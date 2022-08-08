Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения - 08.08.2022 Украина.ру
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Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения - 08.08.2022 Украина.ру
Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения
В воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко
2022-08-08T12:08
2022-08-08T12:08
новости
софия ротару
европа
певица
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По информации СМИ, Ротару отметила юбилей в селе Маршинцы Чернивицкой области.Ее сын рассказал, что певицу поздравляли звонками из самых разных стран, в том числе, и из Москвы.Кроме того, добавил он, Ротару звонил некий российский журналист, с которым певица "отказалась говорить лично".Ранее издание "7дней" сообщало о планах Ротару уехать с Украины в Европу, а именно в Италию или Болгарию.Однако, позже участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что Ротару будет одной из немногих украинских артистов, кто "вернется выступать в Россию".Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
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новости, софия ротару, европа, певица

Переменчивое настроение Софии Ротару: СМИ выяснили, как певица отметила день рождения

12:08 08.08.2022
 
© Фото : София Ротару/ИнстаграмСофия Ротару
София Ротару - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© Фото : София Ротару/Инстаграм
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В воскресенье 7 августа певица София Ротару отметила 75-й день рождения, принимая поздравления со всего мира, в том числе и из России. Об этом 8 августа передает "РБК-Украина", ссылаясь на сына артистки Руслана Евдокименко
По информации СМИ, Ротару отметила юбилей в селе Маршинцы Чернивицкой области.
Ее сын рассказал, что певицу поздравляли звонками из самых разных стран, в том числе, и из Москвы.
Кроме того, добавил он, Ротару звонил некий российский журналист, с которым певица "отказалась говорить лично".
Ранее издание "7дней" сообщало о планах Ротару уехать с Украины в Европу, а именно в Италию или Болгарию.
Однако, позже участница телешоу "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что Ротару будет одной из немногих украинских артистов, кто "вернется выступать в Россию".
Все последние годы София Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ. Свое мнение относительно российско-украинского вопроса Ротару недвусмысленно "озвучила" еще в 2014 году, покинув Крым, где у нее немало объектов недвижимости, в том числе гостиница Villa Sofia в Ялте.
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй Ротару - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 16:04
СМИ: София Ротару покинет УкраинуУкраинская певица София Ротару планирует последовать примеру внука, живущего за границей, и переехать в Европу. Об этом на днях написал журнал 7дней.ru со ссылкой на слова участницы "Битвы экстрасенсов" Кажетты Ахмеджановой
 
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