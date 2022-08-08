https://ukraina.ru/20220808/1037387263.html

Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ

Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ - 08.08.2022 Украина.ру

Харьков — Москва. Как выехать из Украины и не попасть в тюрьму или под обстрел ВСУ

Важный вопрос: как выехать военнообязанным, которые не хотят воевать в ВСУ?Вопрос непростой. Но ответ на него есть. Попытаемся разобраться в этом вопросе. И... Украина.ру, 08.08.2022

2022-08-08T07:03

2022-08-08T07:03

2022-08-08T08:49

эксклюзив

украина

беженцы

граница

харьков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102649/05/1026490572_0:167:2860:1775_1920x0_80_0_0_c7dcd0568ac49c1e9900d14c665be2be.jpg.webp

Важный вопрос: как выехать военнообязанным, которые не хотят воевать в ВСУ?Вопрос непростой. Но ответ на него есть. Попытаемся разобраться в этом вопросе. И дать подсказку.Сколько беженцев из Украины уехало за последние 5 месяцев и в какие страны? Как сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 3 августа 2022 года из Украины в Европу выехало 6 миллионов 300 тысяч человек.Из 6 миллионов 300 тысяч человек: 1 миллион 900 тысяч — больше всего — оказались в России. На втором месте по приему беженцев Польша: 1 миллион 200 тысяч человек. На третьем — Германия: почти миллион.И люди продолжают выезжать. Хотя сейчас с запада уже пошел поток в другую сторону, на Украину назад. И даже уже есть бесплатные автобусы, которые организованы в Польше, Италии, Германии для тех украинских беженцев, кто хочет вернуться или переехать в другую страну. Или не хочет, но вынужден.Страны Европы не выдерживают наплыва украинцев. Во многих странах отменяют льготы для проезда, бесплатное питание и даже проживание.Украинцам настойчиво предлагают найти работу и обеспечивать себя самостоятельно. Большинство и рады бы. Но сделать это в Европе очень непросто.Бесплатные поезда «до Львова» в Украине давно отменили, так как они ходили уже практически пустыми, очередей на западной границе не наблюдается. Зато очереди есть на других границах — на тех, через которые можно выехать в Россию.Тем более этот поток стал увеличиваться, когда стало понятно, что ты в России не беженец, а имеешь льготное право на получение гражданства.Но как вообще сегодня доехать из Харькова, например, до Москвы? Как и какими путями двигается народ?Сразу надо сказать, что дороги, которыми выезжали в марте, в апреле и даже в мае-июне — через Волчанск, через Гоптовку на Белгород, через Купянск, через Старый Салтов — сегодня использовать нельзя.Все они заблокированы Украиной либо проехать невозможно: идут бои, уничтожены мосты.Но всё-таки пути есть.Харьков — Варшава — МоскваСамый надёжный путь — долгий и кружной. Едут до Варшавы, потом через Прибалтику и Беларусь. Курсируют автобусы, маршрутки, часть пути можно доехать на поезде. Налажены маршруты практически из любой точки Украины. Цены, правда, не маленькие. На комфортабельном автобусе стоимость «в один конец», до Варшавы — 350 евро. Плюс столько же от Варшавы до Москвы.На поезде и потом на перекладных получится дешевле. Но в автобусе, конечно, проще и безопаснее. Тем более людей пожилых и просто желающих забирают прямо от подъезда. Вышел из дома, сел — и езжай спокойно до Варшавы. Оттуда так же, с комфортом, до Москвы.К слову, налажен даже маршрут Киев — Донецк, по той же схеме, через Польшу.Однако самый главный вопрос: не как ехать, и даже не деньги. Самый главный: как быть мужчинам призывного возраста? Недавно в харьковском чате промелькнуло сообщение: мужчину-инвалида не пропустили на польской границе. И сказали: «Даже не пытайтесь, мы никогда вас не пропустим».