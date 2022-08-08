https://ukraina.ru/20220808/1037408353.html

В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета

В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета - 08.08.2022 Украина.ру

В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета

Россия является "варварской и ужасной" страной, которая должна "перестать существовать" во имя прочного мира и стабильной жизни в Европе. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais

2022-08-08T13:42

2022-08-08T13:42

2022-08-08T13:42

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Чиновник киевского режима рассказал о том, как, по его мнению, европейцы заблуждались по поводу России.Он также бездоказательно обвинил РФ в финансировании "нацистских и ультраправых групп" на территории европейских стран.В ходе интервью Подоляк призвал к увеличению поставок оружия киевскому режиму, что, по его словам, позволит ВСУ нанести поражение российской армии и таким образом прекратить военные действия на Украине.Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о том, что Владимир Зеленский теряет доверие украинских граждан и военных в результате больших потерь, которые несут ВСУ в ходе военных действий. По его мнению, главу киевского режима в недалёком будущем ожидает либо гибель от ряды собственных сограждан, либо изгнание.

https://ukraina.ru/20220523/1034013196.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, михаил подоляк, европа, всу, оружие