https://ukraina.ru/20220805/1037337132.html

Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье

Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье - 05.08.2022 Украина.ру

Олег Неменский: Россия должна защищать себя не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье

Украина.ру, 05.08.2022

2022-08-05T14:07

2022-08-05T14:07

2022-08-05T14:07

неменский

олег неменский

интервью

владимир зеленский

эвакуация

памятник

amnesty international

сша

америка

россия

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Чего хочет "Amnesty international", что делать с гонениями на русских в Прибалтике и как Украина может использовать эвакуированных из Донецкой области людей, рассказал в интервью Украина.ру политолог и историк Олег Неменский.— Олег Борисович, правозащитная организация Amnesty International признала факты нарушений Украиной военного права, в офисе Зеленского считают, что это Москва пытается дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия. Они сами между собой не могут договориться? Что происходит?— Ну, надо сказать что эта организация и прежде за последние восемь лет выступала с довольно жесткой критикой соблюдения прав человека на Украине. И не раз Киев реагировал, обвиняя их в работе на Москву и так далее.При том, что каких-то серьезных оснований, что Amnesty international поддерживает именно российскую точку зрения нет, скорее они пытаются сохранить лицо западной правозащитной системе, указывая, что есть огрехи с украинской стороны.Ее обвинения в адрес Украины ни на что не влияют, и на политику Запада никак не влияют, но, во-первых, благодаря им нельзя уже говорить, что запад совсем ничего не замечает, из того, что творит киевская власть. Во-вторых, на Западе все-таки нет монолитного мнения в отношении Украины, многие в политических элитах выступают против такой оголтелой поддержки. Считают, что это нецелесообразное действие, и тут для них момент не столько моральный, сколько там политическая целесообразность.И представители этих западных политических элит нуждаются в аргументации, вот Amnesty International иногда им ее предоставляет.— То есть, за это они не получат по голове?— Нет. Если раньше не получали и сейчас не получат, я думаю, это не выходит за пределы общей западной политкорректности.— Что за странная акция по эвакуации людей, которые живут на подконтрольной Украине части Донецкой области. Это странная пиар-акция? Их потом не будут репрессировать?— Нет, я думаю, репрессий не будет, они и так находятся на подконтрольных им территориях, речь идет о двухстах с чем-то тысячах, которые там остались, их эвакуировать вполне реально. Этот жест помог бы Киеву оправдываться и отбиваться от обвинений в том, что он совершенно не жалеет жизни гражданского населения, более того – использует его как прикрытие.Вот тут и появилась возможность довольно небольшими силами обеспечить себе довольно сильный аргумент, которым можно подтверждать свои намерения по защите гражданского населения.— Есть пару теорий. Может ли быть, что они хотят, в том числе, предотвратить картинку на ТВ, где украинцы с хорошо встречают российских солдат или собираются оставлять нашим войскам пустые населенные пункты, чтобы их отвоевание теряло смысл?— Надо учесть, что Киев предлагает эвакуацию, но это дело добровольное, поэтому большинство откажутся, по крайней мере, значительная часть останется. Действительно, широко известно, что местное население в этом регионе сочувствует ВС РФ, а не Украине.Параллельно, создаются большие трудности по пересечению границы между территориями, подконтрольными Украине и России в Харьковской области. Те, кто живет там, где стоят союзные силы, они сейчас не могут, или могут, но с огромным трудом вернуться, если выезжали на украинскую территорию.Это своего рода демонстрация, для тех, кто может выехать из российских районов ДНР, что обратно вернуться им будет непросто, Украина им всячески будет препятствовать.Так что, вряд ли Киев хочет провести массовую эвакуацию, скорее, это такой красивый жест, что он может помочь, предлагает. Есть основания полагать, что, хотя бы детей постараться вывезти, но их потом можно использовать в информационной кампании выгодно. Небольшими средствами решаются военно-информационные задачи.— Что стоит за активностью в Косово? Опять США разогревают ситуацию через своих подчиненных?— Там был, судя по всему, фальстарт. Косовские албанцы выступили несколько несвоевременно, явно готовится масштабная операция по изгнанию сербов с оставшихся районов Косова. Но они явно поторопились. На фоне кризиса вокруг Тайваня, им на Западе сказали сейчас приостановить. И они были вынуждены пойти на переговоры.Пока не взорвалось, но, скорее всего, взорвется через какое-то время. Мы видели фальстарт уже спланированной операции.— Как считаете, будет ли сближение России и Китая после тайваньского кризиса или ничего не изменится из-за торговой зависимости Китая от США?