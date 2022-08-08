https://ukraina.ru/20220808/1037398184.html

"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International

"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International - 08.08.2022 Украина.ру

"Защита мирных граждан": в ООН ответили на вопрос о докладе Amnesty International

В ответ на вопрос журналиста о докладе организации Amnesty International, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сказал, что главная цель организации – защита мирных граждан, передает РИА Новости 8 августа

2022-08-08T10:22

2022-08-08T10:22

2022-08-08T10:22

новости

оон

украина

amnesty international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103333/67/1033336772_0:0:3222:1813_1920x0_80_0_0_729a2214766fe66859cc401d337db6b3.jpg

"Мы всегда призывали и будем призывать к защите гражданских лиц", - сказал Дюжаррик, добавив, что послание Генерального секретаря ООН Антониу Гуттереша с начала момента конфликта было четким и неизменным.Ранее 4 августа Amnesty International опубликовали резонансный доклад, в котором обвинили ВСУ в использовании гражданской инфраструктуры в качестве прикрытия.В интервью изданию Украина.ру политолог Армен Гаспарян завил, что подобная публикация не могла быть напечатана без санкции из Вашингтона.

https://ukraina.ru/20220804/1037277791.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оон, украина, amnesty international