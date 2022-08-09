Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине - 09.08.2022 Украина.ру
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Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине - 09.08.2022 Украина.ру
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
Критика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T04:30
2022-08-09T04:30
новости
неменский
amnesty international
киев
эвакуация
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Сотрудники AI последние восемь лет выступали с критикой соблюдения прав человека на Украина. Киевские власти в ответ обвиняли правозащитников в работе на Москву. Благодаря отчетам AI "нельзя уже говорить, что Запад ничего не замечает из того, что творит киевская власть", считает эксперт. По его мнению, критика Киева также нужна части западных политических элит, которые выступают против оголтелой поддержки Украины. Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, неменский, amnesty international, киев, эвакуация

Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине

04:30 09.08.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОлег Неменский
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Критика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
Сотрудники AI последние восемь лет выступали с критикой соблюдения прав человека на Украина. Киевские власти в ответ обвиняли правозащитников в работе на Москву.
При том, что каких-то серьезных оснований, что Amnesty International поддерживает именно российскую точку зрения нет, скорее они пытаются сохранить лицо западной правозащитной системе, указывая, что есть огрехи с украинской стороны
Олег Неменский
политолог и историк
Благодаря отчетам AI "нельзя уже говорить, что Запад ничего не замечает из того, что творит киевская власть", считает эксперт. По его мнению, критика Киева также нужна части западных политических элит, которые выступают против оголтелой поддержки Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Amnesty International - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 15:25
"Дело" Amnesty International: Украина наносит ответный удар
 
НовостиНеменскийAmnesty InternationalКиевэвакуация
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
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