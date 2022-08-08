В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
В настоящий момент киевский режим не ведёт с РФ переговоров о прекращении военных действий, более того, такие переговоры в принципе невозможны. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
По его словам, переговоры невозможны, потому что Россия, якобы, потребует на них власти над всеми территориями Украины, которые она в настоящий момент контролирует.
27 мая, 13:21Песков отметил контраст в заявлениях Зеленского о готовности к переговорамЗаявления Владимира Зеленского о том, что официальный Киев готов к переговорам с Кремлем контрастирует с тем, что переговорный процесс заморожен именно по решению украинской власти. Об этом 27 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам
Он также утверждал, что после заключения любого мирного соглашения "аппетиты России возрастут" и возобновление военных действий будет, якобы, неизбежно, а вместе с ним и дальнейшее падение уровня жизни в Европе.
Важно, чтобы мы изгнали Россию военным путём с территории Украины, и чтобы она (Россия – ред.) трансформировала свою политическую систему, которая сейчас является агрессором. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни
Во время проходивших в феврале и марте переговоров между представителями РФ и киевского режима, по сообщениям СМИ, единственными требованиями российской стороны, касающимися территорий, были признание Киевом принадлежности Крыма к РФ и независимости ДНР и ЛНР.