Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево - 08.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево - 08.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево
ВСУ в авдеевском укрепрайоне зарывались в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона. Выковырять их оттуда было очень сложно. Для этого нужны очень тяжелые бомбы и очень тяжелая артиллерия. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-08-08T09:53
2022-08-08T09:53
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россия
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.Баранец напомонил, что даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке.Но не только российская армия. Не надо забывать о первом и втором корпусах Народной милиции ДНР/ЛНР. Они тоже участвовали в этих делах, как и знаменитый отряд "Вагнера", заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, донбасс

Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево

09:53 08.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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ВСУ в авдеевском укрепрайоне зарывались в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона. Выковырять их оттуда было очень сложно. Для этого нужны очень тяжелые бомбы и очень тяжелая артиллерия. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.
"В конце концов, мы под Авдеевкой решили эту проблему. Извините за мое офицерское кощунство, но на первой линии обороны от противника осталась смесь бетонного крошева и человеческих тел. Прежде всего, за счет артиллерии. Авиация нам тоже серьезно помогала, не будем обижать летчиков. Это и решило исход боев за Авдеевку", - указал эксперт.
Баранец напомонил, что даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке.
Но не только российская армия. Не надо забывать о первом и втором корпусах Народной милиции ДНР/ЛНР. Они тоже участвовали в этих делах, как и знаменитый отряд "Вагнера", заключил собеседник издания.
 
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