Логика непонятная. Президент Зе ждёт, видимо, момента, когда надо будет призывать инвалидов. Как иначе это можно объяснить?Проблемы не только у тех, кто в «призывной» группе. На Украине есть люди с паспортами ДНР, ЛНР, с русскими паспортами. Да мало ли какие ещё проблемы.«К бабушке в Бердянск» Есть и пока что действует другой маршрут. «На Крым, на Бердянск».А там есть шанс проскочить и потенциальному призывнику, и человеку с проблемными документами.Всё-таки юг Украины — это вечная зона какой-то махновщины и самостоятельно возникающих «контрабандных троп».Такая же ситуация, по слухам, возле Одессы. Границы Молдавии, Приднестровья — та же зона возможностей.Как это происходит? Ищите проводников в чатах и группах Телеграм «для беженцев», «зелёный коридор» и так далее.Точной информации нет даже у тех, кто проехал и делится потом опытом. Они знают только то, что попали в какие-то списки.Скорее всего, специальные проводники вносят мужчин в специальные списки. И за некоторую мзду набирают автобусы таких якобы «тероборонцев», которым военкоматы или местная администрация разрешают выезд «к бабушке в Бердянск».Местные власти на Украине всегда были коррумпированы так, что даже Киев (если бы хотел, но обычно он не сильно хотел) ничего не мог с этим сделать. Вспомним знаменитую добычу янтаря, когда уничтожались, да, наверное, и сейчас уничтожаются и почва, и леса в Житомирской и Ровенской области. Но ни полиция, ни власти ничего не могли противопоставить вооружённой армии «копачей».Так что, скорее всего, все местные власти, кто ещё не сбежал, в доле. И поскольку время, когда ещё можно поживиться, быстро съёживается, на глазах, как шагреневая кожа, надо урвать хоть что-то с народа, который категорически не хочет погибнуть где-то в степях Украины за интересы «укрорейха».Но это тот уникальный случай, когда коррупция — друг и помощник человека.Запорожье — МелитопольЛюди продолжают выезжать «через Запорожье, на Мелитополь». В интернете есть многочисленные видео очередей из сотен машин «на выезде из Запорожья». Едет очень много людей.Рассказ одного недавно выехавшего «призывника»:— Главное — легенда. Очень смотрят ещё штамп в приписном свидетельстве. Он должен быть этого года. У меня штамп был 2021 года. Но всё же пропустили, сработала легенда. Не буду её рассказывать. Каждый придумывает сам свою. Подумайте о подробностях. Легенда — это рассказ, куда едете, зачем и к кому.Ни в коем случае, конечно, не говорите, что едете в Россию. Говорите: к родичам в село на Украине. А зачем — думайте сами.Нашу колонну, машин 70, с грузовиками, автобусами, легковушками, сопровождала полицейская машина. Но только до серой зоны. Там полиция развернулась и поехала назад. А мы — вперёд. Дальше все благополучно было.Вот рассказ одной мамы из Харькова:— Нас трое: ребенок, я и муж на своей машине. Записались в группу, доехали до Запорожья, нашли свою группу на авторынке, встали в очередь ещё с вечера. Утром всех опрашивали украинские военные. Куда, зачем едем. Наша легенда — «за бабушкой в Бердянск». Пропустили.Обязательно продумайте историю до мелочей. Нас вот начали спрашивать: «А почему ваша машина вся забита вещами, если вы за бабушкой едете? Куда же вы бабушку сажать будете?». Ну, как-то выкрутились.Выезд, первый украинский блокпост. Были готовы ко всему. Но нас пропустили, у мужа даже не спросили военный билет.Сработала «легенда про бабушку». Вообще пропустили, кажется, всех. Может, на авторынке в Запорожье кого то остановили, не знаю.И вот русские блокпосты. Внезапно начинается миномётный обстрел. Все резко едут назад. Потом постояли, выдохнули — опять вперёд.