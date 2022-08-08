https://ukraina.ru/20220808/1037415431.html

Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео

Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео - 08.08.2022 Украина.ру

Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео

Сапёры и сотрудники МЧС провели разминирование территорий у школы №89 в Донецке после обстрела ПФМ-1 минами "лепестки". На этом видео снято, как специалисты... Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T15:29

2022-08-08T15:29

2022-08-08T15:29

видео

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Сапёры и сотрудники МЧС провели разминирование территорий у школы №89 в Донецке после обстрела ПФМ-1 минами "лепестки". На этом видео снято, как специалисты находят мины и ликвидируют их. Жители Донецка рассказали о том, как они относятся к таким "приветам" с Украины. Подробности - в видеоматериале. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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