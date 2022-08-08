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Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения - 08.08.2022 Украина.ру
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
В воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко
2022-08-08T12:08
2022-08-08T12:08
2022-08-08T12:08
новости
софия ротару
европа
певица
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По информации СМИ, Ротару отметила юбилей в селе Маршинцы Чернивицкой области.Ее сын рассказал, что певицу поздравляли звонками из самых разных стран, в том числе, и из Москвы.Кроме того, добавил он, Ротару звонил некий российский журналист, с которым певица "отказалась говорить лично".Ранее издание "7дней" сообщало о планах Ротару уехать с Украины в Европу, а именно в Италию или Болгарию.Однако, позже участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что Ротару будет одной из немногих украинских артистов, кто "вернется выступать в Россию".Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
https://ukraina.ru/20220804/1037297166.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, софия ротару, европа, певица
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
В воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко
По информации СМИ, Ротару отметила юбилей в селе Маршинцы Чернивицкой области.
Ее сын рассказал, что певицу поздравляли звонками из самых разных стран, в том числе, и из Москвы.
Кроме того, добавил он, Ротару звонил некий российский журналист, с которым певица "отказалась говорить лично".
Ранее издание "7дней" сообщало о планах Ротару уехать с Украины в Европу, а именно в Италию или Болгарию.
Однако, позже участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что Ротару будет одной из немногих украинских артистов, кто "вернется выступать в Россию".
Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.