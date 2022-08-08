https://ukraina.ru/20220808/1037407347.html

В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"

В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем" - 08.08.2022 Украина.ру

В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"

В настоящий момент киевский режим не ведёт с РФ переговоров о прекращении военных действий, более того, такие переговоры в принципе невозможны. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais

2022-08-08T12:57

2022-08-08T12:57

2022-08-08T12:57

спецоперация

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По его словам, переговоры невозможны, потому что Россия, якобы, потребует на них власти над всеми территориями Украины, которые она в настоящий момент контролирует. Он также утверждал, что после заключения любого мирного соглашения "аппетиты России возрастут" и возобновление военных действий будет, якобы, неизбежно, а вместе с ним и дальнейшее падение уровня жизни в Европе.Во время проходивших в феврале и марте переговоров между представителями РФ и киевского режима, по сообщениям СМИ, единственными требованиями российской стороны, касающимися территорий, были признание Киевом принадлежности Крыма к РФ и независимости ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20220527/1034045144.html

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михаил подоляк, новости, el pais, переговоры, днр, лнр, офис президента, россия