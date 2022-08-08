https://ukraina.ru/20220808/1037412805.html

Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух

Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух - 08.08.2022 Украина.ру

Запад начал говорить об Украине правду. Которую раньше нельзя было произносить вслух

Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T15:30

2022-08-08T15:30

2022-08-08T17:00

эксклюзив

украина

военные преступления

всу

amnesty international

владимир зеленский

джо байден

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Заявления о поддержке Украины в мировом информационном пространстве звучат уже не так громко, зато всё чаще на Западе вслух произносят то, за что ещё пару месяцев назад Россию обвиняли в дезинформации и клевете на Киев.В субботу, 6 августа, на американском телеканале CBS вышел документальный фильм о судьбе военной помощи, оказываемой Украине. До фронта доходит всего 30% от предоставленного Западом, сообщает ветеран морской пехоты США Энди Милбурн, возглавляющий группу, которая занимается подготовкой украинских военных: на передовой не получают дроны, боеприпасы, бронежилеты, каски и многое другое. Виной всему, считают авторы фильма, коррупция, бюрократия и политические игры. К тому же часть вооружений попадает на чёрный рынок, что создаёт риск попадания в неправильные руки, как было в Ираке, где предназначенное военным оружие досталось террористам.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил американский телеканал в распространении ложной информации и потребовал провести расследование. Совпадение или нет, но страницу с фильмом заблокировали.Комментируя содержание документальной ленты, член Палаты представителей Конгресса США республиканка Лорен Бойберт написала в Twitter: «Скольких людей называли российскими ботами за то, что они говорили ровно то же самое с марта? Теперь, когда показал CBS это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество».А её коллега Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что именно по этой причине голосовала против предоставления Украине военной помощи — она никогда не была связана с украинским народом.Запад проявляет односторонний подход к ситуации на Украине, следствием чего стала односторонняя пропаганда в западных СМИ, направленная в том числе против тех, кто придерживается мнения, отличного от официального, подчеркнул бывший президент Чехии Вацлав Клаус в комментарии под названием «Односторонняя пропаганда вокруг Украины — путь к несвободе». Комментарий опубликован 7 августа в чешской газете Mladá fronta DNES. По словам Клауса, любые призывы к переговорам по урегулированию украинского конфликта оцениваются негативно и интерпретируются как принятие статус-кво на поле боя, преднамеренное создание невыгодного положения для Киева и форма скрытой поддержки России.«Отсутствует серьёзная дискуссия по поводу аргументов об опасениях России в связи с окружением её территории государствами — членами НАТО. Не (рассматриваются аргументы. — Ред.) о нарастающей враждебности Украины к России и по отношению к российскому меньшинству, что происходило в течение всего времени от Оранжевой революции и Майдана вплоть до февраля текущего года. Не обсуждаются и аргументы о стремлении США после неудач в Ираке, Афганистане и Сирии добиться какого-то геостратегического успеха и заслужить репутацию и положение демиурга в современном мире», — написал политик.За прошедшие 30 лет Украина, считает Клаус, оказалась неспособной создать правительство, выражающее интересы неоднородного по национальному составу населения, и ей не удалось реализовать необходимые политические и экономические преобразования. Нужно более решительно говорить, что Украина не воспринимала серьёзно Минские соглашения, подчёркивает бывший президент Чехии.«Отсутствие переговоров, продолжение поставок оружия Киеву и ужесточение санкций против России, которые в немалой степени имеют эффект бумеранга, не являются путём к решению конфликта на Украине. (...) Конфликт на Украине представляет собой противоборство России и Запада», — констатировал он.По словам Клауса, сложившееся к концу ХХ века мироустройство уже длительное время подрывается в частности «извечным убеждением американцев о праве США строить мир по образу своему».Крах планов Вашингтона о создании глобального антироссийского фронта с целью изолировать РФ и политически, и экономически из-за отказа многих стран осудить военную спецоперацию на Украине и следовать по указке из-за океана ярко свидетельствует о завершении эпохи однополярного мира, так называемого «порядка, основанного на правилах», и формировании многополярного мира.Кто развязал конфликт на Украине, очевидно не только политикам. В интервью телеканалу CNN основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил: «Байден разжигает войну на Украине, а это уже очень серьёзное преступление. Почему США не стали подталкивать Зеленского, украинского президента, к переговорам, дабы тем самым убрать потребность в этой ужасной, кошмарной войне, в которой погибает столько — да мы даже не знаем сколько — украинцев и россиян? (...) Как с любой войной, нужно задавать вопрос, когда она началась, надо вспоминать историю. Суть этой войны — в действиях НАТО, которое прижалось вплотную к российским границам, и ответных шагах, а Альянс ведь обещал этого не делать Горбачёву, когда с ним вели переговоры о полном выводе советских войск из Восточной Европы».31 января 1990 года глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер во время выступления в баварском городе Тутцинге заявил, что НАТО должно отказаться от продвижения в восточном направлении, то есть к границам Советского Союза. 