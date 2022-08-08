https://ukraina.ru/20220808/1037398295.html
Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска
Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска - 08.08.2022 Украина.ру
Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска
Главное сражение за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Но добавился новый фактор, который серьезно повлияет на дальнейший ход операции, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T10:27
2022-08-08T10:27
2022-08-08T12:20
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россия
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славянск
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Эксперт напомнил, что еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил специалист.Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, славянск
Есть новые обстоятельства. Военный эксперт Баранец о том, как РФ выбьет ВСУ из Славянска
10:27 08.08.2022 (обновлено: 12:20 08.08.2022)
Главное сражение за Донбасс будет на гигантском плацдарме Славянск/Краматорск, где по разным данным окопались от 70 до 100 тысяч представителей ВСУ. Но добавился новый фактор, который серьезно повлияет на дальнейший ход операции, рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что еще полтора месяца назад военное и политическое руководство Украины говорило о генеральном сражении, которое они намерены дать россиянам под Херсоном. Зеленский поставил задачу покрошить и утопить в Днепре российскую группировку, которая находится на правом берегу, не дав ей отступить.
"Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу", - указал Баранец.
Сейчас пришла новая информация. Украинские генералы поняли, что мы подготовились очень серьезно. И Залужный вроде бы убедил Зеленского не лезть на рожон к россиянам под Херсоном. Потому что можно получить очень серьезное поражение, добавил специалист.
Вроде бы херсонская группировка ВСУ сейчас направится в Николаев. Потому что в Николаеве – серьезная часть населения настроена антироссийски, и потому что там собран очень серьезный украинский кулак. Чтобы его покрошить, нам потребуются очень серьезные усилия, заключил собеседник издания.