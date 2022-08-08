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Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона - 08.08.2022 Украина.ру
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
Отдыхающая в Мексике украинская певица Анна Седокова попала под очередную волну критики на родине за откровенное фото, публикация появилась в ее Telegram 7 августа
2022-08-08T12:37
2022-08-08T12:37
2022-08-08T12:37
новости
анна седокова
певица
мексика
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Экс-участница группы "Виагра" опубликовала фото в откровенном купальнике, рассказав о своем отдыхе в Мексике. Она написала, что остановилась на легендарной вилле, которую приписывают колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.Седокову тут же раскритиковали комментаторы и ряд украинских СМИ, упрекая в "замалчивании войны" и безразличии.Ранее украинское издание "Главред Weekend" выпустило материал, осудивший певицу за то, что она может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".
https://ukraina.ru/20220714/1036405608.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, анна седокова, певица, мексика
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
Отдыхающая в Мексике украинская певица Анна Седокова попала под очередную волну критики на родине за откровенное фото, публикация появилась в ее Telegram 7 августа
Экс-участница группы "Виагра" опубликовала фото в откровенном купальнике, рассказав о своем отдыхе в Мексике. Она написала, что остановилась на легендарной вилле, которую приписывают колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.
"Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства. Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", - написала певица.
Седокову тут же раскритиковали комментаторы и ряд украинских СМИ, упрекая в "замалчивании войны" и безразличии.
Ранее украинское издание "Главред Weekend" выпустило материал, осудивший певицу за то, что она может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".