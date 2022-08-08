В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220808/1037408353.html
В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета - 08.08.2022 Украина.ру
В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
Россия является "варварской и ужасной" страной, которая должна "перестать существовать" во имя прочного мира и стабильной жизни в Европе. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
2022-08-08T13:42
2022-08-08T13:42
спецоперация
новости
михаил подоляк
европа
всу
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/27/1033372701_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_b52d09b1eb710cde23e569e27eb6e8b7.jpg.webp
Чиновник киевского режима рассказал о том, как, по его мнению, европейцы заблуждались по поводу России.Он также бездоказательно обвинил РФ в финансировании "нацистских и ультраправых групп" на территории европейских стран.В ходе интервью Подоляк призвал к увеличению поставок оружия киевскому режиму, что, по его словам, позволит ВСУ нанести поражение российской армии и таким образом прекратить военные действия на Украине.Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о том, что Владимир Зеленский теряет доверие украинских граждан и военных в результате больших потерь, которые несут ВСУ в ходе военных действий. По его мнению, главу киевского режима в недалёком будущем ожидает либо гибель от ряды собственных сограждан, либо изгнание.
https://ukraina.ru/20220523/1034013196.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/27/1033372701_106:0:1033:695_1920x0_80_0_0_b1e5bc0947e8481ed442a5c825608ffc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, михаил подоляк, европа, всу, оружие

В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета

13:42 08.08.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Россия является "варварской и ужасной" страной, которая должна "перестать существовать" во имя прочного мира и стабильной жизни в Европе. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Чиновник киевского режима рассказал о том, как, по его мнению, европейцы заблуждались по поводу России.

Россия много вкладывала в политику, а также в культуру, литературу, балет, что характерно для этой страны. И это не давало Европе понять, что [Россия] не цивилизованная страна, а варварская и ужасная. … Европа должна понять, что Россия, такая, как сейчас, должна перестать существовать, и это должно произойти здесь, на Украине

Он также бездоказательно обвинил РФ в финансировании "нацистских и ультраправых групп" на территории европейских стран.
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
23 мая, 15:16
Нацист из США сообщил о гибели на Украине своего единомышленникаАмериканский нацист Далтон Кеннеди погиб на днях в ходе боевых действий в Харьковской области. Об сообщил в соцсетях его единомышленник Кент Маклеллан
В ходе интервью Подоляк призвал к увеличению поставок оружия киевскому режиму, что, по его словам, позволит ВСУ нанести поражение российской армии и таким образом прекратить военные действия на Украине.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о том, что Владимир Зеленский теряет доверие украинских граждан и военных в результате больших потерь, которые несут ВСУ в ходе военных действий.
По его мнению, главу киевского режима в недалёком будущем ожидает либо гибель от ряды собственных сограждан, либо изгнание.
 
СпецоперацияНовостиМихаил ПодолякЕвропаВСУоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59Охота на "предателей" в Николаеве: две версии того, что происходило в городе
13:48Украинская армия обзавелась первыми немецкими "Гепардами"
13:42В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
13:34Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине
13:33Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ
13:08Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
13:07Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
12:59Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
12:57В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
12:49Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
12:37Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
12:29"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
12:21Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань
12:20Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео
12:16Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается
12:08Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
12:01"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа
11:51Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
11:49Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
Лента новостейМолния