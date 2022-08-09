https://ukraina.ru/20220809/1037399626.html
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине - 09.08.2022 Украина.ру
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
Критика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
2022-08-09T04:30
2022-08-09T04:30
2022-08-09T04:30
новости
неменский
amnesty international
киев
эвакуация
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Сотрудники AI последние восемь лет выступали с критикой соблюдения прав человека на Украина. Киевские власти в ответ обвиняли правозащитников в работе на Москву. Благодаря отчетам AI "нельзя уже говорить, что Запад ничего не замечает из того, что творит киевская власть", считает эксперт. По его мнению, критика Киева также нужна части западных политических элит, которые выступают против оголтелой поддержки Украины. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, неменский, amnesty international, киев, эвакуация
Политолог сказал, зачем Западу нужны критические отчеты Amnesty International об Украине
Критика киевских властей от правозащитной организации Amnesty International (AI) ни на что не влияет, отчеты нужны западным элитам только для политической целесообразности. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский