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Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео
Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео - 08.08.2022 Украина.ру
Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео
Сапёры и сотрудники МЧС провели разминирование территорий у школы №89 в Донецке после обстрела ПФМ-1 минами "лепестки". На этом видео снято, как специалисты... Украина.ру, 08.08.2022
2022-08-08T15:29
2022-08-08T15:29
2022-08-08T15:29
видео
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Сапёры и сотрудники МЧС провели разминирование территорий у школы №89 в Донецке после обстрела ПФМ-1 минами "лепестки". На этом видео снято, как специалисты находят мины и ликвидируют их. Жители Донецка рассказали о том, как они относятся к таким "приветам" с Украины. Подробности - в видеоматериале. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Чудовищные "приветы" с Украины: в Донецке взрываются мины "лепестки". Видео
Сапёры и сотрудники МЧС провели разминирование территорий у школы №89 в Донецке после обстрела ПФМ-1 минами "лепестки". На этом видео снято, как специалисты находят мины и ликвидируют их. Жители Донецка рассказали о том, как они относятся к таким "приветам" с Украины. Подробности - в видеоматериале.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.