Ехать там страшно, особенно в серой зоне.Будьте готовы к тому, что если у вас нет маленького ребенка или пожилых родственников (таких пропускают без очереди), вы больше суток будете стоять на въезде в Крым. Есть дорога на Бердянск, там вроде очереди меньше.Деньги, карточки, телефоныНу, и мелочи жизни, которые станут совсем не мелочами, когда вы пересечёте границу.Обмен гривны на рубли можно осуществить в Мелитополе. Деньги с карточек надо снять ещё раньше. Если вы по своей наивности оставили на украинских карточках деньги, то ни снять, ни обменять их не сможете.Если есть доступ к карточке не по номеру телефона — уже лучше. Можно тогда будет перекинуть их со своей карточки на одну из обменок. Этих предложений много в интернете. Но и мошенников, говорят, из них процентов 90.Ну а если украинская банковская карточка была привязана к украинскому номеру телефона, то с деньгами вы можете попрощаться. Телефонный номер украинских операторов прекращает работать сразу после границы. А с ним — и возможность операций с банковской картой.С родственниками связь будете держать по соцсетям и мессенджерам. А деньги надо снимать и менять ещё в Украине.ЖивотныеНа «меньших братьев» необходимо заранее сделать ветеринарные паспорта.Как пишут в чатах, лучше сделать прививки и паспорт в частной клинике. Государственные ветслужбы Украины предлагают какой-то «международный ветеринарный» паспорт за 2000 гривен, который на границе бесполезен.Но прививки у животных должны быть обязательно.Пожелаем счастливого пути всем, кто решился на эту дорогу. И не попасть, избави Господи, под миномётный обстрел, которым Украина провожает своих граждан, уезжающих «не в том» направлении.В Россию через Турцию А те, кто уехал на запад, бывает, возвращаются самыми разными путями — не просто кружными, а ещё и крайне причудливыми.Расскажу историю про очень близких мне людей, чей замысловатый путь в Россию выглядел так: на запад, на восток, на юг, на север.Две женщины, мама и дочка, обе уже не молоды, маме так и вовсе 84 года. Вначале они поехали в Польшу. Тогда в Польшу шли бесплатные поезда.Из Польши переехали в Россию, в Брянск к родственникам. Из Брянска улетели в Турцию. Там другие родственники, сняли вместе жильё. Захотелось моря и отдыха после тяжёлых дней весны.Я получала видео: "Мама купается в бассейне нашего дома", "мы вместе с мамой встречаем на море рассвет". Отчёты о том, какие дешёвые овощи и фрукты на турецком рынке и как вообще там хорошо.И вот — звонок:— Лена, какие документы надо оформлять в России на гражданство, узнаешь?— Да запросто. А что, собираетесь? Турция всё? Вы же там с мамой кабачки собирались закрывать?!— Понимаешь, — вдруг серьезно сказала моя подруга, — мы с мамой сидели недавно и вспоминали кинофильм «Бег». Ну кто мог подумать, что мы тоже вот так будем скучать по России? Мама сказала: «Я сейчас плакать буду. Не нужно мне это море турецкое. Поехали назад».В общем, всё. Возвращаемся. Тем более знаешь, какая у мамы будет в России пенсия? Вот это типичный харьковский подход. Всё вместе. Немного выгоды, немного расчета и лукавства. Не потеряются ни в какой ситуации. Много эмоций. Недоверие. Желание проверить всё на своей шкуре. Побиться, так сказать, немного лбом об стену. Никому не поверят, пока сами не попробуют. Выбирают в итоге всё равно сердцем и душой. «Да гори оно всё...» Ну, и практицизма у харьковчан тоже не отнять.И что сказать?Мама — молодец!

https://ukraina.ru/20220807/1037343415.html

https://ukraina.ru/20220730/1037029367.html

https://ukraina.ru/20220717/1036515215.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, беженцы, граница, харьков, россия