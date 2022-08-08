В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем" - 08.08.2022 Украина.ру
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В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем" - 08.08.2022 Украина.ру
В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
В настоящий момент киевский режим не ведёт с РФ переговоров о прекращении военных действий, более того, такие переговоры в принципе невозможны. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
2022-08-08T12:57
2022-08-08T12:57
спецоперация
михаил подоляк
новости
el pais
переговоры
днр
лнр
офис президента
россия
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По его словам, переговоры невозможны, потому что Россия, якобы, потребует на них власти над всеми территориями Украины, которые она в настоящий момент контролирует. Он также утверждал, что после заключения любого мирного соглашения "аппетиты России возрастут" и возобновление военных действий будет, якобы, неизбежно, а вместе с ним и дальнейшее падение уровня жизни в Европе.Во время проходивших в феврале и марте переговоров между представителями РФ и киевского режима, по сообщениям СМИ, единственными требованиями российской стороны, касающимися территорий, были признание Киевом принадлежности Крыма к РФ и независимости ДНР и ЛНР.
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михаил подоляк, новости, el pais, переговоры, днр, лнр, офис президента, россия

В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"

12:57 08.08.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
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В настоящий момент киевский режим не ведёт с РФ переговоров о прекращении военных действий, более того, такие переговоры в принципе невозможны. С таким утверждением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью, опубликованном 8 августа в испанской газете El Pais
По его словам, переговоры невозможны, потому что Россия, якобы, потребует на них власти над всеми территориями Украины, которые она в настоящий момент контролирует.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Он также утверждал, что после заключения любого мирного соглашения "аппетиты России возрастут" и возобновление военных действий будет, якобы, неизбежно, а вместе с ним и дальнейшее падение уровня жизни в Европе.

Важно, чтобы мы изгнали Россию военным путём с территории Украины, и чтобы она (Россия – ред.) трансформировала свою политическую систему, которая сейчас является агрессором. Только тогда Европа сможет вернуться к мирной жизни

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины
Во время проходивших в феврале и марте переговоров между представителями РФ и киевского режима, по сообщениям СМИ, единственными требованиями российской стороны, касающимися территорий, были признание Киевом принадлежности Крыма к РФ и независимости ДНР и ЛНР.
 
СпецоперацияМихаил ПодолякНовостиEl PaisпереговорыДНРЛНРОфис президентаРоссия
 
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