https://ukraina.ru/20220809/1037400141.html

Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России

Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России - 09.08.2022 Украина.ру

Историк рассказал, чем ленинская национальная политика мешает России

Россия должна признать себя русским государством, защищать национальные интересы за рубежом, интегрировать русских во внутреннюю политическую систему. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и историк Олег Неменский

2022-08-09T04:45

2022-08-09T04:45

2022-08-09T04:45

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В политической системе России русские, в отличие от других народов государства, отсутствуют, считает эксперт. Москва пыталась работать с русской диаспорой за рубежом на основании концепции "русского мира", но ситуацию попытки не изменили. Эксперт надеется на перемены в этом вопросе. Отказ России от "русскости" будет вызывать смех, а не поддержку, сказал Неменский. Запад пришел к выводу, что РФ - русское государство, русский народ ассоциируется с Россией, и отказываться от этого не будет. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220806/1036553087.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ленин, россия, политика, национальные интересы, русские