9 февраля госсекретарь США Джеймс Бейкер сказал президенту СССР Михаилу Горбачёву при личной встрече, что если Германия останется в рядах Североатлантического альянса, то его юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток. Спустя год премьер-министр Великобритании Джон Мейджор заверял министра обороны СССР Дмитрия Язова в том, что восточноевропейские государства на вступят в НАТО. С 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО, в результате чего в Альянс вошло 14 государств, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий.«Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей "исключительности" и отношения к миру как к своему заднему двору», — написал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.А украинские дипломаты высказались в адрес Уотерса совсем недипломатично. Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, обращаясь к музыканту: «Почему бы тебе не переехать наконец в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человечишка?».Британский музыкант обоснованно задаёт вопрос, почему американские власти не подтолкнули Зеленского к переговорам. Бывший офицер разведки США Скот Риттер в интервью телеканалу RT заявил, что президент США Джо Байден может повлиять на Зеленского и остановить обстрелы украинской стороны, пригрозив прекращением помощи Киеву. А ведь, если верить бывшему спецпредставителю Госдепартамента по Украине Курту Волкеру, «сверхтяжёлые времена» для Киева, Европы и РФ ещё впереди, раньше лета 2023 года, по его прогнозам, конфликт не закончится.Россия переживает нынешнюю ситуацию не без потерь, но вполне благополучно (это признают западные политики и экономисты), чего не скажешь об Украине, испытывающей серьёзные экономически проблемы и военные поражения, и Евросоюзе, страдающем от введённых им же антироссийских санкций. В скором времени ряд государств — членов Евросоюза могут начать требовать от Украины пойти на уступки России, считает бывший советник Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Натали Точчи.«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — написала она в колонке для журнала Foreign Affairs.Вероятность такого развития событий тем больше, чем хуже энергетическая обстановка в Европе, отмечает Точчи.Впрочем, доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Татьяна Романова считает, что ЕС не захочет брать на себя ответственность за украинские потери.«Возможно, какие-то кулуарные беседы по этому поводу будут, но открыто ЕС всегда говорит о том, что это решение Киева. Потому что очевидно, что любые соглашения с Россией на сегодняшний день для Киева выльются в территориальные потери, и политическую ответственность за это Евросоюз брать не хочет. Несколько месяцев назад широко цитировалось исследование, что в Европейском союзе есть условно "партия войны" и "прагматичная партия" — это не пророссийская партия, это партия, которая ориентирована на минимизацию ущерба. Она считает, что нужно сейчас заключить соглашение с Россией, чтобы минимизировать потенциальный экономический эффект. То же исследование отмечало, что всё-таки сторонники соглашения находятся в меньшинстве. Не думаю, что эта ситуация сейчас серьёзно поменялась. Энергетический кризис, скорее, консолидирует эту позицию Европейского союза, а не заставит его искать компромисс», — заявил эксперт в интервью изданию «Лента.ру».Кроме того, всё чаще вслух говорят о преступлениях ВСУ в ходе боевых действий, которые раньше Запад старательно замалчивал. 4 августа правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о нарушениях украинской стороной норм международного права и Женевских конвенций о правилах ведения войны, а также создании угрозы жизни мирных жителей, размещая боевую технику и вооружение в школах и больницах. Зеленский возмутился такими выводами, назвав доклад аморально избирательным и манипулятивным, и заявил, что подобные документы перекладывают ответственность с агрессора на жертву.Представители Amnesty International уточнили, что направили правительству Украины письмо, в котором не только уведомили о сделанных выводах, но и привели список населённых пунктов с точными координатами, где зафиксировано размещение украинских солдат в социальных объектах. Не получив ответа до 3 августа, эксперты опубликовали доклад и отказываться от своих слов не намерены.«Выводы в нашем пресс-релизе, задокументировавшие нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права, основывались на доказательствах, собранных во время обширных расследованиях на местах. Мы считаем принципиально важным реагировать беспристрастно. Когда мы обнаружим нарушения Украиной международного гуманитарного права, как мы сделали в этом случае, мы будем сообщать о них честно и точно. Игнорирование нарушений, совершаемых любой из сторон в любом конфликте, не будет убедительным информированием о положении прав человека», — говорится в заявлении Amnesty International.Скрывать правду о происходящем на Украине уже невозможно, поэтому западные политики, правозащитники, эксперты в разных областях и рядовые граждане стали называть всё своими именами: военные преступления ВСУ — военными преступлениями, подстрекательство Запада к эскалации конфликта — подстрекательством, проигрыш Украины — поражением.

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https://ukraina.ru/20220805/1037348023.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, военные преступления, всу, amnesty international, владимир зеленский, джо байден