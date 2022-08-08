В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
Россия является "варварской и ужасной" страной, которая должна "перестать существовать" во имя прочного мира и стабильной жизни в Европе. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
Чиновник киевского режима рассказал о том, как, по его мнению, европейцы заблуждались по поводу России.
Россия много вкладывала в политику, а также в культуру, литературу, балет, что характерно для этой страны. И это не давало Европе понять, что [Россия] не цивилизованная страна, а варварская и ужасная. … Европа должна понять, что Россия, такая, как сейчас, должна перестать существовать, и это должно произойти здесь, на Украине
Он также бездоказательно обвинил РФ в финансировании "нацистских и ультраправых групп" на территории европейских стран.
В ходе интервью Подоляк призвал к увеличению поставок оружия киевскому режиму, что, по его словам, позволит ВСУ нанести поражение российской армии и таким образом прекратить военные действия на Украине.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о том, что Владимир Зеленский теряет доверие украинских граждан и военных в результате больших потерь, которые несут ВСУ в ходе военных действий.
По его мнению, главу киевского режима в недалёком будущем ожидает либо гибель от ряды собственных сограждан, либо изгнание.