https://ukraina.ru/20220809/1037400141.html
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России - 09.08.2022 Украина.ру
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
Россия должна признать себя русским государством, защищать национальные интересы за рубежом, интегрировать русских во внутреннюю политическую систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T04:45
2022-08-09T04:45
2022-08-09T04:45
новости
ленин
россия
политика
национальные интересы
русские
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В политической системе России русские, в отличие от других народов государства, отсутствуют, считает эксперт. Москва пыталась работать с русской диаспорой за рубежом на основании концепции "русского мира", но ситуацию попытки не изменили. Эксперт надеется на перемены в этом вопросе. Отказ России от "русскости" будет вызывать смех, а не поддержку, сказал Неменский. Запад пришел к выводу, что РФ - русское государство, русский народ ассоциируется с Россией, и отказываться от этого не будет. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220806/1036553087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ленин, россия, политика, национальные интересы, русские
Новости, Ленин, Россия, политика, национальные интересы, русские
Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России
Россия должна признать себя русским государством, защищать национальные интересы за рубежом, интегрировать русских во внутреннюю политическую систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский