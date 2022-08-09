https://ukraina.ru/20220809/1037399626.html

Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине

Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине - 09.08.2022 Украина.ру

Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине

Критика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский

2022-08-09T04:30

2022-08-09T04:30

2022-08-09T04:30

новости

неменский

amnesty international

киев

эвакуация

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Сотрудники AI последние восемь лет выступали с критикой соблюдения прав человека на Украина. Киевские власти в ответ обвиняли правозащитников в работе на Москву. Благодаря отчетам AI "нельзя уже говорить, что Запад ничего не замечает из того, что творит киевская власть", считает эксперт. По его мнению, критика Киева также нужна части западных политических элит, которые выступают против оголтелой поддержки Украины. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, неменский, amnesty international, киев, эвакуация