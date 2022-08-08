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Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки - 08.08.2022 Украина.ру
Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
Героями фильма "Мариуполь" стали обычные, настоящие люди, которые рассказали о своей жизни и преступлениях киевского режима, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
2022-08-08T14:52
новости
мариуполь
фильм
аэропорт
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В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.По словам Ларина, съемочная группа, вместе с героями фильма – Павлом Чупрыной и Ольгой Селецкой ездили в Мариуполь, искали информацию об их семьях и знакомых, говоря обо всем произошедшем непосредственно на месте событий.Он добавил, что Селецкой было тяжело рассказывать о пытках и издевательствах СБУ, и только в Мариуполе она смогла говорить откровенно.
https://ukraina.ru/20220620/1034184379.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, фильм, аэропорт
Соавтор фильма "Мариуполь" рассказал, куда приходилось выезжать на съемки
Героями фильма "Мариуполь" стали обычные, настоящие люди, которые рассказали о своей жизни и преступлениях киевского режима, рассказал в интервью изданию Украина.ру военкор RT Алексей Ларкин
В понедельник, 8 августа, в 20:00, в московском кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате состоится премьера документального фильма "Мариуполь. Русский город", посвященном событиям весны 2022 года, когда Народная милиция ДНР совместно с российской армией и флотом освобождали самый крупный населенный пункт на азовском побережье.
По словам Ларина, съемочная группа, вместе с героями фильма – Павлом Чупрыной и Ольгой Селецкой ездили в Мариуполь, искали информацию об их семьях и знакомых, говоря обо всем произошедшем непосредственно на месте событий.
Вместе с Ольгой Селецкой мы побывали в мариупольском аэропорту и в здании СБУ – это две пыточные, где множество русских людей были замучены до смерти. Ольга нам показала камеры и помещения, где её пытали азовцы и сбушники, рассказала все подробности.
Он добавил, что Селецкой было тяжело рассказывать о пытках и издевательствах СБУ, и только в Мариуполе она смогла говорить откровенно.