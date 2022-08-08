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Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево

Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево - 08.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец рассказал, как Россия в Донбассе превратила ВСУ в бетонное крошево

ВСУ в авдеевском укрепрайоне зарывались в землю на глубину до 15 метров под четырехметровым слоем железобетона. Выковырять их оттуда было очень сложно. Для этого нужны очень тяжелые бомбы и очень тяжелая артиллерия. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-08-08T09:53

2022-08-08T09:53

2022-08-08T09:53

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин побывал во взятом под контроль силами республики и ВС РФ поселке Пески. По его словам, населенный пункт было сложно взять: "противник там вгрызся в землю", "даже были прорыты тоннели". При этом все равно бойцы ВСУ оставили позиции.Баранец напомонил, что даже Владимир Зеленский не побоялся назвать ситуацию в Песках "адом", что лишний раз доказывает, какое колоссальное преимущество российская армия имела на этом участке.Но не только российская армия. Не надо забывать о первом и втором корпусах Народной милиции ДНР/ЛНР. Они тоже участвовали в этих делах, как и знаменитый отряд "Вагнера", заключил собеседник издания.

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2022

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