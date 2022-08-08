https://ukraina.ru/20220808/1037406668.html

Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона

Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона - 08.08.2022 Украина.ру

Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона

Отдыхающая в Мексике украинская певица Анна Седокова попала под очередную волну критики на родине за откровенное фото, публикация появилась в ее Telegram 7 августа

2022-08-08T12:37

2022-08-08T12:37

2022-08-08T12:37

новости

анна седокова

певица

мексика

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Экс-участница группы "Виагра" опубликовала фото в откровенном купальнике, рассказав о своем отдыхе в Мексике. Она написала, что остановилась на легендарной вилле, которую приписывают колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.Седокову тут же раскритиковали комментаторы и ряд украинских СМИ, упрекая в "замалчивании войны" и безразличии.Ранее украинское издание "Главред Weekend" выпустило материал, осудивший певицу за то, что она может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".

https://ukraina.ru/20220714/1036405608.html

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2022

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новости, анна седокова, певица, мексика