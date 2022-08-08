"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International
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В ответ на вопрос журналиста о докладе организации Amnesty International, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что главная цель организации – защита мирных граждан, передает РИА Новости 8 августа
"Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик, добавив, что послание Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с начала момента конфликта было четким и неизменным.
Ранее 4 августа Amnesty International опубликовали резонансный доклад, в котором обвинили ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия.
В интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян завил, что подобная публикация не могла быть напечатана без санкции из Вашингтона.
4 августа, 10:12Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИДООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа