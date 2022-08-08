Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки - 08.08.2022 Украина.ру
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Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки - 08.08.2022 Украина.ру
Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
Героями фильма "Мариуполь" стали обычные, настоящие люди, которые рассказали о своей жизни и преступлениях киевского режима, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
новости
мариуполь
фильм
аэропорт
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В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.По словам Ларина, съемочная группа, вместе с героями фильма – Павлом Чупрыной и Ольгой Селецкой ездили в Мариуполь, искали информацию об их семьях и знакомых, говоря обо всем произошедшем непосредственно на месте событий.Он добавил, что Селецкой было тяжело рассказывать о пытках и издевательствах СБУ, и только в Мариуполе она смогла говорить откровенно.
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новости, мариуполь, фильм, аэропорт

Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки

14:52 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование мариупольского аэропорта
Разминирование мариупольского аэропорта - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Героями фильма "Мариуполь" стали обычные, настоящие люди, которые рассказали о своей жизни и преступлениях киевского режима, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.
По словам Ларина, съемочная группа, вместе с героями фильма – Павлом Чупрыной и Ольгой Селецкой ездили в Мариуполь, искали информацию об их семьях и знакомых, говоря обо всем произошедшем непосредственно на месте событий.
Вместе с Ольгой Селецкой мы побывали в мариупольском аэропорту и в здании СБУ – это две пыточные, где множество русских людей были замучены до смерти. Ольга нам показала камеры и помещения, где её пытали азовцы и сбушники, рассказала все подробности.
Он добавил, что Селецкой было тяжело рассказывать о пытках и издевательствах СБУ, и только в Мариуполе она смогла говорить откровенно.
Освобожденный Мариупольский аэропорт - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 09:12
Экс-эсбэушник показал тайную тюрьму в аэропорту МариуполяБывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров снял видеоэкскурсию по аэропорту Мариуполя, в том числе по помещениям тайной тюрьмы, в которой в 2014-2015 годах содержались сторонники ДНР и ополченцы, передает 20 июня РИА Новости
 
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