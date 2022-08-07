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Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского

Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского - 07.08.2022 Украина.ру

Американский разведчик рассказал о незавидном будущем Зеленского

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, и его ждёт либо гибель, либо изгнание. Об этом заявил на днях бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2022-08-07T17:44

2022-08-07T17:44

2022-08-07T17:44

спецоперация

новости

разведчик

владимир зеленский

майами

коррупция

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По его мнению, в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.Американский военный рассказал, что Зеленский теряет доверие украинских граждан, поскольку его политика привела к гибели десятков тысяч жителей страны. Украинские военные тоже теряют веру в его способности лидера, отметил Риттер.Кроме того, западные страны перестают верить в созданный образ Зеленского, всё чаще отказывая Киеву в помощи, добавил эксперт, напомнив о недавнем отказе испанского правительства поставить танки киевскому режиму.По мнению бывшего разведчика, альтернативой для Зеленского являются либо бегство в Майами с "миллиардами, украденными им у украинского народа", либо гибель от руки собственных сограждан.

https://ukraina.ru/20220712/1034345134.html

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новости, разведчик, владимир зеленский, майами, коррупция