— Российско-китайское взаимодействие усилится, в том числе в координации своей антиамериканской и антизападной политики, потому что Китай будет вынужден сейчас предпринимать довольно жесткие меры в отношении Тайваня и США.Они явно не хотели идти на эти шаги, максимально пытались этого избежать, но Америка сама его спровоцировала, вполне возможно, что эта провокация была организована из-за внутренней несогласованности американской политики, которая свойственна нынешней власти. Но в целом отражает то, как вообще устроена американская внешняя политика и управление ею.В любом случае ухудшение американо-китайских отношений произойдет неизбежно, соответственно, у Китая будут более развязаны руки для взаимодействия с Россией. Может быть, оказание, пусть не открыто, оказание взаимопомощи по военным вопросам и по санкционной политике. Так что, мы сейчас не можем еще точно предполагать, как будет развиваться ситуация с Тайванем. Вполне возможно, там будут довольно существенные перемены. Но уже сейчас, исходя из того, что мы видим, можно сделать выводы, что американо-китайским отношениям нанесен сильный удар и он стратегически выгоден России, так как сейчас взаимодействие с Китаем для нас играет огромную роль.— А эти инициативы по сносу памятников советским воинам в Прибалтике - это зачем сейчас делается? Это желание европейских лидеров или толчок от западных кураторов?— Просто в Прибалтике пользуются ситуацией, для того, чтобы сделать то, что давно планировали, которые воспринимаются как оскорбительные для русскоязычного населения прибалтийских стран. Они все равно были бы произведены, снесены, не сейчас, так позже. Такова стратегическая линия политики этих государств, об этом давно говорили открыто, а сейчас очень удобное время, когда русских стали ущемлять не только в прибалтийских государствах, но и по всему западу. Так что можно сказать, что они дождались очень удобного момента.— Так это теперь русских будут унижать вот таким образом, как темнокожих или эта ненависть имеет другую природу? Или мы не позволим своей политикой это делать?— Чернокожих все-таки сильно ограничивали в правах, вы имеете в виду, наверное, старую американскую политику со времени отмены рабства и до пятидесятых-шестидесятых годов двадцатого века?— Да. Это же в каком-то роде тоже расизм и гонения?— Я думаю, на правовом уровне такую политику никто проводить не будет. Формы культуры отмены в отношении русских будут другими. Но в целом за и той и другой политикой скрывается расизм, как такое свойство западной цивилизации, уникальное свойство. Западные культуры и страны, очевидно, не могут жить, не демонизируя какой-то слой населения, не объединяясь против кого-то, народов или рас.Расизм необязательно предполагает биолого-антропологические основания, он может быть и культурным расизмом, в данном случае он направлен против носителей русского языка и культуры.Но это тот же старый расизм, который будет сейчас пользоваться теми юридическими основами, которые есть в их праве, возрождать какие-то старые нормы, которые были возможны в шестидесятых, сейчас уже никто не будет.— Нам как-то нужно защищаться от этой культуры отмены или время все расставит на свои места?— Конечно, защищаться надо. В первую очередь, России надо перестать отменять свою "русскость", признать себя русским национальным государством, выражающим русские национальные интересы. Начать защищать эти интересы не только в ближнем, но и в дальнем зарубежье, потому что Россия этим пока никогда не занималась.Для РФ пока это системная задача, так как мы наследуем ленинскую национальную политику с тезисом о необходимости сдерживания старшего брата, то есть русского народа и построение всей политической системы, игнорирующей существование русских в государстве. У нас они не представленный народ, в политической системе мы отсутствуем, в отличие от других народов России.Мы до сих пор не работали с русской диаспорой за рубежом, были некоторые попытки подступить к этому на основании понятия "русского мира", которые никак ситуацию не изменили. А сейчас, надо надеяться, произойдут перемены.— Что вы имеете в виду?Если Россия дальше будет оправдываться, что мы никакое не русское государство и не ассоциируйте нас с русскими, это будет вызывать смех, а не поддержку.Потому что Запад пришел к выводу, что Россия - это русское государство и что русские – народ, который ассоциируется у них с Россией. Отказываться от этого убеждения, как бы Москва не пыталась его в этом переубедить, Запад не будет.

https://ukraina.ru/20220804/1037293079.html

https://ukraina.ru/20220804/1037286647.html

https://ukraina.ru/20220720/1036579810.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

неменский, олег неменский, интервью, владимир зеленский, эвакуация, памятник, amnesty international, сша, америка, россия, киев, прибалтика, рига, литва, латвия, танк, воины-освободители