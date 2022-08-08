Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона - 08.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220808/1037406668.html
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона - 08.08.2022 Украина.ру
Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
Отдыхающая в Мексике украинская певица Анна Седокова попала под очередную волну критики на родине за откровенное фото, публикация появилась в ее Telegram 7 августа
2022-08-08T12:37
2022-08-08T12:37
новости
анна седокова
певица
мексика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103168/37/1031683760_0:78:1080:686_1920x0_80_0_0_2ed00159e6d5d1eae1db059d30f49f82.jpg.webp
Экс-участница группы "Виагра" опубликовала фото в откровенном купальнике, рассказав о своем отдыхе в Мексике. Она написала, что остановилась на легендарной вилле, которую приписывают колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.Седокову тут же раскритиковали комментаторы и ряд украинских СМИ, упрекая в "замалчивании войны" и безразличии.Ранее украинское издание "Главред Weekend" выпустило материал, осудивший певицу за то, что она может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".
https://ukraina.ru/20220714/1036405608.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103168/37/1031683760_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_7541e671961300ae4abbd51876d65d22.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, анна седокова, певица, мексика

Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона

12:37 08.08.2022
 
© Анна Седокова/ИнстаграмАнна Седокова
Анна Седокова
© Анна Седокова/Инстаграм
Читать в
Отдыхающая в Мексике украинская певица Анна Седокова попала под очередную волну критики на родине за откровенное фото, публикация появилась в ее Telegram 7 августа
Экс-участница группы "Виагра" опубликовала фото в откровенном купальнике, рассказав о своем отдыхе в Мексике. Она написала, что остановилась на легендарной вилле, которую приписывают колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.

"Хозяин гостиницы владеет большой коллекцией современного искусства, которая представлена на территории гостиницы. Буквально через каждые 10 метров арт-объекты. Словно ты живешь в музее современного искусства. Не забывайте, что это Мексика. И приключения на свою попу найти элементарно", - написала певица.

Седокову тут же раскритиковали комментаторы и ряд украинских СМИ, упрекая в "замалчивании войны" и безразличии.
Ранее украинское издание "Главред Weekend" выпустило материал, осудивший певицу за то, что она может рассказывать о своей фигуре и гордиться сброшенными килограммами в то время как "на Украине гибнут дети и мирные жители".
Анна Седокова
14 июля, 14:37
"Беспокоит лишь интимная жизнь": Седокова попала под раздачу за равнодушие к УкраинеНа Украине раскритиковали певицу Анну Седокову за ее посты "не о спецоперации", обвинив ее в равнодушии
 
НовостиАнна СедоковапевицаМексика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:48Украинская армия обзавелась первыми немецкими "Гепардами"
13:42В Офисе Зеленского рассказали, как Россия "обманывала" Запад с помощью балета
13:34Турецкая компания готовится производить "Байрактары" на Украине
13:33Владимир Евсеев: России для победы в СВО достаточно просто молотить ВСУ
13:08Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd и показал Сигала с морковкой
13:07Военный эксперт объяснил, что нужно сделать войскам РФ, чтобы обезопасить Донецк от ВСУ
12:59Стало известно, когда восстановят движения по Антоновскому мосту в Херсонской области
12:57В Офисе Зеленского заявили о планах "изгнать Россию военным путем"
12:49Пятидневная война 08.08.08. История возникновения и итоги для России, Грузии и Украины
12:37Украинцы пристыдили Седокову во время ее визита на виллу наркобарона
12:29"Где наши дети?": матери военнопленных с "Азовстали" ищут встречи с украинскими властями
12:21Один из лидеров УНА-УНСО* пообещал обстрелять Крым и Кубань
12:20Что Украина готовит к концу лета для освобожденных территорий - Килинкаров. Видео
12:16Украина против Amnesty International: война мышей и лягушек продолжается
12:08Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
12:01"Это не наша тактика": военный эксперт о том, как ВС РФ будут освобождать Соледар от ВСУ
12:00Хроника событий на Украине на 12:00 8 августа
11:51Украинскую мину нашли на берегу в Болгарии
11:49Зеленский и Макрон стали звездами гей-парада
11:29"Расследовать!": Подоляк обрушился на Amnesty International в интервью испанской газете
Лента новостейМолния