будет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 12:01
Великий политтехнолог XX века. Астрологический портрет Владимира ЛенинаОн создал современную Украину и теперь она мстит ему за это тотальным сносом памятников
 
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