"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру
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"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International
"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру
"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International
В ответ на вопрос журналиста о докладе организации Amnesty International, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что главная цель организации – защита мирных граждан, передает РИА Новости 8 августа
2022-08-08T10:22
2022-08-08T10:22
новости
оон
украина
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"Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик, добавив, что послание Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с начала момента конфликта было четким и неизменным.Ранее 4 августа Amnesty International опубликовали резонансный доклад, в котором обвинили ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия.В интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян завил, что подобная публикация не могла быть напечатана без санкции из Вашингтона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, оон, украина, amnesty international

"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International

10:22 08.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанк74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День второй
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День второй
© POOL
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В ответ на вопрос журналиста о докладе организации Amnesty International, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что главная цель организации – защита мирных граждан, передает РИА Новости 8 августа
"Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик, добавив, что послание Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с начала момента конфликта было четким и неизменным.
Ранее 4 августа Amnesty International опубликовали резонансный доклад, в котором обвинили ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия.
В интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян завил, что подобная публикация не могла быть напечатана без санкции из Вашингтона.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 10:12
Международную миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвала ООН – МИДООН в последний момент не согласовала визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, хотя Россия была готова содействовать и гарантировать миссии безопасность, сообщил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости 4 августа
 
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