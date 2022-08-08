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Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска

Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска - 08.08.2022 Украина.ру

Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска

Главное сражение за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Но добавился новый фактор, который серьезно повлияет на дальнейший ход операции, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T10:27

2022-08-08T10:27

2022-08-08T12:20

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Эксперт напомнил, что еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил специалист.Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, славянск