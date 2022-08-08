https://ukraina.ru/20220808/1037412565.html

Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки

Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки - 08.08.2022 Украина.ру

Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки

Героями фильма "Мариуполь" стали обычные, настоящие люди, которые рассказали о своей жизни и преступлениях киевского режима, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин

2022-08-08T14:52

2022-08-08T14:52

2022-08-08T14:52

новости

мариуполь

фильм

аэропорт

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В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.По словам Ларина, съемочная группа, вместе с героями фильма – Павлом Чупрыной и Ольгой Селецкой ездили в Мариуполь, искали информацию об их семьях и знакомых, говоря обо всем произошедшем непосредственно на месте событий.Он добавил, что Селецкой было тяжело рассказывать о пытках и издевательствах СБУ, и только в Мариуполе она смогла говорить откровенно.

https://ukraina.ru/20220620/1034184379.html

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новости, мариуполь, фильм, аэропорт