https://ukraina.ru/20220808/1037403627.html

Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения

Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения - 08.08.2022 Украина.ру

Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения

В воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко

2022-08-08T12:08

2022-08-08T12:08

2022-08-08T12:08

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софия ротару

европа

певица

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По информации СМИ, Ротару отметила юбилей в селе Маршинцы Чернивицкой области.Ее сын рассказал, что певицу поздравляли звонками из самых разных стран, в том числе, и из Москвы.Кроме того, добавил он, Ротару звонил некий российский журналист, с которым певица "отказалась говорить лично".Ранее издание "7дней" сообщало о планах Ротару уехать с Украины в Европу, а именно в Италию или Болгарию.Однако, позже участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что Ротару будет одной из немногих украинских артистов, кто "вернется выступать в Россию".Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.

https://ukraina.ru/20220804/1037297166.html

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новости, софия ротару, европа, певица